ക്ലബ് ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ന് തീപാറും...! രണ്ടാം സെമിഫൈനലി‍ൽ പിഎസ്‌ജി vs റയല്‍ മഡ്രിഡ് പോരാട്ടം - PSG WILL FACE REAL MADRID

PSG will face Real Madrid in the semi-finals of the FIFA Club World Cup 2025 ( PSG /Real Madrid/X )