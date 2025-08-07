Essay Contest 2025

ETV Bharat / sports

ബലാത്സംഗ കേസിൽ ആർ‌സി‌ബി പേസർ യാഷ് ദയാലിന്‍റെ ഇടക്കാല ജാമ്യാപേക്ഷ രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി തള്ളി - YASH DAYAL RAPE CASE

ആരോപണങ്ങളുടെ ഗൗരവവും ഇരയുടെ പ്രായവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ഇടക്കാല സംരക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു

YASH DAYAL
YASH DAYAL (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2025 at 11:40 AM IST

2 Min Read

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത കേസിൽ ക്രിക്കറ്റ് താരം യാഷ് ദയാലിന്‍റെ ഇടക്കാല ജാമ്യാപേക്ഷ രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവിന്‍റെ പേസ് ബൗളറായ ദയാലിനെതിരായ കേസിൽ അറസ്റ്റ് തടയാനോ പോലീസ് നടപടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കാനോ കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. ആരോപണങ്ങളുടെ ഗൗരവവും ഇരയുടെ പ്രായവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇടക്കാല സംരക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് സുദേഷ് ബൻസാൽ, കേസ് ഡയറി കൂടുതൽ പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും കേസ് അടുത്ത വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി ഓഗസ്റ്റ് 22 ലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്‌തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ഫാസ്റ്റ് ബൗളറും നിലവിലെ ആര്‍സിബി താരമായ യാഷ് ദയാൽ, 17 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണം. പരാതിക്കാരിയായ പെൺകുട്ടി (അന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആളായിരുന്നു) ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിക്കിടെയാണ് ദയാലുമായി ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയതെന്ന് സങ്കാനെർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻചാർജ് അനിൽ ജെയ്മാൻ പറഞ്ഞു. ക്രിക്കറ്റ് കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് പിന്തുണ നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ദയാൽ തന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായാണ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ആരോപണം.

YASH DAYAL
YASH DAYAL (IANS)

2025 ലെ ഐ‌പി‌എൽ സീസണിൽ, ദയാൽ തന്നെ ജയ്‌പൂരിലെ സീതാപുരയിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുവെന്നും അവിടെ വീണ്ടും ലൈംഗികാതിക്രമം നടന്നതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ആദ്യ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിക്ക് 17 വയസ്സുള്ളതിനാൽ, ദയാലിനെതിരെ പോക്സോയും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ് ഈ കേസെന്ന് ദയാലിനു വേണ്ടി വാദിച്ച അഭിഭാഷകൻ കുനാൽ ജയ്‌മാന്‍ പറഞ്ഞു. ഗാസിയാബാദിൽ സമാനമായ ഒരു പരാതി നേരത്തെ ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും അത് പിന്നീട് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതിനു ഏഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷം ജയ്പൂരിൽ മറ്റൊരു എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇത്തരം കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്‌ത് ഒരു സംഘം ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അതേസമയം വിവാദങ്ങളുടെ പേരിൽ ദയാൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. രണ്ട് വർഷം മുമ്പ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വർഗീയ വിദ്വേഷം നിറഞ്ഞ ഉള്ളടക്കം പങ്കിട്ടതിന് താരത്തിനെതിരെ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനാൽ, ദയാലിന്‍റെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ തുടരുന്നു.

YASH DAYAL
YASH DAYAL (AP)
  1. Also Read: ടി20യിലും രക്ഷയില്ലാതെ വിന്‍ഡീസ്; പാകിസ്ഥാനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്‌ക്ക് നാളെ തുടക്കം - PAKISTAN VS WEST INDIES ODI
  2. Also Read:ടോട്ടനത്തിനായി യൂറോപ്പ ലീഗ് ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയ യോദ്ധാവ്; സൺ ഹ്യൂങ് മിൻ ഇനി ലോസ്‌ ആഞ്ചലസ് എഫ്‌സിയില്‍ - SON HEUNG MIN LAFC
  3. Also Read:കര്‍ണാടകയില്‍ പഠനം വഴിമുട്ടിയ പെൺകുട്ടിയുടെ കോളേജ് ഫീസടച്ച് റിഷഭ് പന്ത്; കയ്യടിച്ച് ആരാധകര്‍ - RISHABH PANT HELPS STUDENT

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത കേസിൽ ക്രിക്കറ്റ് താരം യാഷ് ദയാലിന്‍റെ ഇടക്കാല ജാമ്യാപേക്ഷ രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവിന്‍റെ പേസ് ബൗളറായ ദയാലിനെതിരായ കേസിൽ അറസ്റ്റ് തടയാനോ പോലീസ് നടപടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കാനോ കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. ആരോപണങ്ങളുടെ ഗൗരവവും ഇരയുടെ പ്രായവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇടക്കാല സംരക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് സുദേഷ് ബൻസാൽ, കേസ് ഡയറി കൂടുതൽ പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും കേസ് അടുത്ത വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി ഓഗസ്റ്റ് 22 ലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്‌തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ഫാസ്റ്റ് ബൗളറും നിലവിലെ ആര്‍സിബി താരമായ യാഷ് ദയാൽ, 17 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണം. പരാതിക്കാരിയായ പെൺകുട്ടി (അന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആളായിരുന്നു) ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിക്കിടെയാണ് ദയാലുമായി ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയതെന്ന് സങ്കാനെർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻചാർജ് അനിൽ ജെയ്മാൻ പറഞ്ഞു. ക്രിക്കറ്റ് കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് പിന്തുണ നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ദയാൽ തന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായാണ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ആരോപണം.

YASH DAYAL
YASH DAYAL (IANS)

2025 ലെ ഐ‌പി‌എൽ സീസണിൽ, ദയാൽ തന്നെ ജയ്‌പൂരിലെ സീതാപുരയിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുവെന്നും അവിടെ വീണ്ടും ലൈംഗികാതിക്രമം നടന്നതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ആദ്യ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിക്ക് 17 വയസ്സുള്ളതിനാൽ, ദയാലിനെതിരെ പോക്സോയും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ് ഈ കേസെന്ന് ദയാലിനു വേണ്ടി വാദിച്ച അഭിഭാഷകൻ കുനാൽ ജയ്‌മാന്‍ പറഞ്ഞു. ഗാസിയാബാദിൽ സമാനമായ ഒരു പരാതി നേരത്തെ ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും അത് പിന്നീട് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതിനു ഏഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷം ജയ്പൂരിൽ മറ്റൊരു എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇത്തരം കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്‌ത് ഒരു സംഘം ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അതേസമയം വിവാദങ്ങളുടെ പേരിൽ ദയാൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. രണ്ട് വർഷം മുമ്പ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വർഗീയ വിദ്വേഷം നിറഞ്ഞ ഉള്ളടക്കം പങ്കിട്ടതിന് താരത്തിനെതിരെ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനാൽ, ദയാലിന്‍റെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ തുടരുന്നു.

YASH DAYAL
YASH DAYAL (AP)
  1. Also Read: ടി20യിലും രക്ഷയില്ലാതെ വിന്‍ഡീസ്; പാകിസ്ഥാനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്‌ക്ക് നാളെ തുടക്കം - PAKISTAN VS WEST INDIES ODI
  2. Also Read:ടോട്ടനത്തിനായി യൂറോപ്പ ലീഗ് ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയ യോദ്ധാവ്; സൺ ഹ്യൂങ് മിൻ ഇനി ലോസ്‌ ആഞ്ചലസ് എഫ്‌സിയില്‍ - SON HEUNG MIN LAFC
  3. Also Read:കര്‍ണാടകയില്‍ പഠനം വഴിമുട്ടിയ പെൺകുട്ടിയുടെ കോളേജ് ഫീസടച്ച് റിഷഭ് പന്ത്; കയ്യടിച്ച് ആരാധകര്‍ - RISHABH PANT HELPS STUDENT

For All Latest Updates

TAGGED:

RCB BOWLER YASH DAYAL ARREST NEWSയാഷ് ദയാല്‍IPL PLAYER RAPE ALLEGATIONRCB PACER YASH DAYAL NEWS 2025YASH DAYAL RAPE CASE

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തിൽ തുലാവർഷ സമാനമായ ഇടിയും ശക്തമായ മഴയും, രാത്രിയിൽ ജാഗ്രത വേണം

വരുന്നു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ്; യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകുക എത്രയെന്നതിന് കണക്കില്ല

സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, സപ്ലൈക്കോയുടെ ഓണം മെഗാ ഫെയർ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ അല്ല, അമ്മയുടെ കരളില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞ്, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഭവം, ഇതിലെ അപകടം?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.