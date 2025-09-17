ഏഷ്യാകപ്പില് നാടകീയ രംഗങ്ങള്; ബഹിഷ്കരണ ഭീഷണിക്കു പിന്നാലെ പാക് ടീം ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക്, യുഎഇക്കെതിരായ മത്സരം വൈകും
മത്സരം തുടങ്ങാൻ ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴും പാകിസ്ഥാൻ ടീം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരുന്നില്ല..
Published : September 17, 2025 at 6:54 PM IST
ദുബായ്: ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്ന് രാത്രി യുഎഇയുമായി നടക്കാനിരുന്ന നിർണ്ണായക മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പിന്മാറിയേക്കുമെന്ന റിപ്പോര്ട്ടിനു പിന്നാലെ അനുനയ നീക്കത്തില് പാക് ടീം. മത്സരം തുടങ്ങാൻ ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴും പാകിസ്ഥാൻ ടീം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്നാല് ഏഴരയോടെ ടീം ദുബായ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യന് സമയം എട്ടു മണിക്ക് ആരംഭിക്കേണ്ട മത്സരം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വൈകുമെന്നാണ് വവരം.
മാച്ച് റഫറി ആൻഡി പൈക്രോഫ്റ്റിനെ ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ (പിസിബി) ആവശ്യം അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി) തള്ളിയതാണ് ഈ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ. എന്നാല്, യുഎഇക്കെതിരായ മത്സരത്തില് പൈക്രോഫ്റ്റ് റഫറിയായിരിക്കുമോ എന്നതില് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല.
റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, അടുത്ത നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനായി ടീം ഹോട്ടലിൽ തുടരാൻ പിസിബി ടീം മാനേജ്മെന്റിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നതാണ്. യാത്രാ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം പ്രാദേശിക സമയം വൈകുന്നേരം 4:30-ന് ടീം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ പിസിബി ഉടൻ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു,
മാച്ച് റഫറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പൈക്രോഫ്റ്റിനെ മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഐസിസിക്ക് രണ്ടാമതും കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ അപേക്ഷ ഐസിസി തള്ളിയതോടെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
2025-ലെ ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻ്റിലെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാച്ച് റഫറി ആൻഡി പൈക്രോഫ്റ്റിനെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ (പിസിബി) രണ്ടാമത്തെ അപേക്ഷയും ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി) തള്ളിയിരുന്നു. ഇത്തരം നീക്കം തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന നിലപാടിൽ ഐസിസി ഉറച്ചുനിന്നതോടെ, ടൂർണമെൻ്റിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമെന്ന ഭീഷണി മുഴക്കിയ പാകിസ്ഥാന് സമ്മർദ്ദത്തിലായി.
സെപ്റ്റംബർ 14-ന് ദുബായിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരത്തിലെ ഹസ്തദാനം സംബന്ധിച്ച വിവാദമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. ടോസിനിടെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവുമായി ഹസ്തദാനം നടത്തരുതെന്ന് പാക് ക്യാപ്റ്റൻ സൽമാൻ അലി ആഗയോട് മാച്ച് റഫറി പൈക്രോഫ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി പിസിബി ആരോപിച്ചിരുന്നു.
ഇത് ഐസിസി പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെയും ക്രിക്കറ്റിന്റെ മര്യാദകളെ സംബന്ധിച്ച എംസിസി നിയമങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് പിസിബി പൈക്രോഫ്റ്റിനെ പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ, ഹസ്തദാനം നിർബന്ധിത നിയമമല്ലെന്നും നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കാൻ റഫറി ഇടപെടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഐസിസി ഈ ആവശ്യം നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു. പൈക്രോഫ്റ്റിനെ മാറ്റില്ലെന്ന് ഐസിസി ഉറച്ച നിലപാടെടുത്തതോടെ, തങ്ങളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പിസിബി രണ്ടാമതൊരു കത്ത് കൂടി അയച്ചു. ഈ കത്തും ഐസിസി തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്.
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പിസിബി കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്. പൈക്രോഫ്റ്റിനെ മാറ്റാതെ ടൂർണമെന്റിൽ കളിക്കില്ലെന്ന് നേരത്തെ ഭീഷണി മുഴക്കിയ അവർക്ക് ഒന്നുകിൽ വാക്ക് പാലിച്ച് പിന്മാറേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ വഴങ്ങി കളിക്കേണ്ടി വരും. ടൂർണമെൻ്റിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയാൽ ഏകദേശം 16 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ (ഏകദേശം 140 കോടി രൂപ) വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം പിസിബിക്ക് നേരിടേണ്ടിവരും. ഇത് പിസിബി ചെയർമാൻ മൊഹ്സിൻ നഖ്വിക്കും വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. ഐസിസിയുടെ ഈ നിലപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണമൊന്നും പിസിബി ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.