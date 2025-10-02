ETV Bharat / sports

ബാഴ്‌സലോണയ്‌ക്ക് പിഎസ്‌ജി ഷോക്ക്..! ആവേശപ്പോരില്‍ നിര്‍ണായക ഗോളടിച്ച് ഗോൺസാലോ റാമോസ്

ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകള്‍ക്കാണ് ഫ്രഞ്ച് പട ബാഴ്‌സയെ വീഴ്‌ത്തിയത്.

PSG scores stunning win over Barcelona in Champions League
PSG scores stunning win over Barcelona in Champions League (GETTY)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2025 at 11:17 AM IST

2 Min Read
ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗില്‍ ബാഴ്‌സലോണക്കെതിരെ പിഎസ്‌ജിക്ക് മിന്നും വിജയം. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകള്‍ക്കാണ് ഫ്രഞ്ച് പട ബാഴ്‌സയെ വീഴ്‌ത്തിയത്. 90-ാം മിനിറ്റില്‍ ഗോണ്‍സാലോ റാമോസ് നേടിയ നിർണായക ഗോളാണ് പിഎസ്‌ജിക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ഒളിമ്പിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരം ആവേശത്തോടെയാണ് ബാഴ്‌സലോണ തുടങ്ങിയത്.

ലാമിൻ യാമൽ നല്‍കിയ പാസ് ഫെറാൻ ടോറസ് ഗോളാക്കി മാറ്റാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. പിന്നാലെ 19-ാം മിനിറ്റിൽ മാർക്കസ് റാഷ്‌ഫോർഡിന്‍റെ ക്രോസില്‍ ഫെറാൻ ടോറസ് ബാഴ്‌സലോണയ്ക്ക് വേണ്ടി ആദ്യ ഗോൾ നേടി. എന്നാൽ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പിഎസ്‌ജി ഒപ്പമെത്തി. അശ്‌റഫ് ഹക്കിമിയുടെ ഫ്രീ-കിക്ക് വോയ്‌സിക് സ്‌സെസ്‌നി രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, നുനോ മെൻഡസിന്‍റെ അസിസ്റ്റില്‍ 19കാരനായ സെന്നി മയൂലുവാണ് പിഎസ്‌ജിയുടെ സമനില ​ഗോൾ കണ്ടെത്തിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

രണ്ടാം പകുതിയിൽ ബാഴ്‌സലോണ തുടക്കത്തിൽ പൊരുതിയെങ്കിലും ഡാനി ഓൾമോയുടെ പ്രതിരോധ പിഴവ് മുതലെടുത്തതോടെ പിഎസ്‌ജി കളി തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാല്‍ ഗോൾ ലൈനിനടുത്ത് ഹക്കിമി ഷോട്ട് പ്രതിരോധിച്ചു. മത്സരത്തിന്‍റെ അവസാനം, ലീ കാങ്-ഇൻ ഡിഫൻഡർമാരെ മറികടന്ന് ഒരു കേളിംഗ് ഷോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് സ്സെസ്‌നിയുടെ പോസ്റ്റിലേക്ക് ശ്രമം നടത്തി. നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ ക്ലിനിക്കൽ ഫിനിഷിംഗിലൂടെ പി‌എസ്‌ജിയാണ് ഒടുവിൽ വിജയിച്ചത്. കളിയുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ, ഹക്കിമിയുടെ കൃത്യമായ ക്രോസില്‍ ​ഗോൺസാലോ റാമോസിന്‍റെ കിടിലൻ ഫിനിഷാണ് പിഎസ്‌ജിക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ഇതോടെ യൂറോപ്യൻ മത്സരങ്ങളിൽ ബാഴ്‌സലോണയ്‌ക്കെതിരെ മൂന്ന് തവണ വിജയം നേടുന്ന ആദ്യ ടീമായി പിഎസ്‌ജി മാറി. എല്ലാ ടൂർണമെന്‍റുകളിലുമായി തുടർച്ചയായ ആറാം മത്സരവും ജയിക്കാനായിരുന്നു ബാഴ്‌സലോണ ലക്ഷ്യമിട്ടത്.

PSG BEAT BARCELONA
PSG BEAT BARCELONA (GETTY)

ബുധനാഴ്ച മോണ്ട്ജൂയിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച യമലിന് മികച്ച തുടക്കമായിരുന്നു ഇന്ന് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ, പിന്നീട് കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാൻ താരത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. പി.എസ്.ജി ഫുൾ ബാക്ക് നുനോ മെൻഡെസ് അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ സമയവും പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. ഗോൾകീപ്പർ ജോൺ ഗാർസിയ , ഗാവി , ഫെർമിൻ ലോപ്പസ് , റാഫിൻഹ എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കിയാണ് ബാഴ്‌സലോണ കളത്തിലിറങ്ങിയത്. ബാലൺ ഡി ഓർ ജേതാവ് ഔസ്മാൻ ഡെംബെലെ, ജോർജിയൻ വിംഗർ ഖ്വിച്ച ക്വാററ്റ്‌സ്‌ഖേലിയ, പോർച്ചുഗൽ മിഡ്‌ഫീൽഡർ ജോവോ നെവസ് തുടങ്ങി നിരവധി ശ്രദ്ധേയരായ താരങ്ങളുടെ അഭാവത്തോടെയാണ് പി‌എസ്‌ജി മത്സരത്തിനിറങ്ങിയത്.

