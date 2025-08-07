പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ ക്രിക്കറ്റ് താരം യാഷ് ദയാലിന്റെ ഇടക്കാല ജാമ്യാപേക്ഷ രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ പേസ് ബൗളറായ ദയാലിനെതിരായ കേസിൽ അറസ്റ്റ് തടയാനോ പോലീസ് നടപടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കാനോ കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. ആരോപണങ്ങളുടെ ഗൗരവവും ഇരയുടെ പ്രായവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇടക്കാല സംരക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് സുദേഷ് ബൻസാൽ, കേസ് ഡയറി കൂടുതൽ പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും കേസ് അടുത്ത വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി ഓഗസ്റ്റ് 22 ലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു.
ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ഫാസ്റ്റ് ബൗളറും നിലവിലെ ആര്സിബി താരമായ യാഷ് ദയാൽ, 17 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണം. പരാതിക്കാരിയായ പെൺകുട്ടി (അന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആളായിരുന്നു) ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിക്കിടെയാണ് ദയാലുമായി ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയതെന്ന് സങ്കാനെർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻചാർജ് അനിൽ ജെയ്മാൻ പറഞ്ഞു. ക്രിക്കറ്റ് കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് പിന്തുണ നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ദയാൽ തന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായാണ് പെണ്കുട്ടിയുടെ ആരോപണം.
2025 ലെ ഐപിഎൽ സീസണിൽ, ദയാൽ തന്നെ ജയ്പൂരിലെ സീതാപുരയിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുവെന്നും അവിടെ വീണ്ടും ലൈംഗികാതിക്രമം നടന്നതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ആദ്യ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിക്ക് 17 വയസ്സുള്ളതിനാൽ, ദയാലിനെതിരെ പോക്സോയും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ കേസെന്ന് ദയാലിനു വേണ്ടി വാദിച്ച അഭിഭാഷകൻ കുനാൽ ജയ്മാന് പറഞ്ഞു. ഗാസിയാബാദിൽ സമാനമായ ഒരു പരാതി നേരത്തെ ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും അത് പിന്നീട് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതിനു ഏഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷം ജയ്പൂരിൽ മറ്റൊരു എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇത്തരം കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്ത് ഒരു സംഘം ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അതേസമയം വിവാദങ്ങളുടെ പേരിൽ ദയാൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. രണ്ട് വർഷം മുമ്പ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വർഗീയ വിദ്വേഷം നിറഞ്ഞ ഉള്ളടക്കം പങ്കിട്ടതിന് താരത്തിനെതിരെ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനാൽ, ദയാലിന്റെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ തുടരുന്നു.
