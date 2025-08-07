തിരുവനന്തപുരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്റെ രണ്ടാം സീസന്റെ പ്രൊമോ വീഡിയോ പുറത്തിറക്കി. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഹയാറ്റ് റീജൻസി ഹോട്ടലിൽ നടന്ന സ്വകാര്യ ചടങ്ങിലാണ് പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ പുറത്തിറക്കിയത്. കെ.സി.എല്ലിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായ മോഹൻലാൽ മുഖ്യ കഥാപാത്രമായെത്തുന്ന വീഡിയോയും, നടൻ നന്ദു പ്രധാന കഥാപാത്രമായെത്തുന്ന മൂന്ന് പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോകളുമാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. സംവിധായകൻ ഷാജി കൈലാസും നിർമ്മാതാവ് സുരേഷ് കുമാറും പരസ്യചിത്രത്തിൽ പ്രധാന റോളിലെത്തുന്നുണ്ട്. കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി വിനോദാണ് വീഡിയോ പുറത്തിറക്കിയത്.
കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്റെ രണ്ടാം സീസണ് ഓഗസ്റ്റ് 21-നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടന ദിവസമായ അന്ന് രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2:30-ന് നടക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ്, കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസിനെ നേരിടും. തുടർന്ന് വൈകിട്ട് 7:45-ന് അദാനി ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ് കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സുമായി ഏറ്റുമുട്ടും.
രണ്ടാം സീസണിലെ മത്സരക്രമം:
ഓഗസ്റ്റ് 22:
ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് v/s തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് (2:30 PM)
ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ് v/s അദാനി ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ് (6:45 PM)
ഓഗസ്റ്റ് 23:
കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് v/s ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് (2:30 PM)
തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് v/s കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ് (6:45 PM)
ഓഗസ്റ്റ് 24:
കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ് v/s അദാനി ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ് (2:30 PM)
കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് v/s ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ് (6:45 PM)
ഓഗസ്റ്റ് 25:
ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ് v/s തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് (2:30 PM)
ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് v/s അദാനി ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ് (6:45 PM)
ഓഗസ്റ്റ് 26:
തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് v/s കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് (2:30 PM)
ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് v/s കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ് (6:45 PM)
ഓഗസ്റ്റ് 27:
കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ് v/s കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് (2:30 PM)
അദാനി ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ് v/s തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് (6:45 PM)
ഓഗസ്റ്റ് 28:
കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് v/s അദാനി ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ് (2:30 PM)
ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ് v/s ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് (6:45 PM)
ഓഗസ്റ്റ് 29:
തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് v/s ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ് (2:30 PM)
കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ് v/s ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് (6:45 PM)
ഓഗസ്റ്റ് 30:
അദാനി ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ് v/s കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ് (2:30 PM)
കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് v/s തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് (6:45 PM)
ഓഗസ്റ്റ് 31:
അദാനി ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ് v/s ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ് (2:30 PM)
ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് v/s കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് (6:45 PM)
സെപ്റ്റംബർ 1:
തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് v/s ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് (2:30 PM)
കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ് v/s ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ് (6:45 PM)
സെപ്റ്റംബർ 2:
കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് v/s കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ് (2:30 PM)
തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് v/s അദാനി ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ് (6:45 PM)
സെപ്റ്റംബർ 3:
അദാനി ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ് v/s ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് (2:30 PM)
ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ് v/s കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് (6:45 PM)
സെപ്റ്റംബർ 4:
ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് v/s ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ് (2:30 PM)
കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ് v/s തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് (6:45 PM)
ലീഗ് ഘട്ടത്തിലെ പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ആദ്യ നാല് സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്ന ടീമുകൾ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. സെപ്റ്റംബർ 5-ന് നടക്കുന്ന സെമി ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം സെപ്റ്റംബർ 6-ന് വൈകിട്ട് 6:45-ന് ഫൈനൽ മത്സരം നടക്കും.