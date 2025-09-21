ETV Bharat / sports

സൂര്യയെകൊണ്ടുവന്ന് കൈകൊടുക്കാന്‍ പറയാന്‍ അയാള്‍ സ്‌കൂള്‍ ടീച്ചറല്ല; കളിക്കളത്തിലെ പ്രകടനത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കൂവെന്ന് പാകിസ്ഥാനോട് അശ്വിന്‍

വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് പിറകെ പോവാതെ കളിക്കളത്തിലെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ താരം ആര്‍ അശ്വിന്‍.

HANDSHAKE ROW ASIA CUP 2025 INDIA VS PAKISTAN രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ
India's captain Suryakumar Yadav and Pakistan's captain Salman Agha (IANS)
Published : September 21, 2025 at 1:22 PM IST

ചെന്നൈ: പഹാല്‍ഗാം ഭീകരാക്രണവും പിന്നാലെ നടന്ന സൈനിക സംഘര്‍ഷത്തിനും ശേഷം ഈ ഏഷ്യ കപ്പിലാണ് ഇന്ത്യ-പാക് ടീമുകള്‍ ആദ്യമായി നേര്‍ക്കുനേര്‍ എത്തിയത്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ മത്സരിച്ചപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയോട് പാകിസ്ഥാന്‍ ദയനീയ തോല്‍വി വഴങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ ഹസ്‌തദാന വിവാദം അണയാതെ നില്‍ക്കെ വീണ്ടുമൊരിക്കല്‍ കൂടി ഇന്ത്യ- പാക് ടീമുകള്‍ നേര്‍ക്കുനേര്‍ എത്തുകയാണ്.

മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി പാക് ടീമിനെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ താരം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ. വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാകിസ്ഥാന്‍ മാച്ച് റഫറി ആൻഡി പൈക്രോഫ്റ്റിനെ ബലിയാടാക്കിയെന്നാണ് അശ്വിന്‍ പറയുന്നത്. ഇതിന് പകരം കളക്കളത്തിലെ തങ്ങളുടെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള വഴിനോക്കാന്‍ അശ്വിന്‍ പാക് ടീമിന് ഉപദേശം നല്‍കുകയും ചെയ്‌തു.

"ഒരു ക്യാപ്റ്റന്‍ മറ്റൊരാള്‍ക്ക് ഹസ്‌തദാനം ചെയ്യാന്‍ വിസമ്മതിക്കുമ്പോഴുള്ള നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ആൻഡി പൈക്രോഫ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ തീരുമാനം മാച്ച് റഫറിയെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചു - ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം, ഞങ്ങൾ അത് പിന്തുടരും.

അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും നാടകീയതയ്ക്ക് ശേഷവും നിങ്ങൾ മത്സരം തോറ്റു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പരാതിപ്പെടുന്നത്?. ഞങ്ങൾ ഹസ്‌തദാനത്തിന് തയ്യാറാവാതെ ഇരുന്നതുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ തോറ്റത്. ദയവായി, യഥാർഥത്തിൽ എന്താണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക എന്ന് കണ്ടെത്തൂ" - അശ്വിൻ പറഞ്ഞു. തന്‍റെ യൂട്യൂബ് ഷോയായ ആഷ് കി ബാത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ താരത്തിന്‍റെ പ്രതികരണം.

വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ പൈക്രോഫ്റ്റിനെ മാച്ച് റഫറി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റണമെന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ടൂര്‍ണമെൻ്റ് ബഹിഷ്‌കരണ ഭീഷണി ഉള്‍പ്പെടെ മുഴക്കിയെങ്കിലും പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആവശ്യം ഐസിസി ചെവിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല. ഇതിന് പിന്നാലെയുള്ള യുഎഇയുമായുള്ള മത്സരം പാകിസ്ഥാന്‍ ഒരു മണിക്കൂർ വൈകിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിലും അശ്വിന്‍ പ്രതികരിച്ചു.

"ഇന്ത്യയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നം ഒരു ഹസ്‌തദാനമല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, യുഎഇയുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആ പ്രശ്‌നത്തിന് ഉത്തരം അന്വേഷിച്ചത്?. ആൻഡി പൈക്രോഫ്റ്റിനെ ബലിയാടാക്കേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?. അദ്ദേഹം ഒരു തെറ്റും ചെയ്‌തിട്ടില്ല. നോക്കൂ.. അദ്ദേഹം ഒരു സ്‌കൂള്‍ ടീച്ചറല്ല. ഒരു പ്രിൻസിപ്പലല്ല. സൂര്യയെ കൊണ്ടുവന്ന് 'ഹസ്‌തദാനം ചെയ്യൂ' എന്ന് പറയാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല. അത് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജോലിയല്ല. ഇവിടെ പൈക്രോഫ്റ്റിന്‍റെ തെറ്റ് എന്താണ്?" - അശ്വിന്‍ ചോദിച്ചു.

പൈക്രോഫ്റ്റിന്‍റെ സ്ഥാനത്ത് താനായിരുന്നെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ ക്ഷമാപണം നടത്തുമായിരുന്നുവെന്നും അശ്വിൻ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. "ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസായാലും ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനമായാലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടീമായാലും - ഒരു സംഘടനാ നിർദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അത് പാലിക്കണം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഞങ്ങളുടെ കളിക്കാര്‍ക്ക് വ്യക്തതയുണ്ടായിരുന്നു.

അവർ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനാണ് വന്നത്. അവർ പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചു. 'ഞങ്ങൾക്ക് ഹസ്‌തദാനത്തിന് താൽപ്പര്യമില്ല' എന്ന് കളിക്കാരും അവരുടെ നിലപാട് അറിയിച്ചു. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം. കാര്യം അവിടെ അവസാനിക്കണം" - അശ്വിന്‍ പറഞ്ഞു നിര്‍ത്തി.

