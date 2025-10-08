ETV Bharat / sports

പുറത്തായതില്‍ പരിഹാസവും പ്രകോപനവും; മുംബൈ താരങ്ങൾക്കു നേരെ ബാറ്റുവീശി പൃഥ്വി ഷാ - വീഡിയോ

മുഷീർ ഖാൻ പൃഥ്വി ഷായെ സ്‍ലെഡ്‌ജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് പ്രശ്‌നങ്ങൾ വഷളാക്കിയതെന്നു റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

Prithvi Shaw
Prithvi Shaw in Heated Altercation with Musheer Khan After Scoring 181 vs Mumbai (Instagram screenshot)
October 8, 2025

മുംബൈ: രഞ്ജി ട്രോഫി സീസണിന് മുന്നോടിയായുള്ള സന്നാഹ മല്‍സരത്തിനിടെ മുംബൈ താരങ്ങളോട് കോർത്ത് യുവതാരം പൃഥ്വി ഷാ. 220 പന്തിൽ 181 റൺസടിച്ച് പുറത്തായപ്പോഴായിരുന്നു പൃഥ്വി ഷായ്ക്കെതിരെ മുംബൈ താരങ്ങളുടെ പരിഹാസം. താരത്തെ മുഷീർഖാനാണ് പുറത്താക്കിയത്. മൂന്നു സിക്‌സറുകളും 21 ഫോറുകളും താരം ബൗണ്ടറി കടത്തി. പവലിയനിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ തന്നെ പ്രകോപിച്ച മുംബൈ താരങ്ങൾക്കു നേരെ പൃഥ്വി ഷാ ബാറ്റോങ്ങുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.

ബാറ്റ് ദേഹത്ത് തട്ടിയില്ലെങ്കിലും സ്ഥിതിഗതികള്‍ കൈവിട്ട് പോകാതിരിക്കാന്‍ സഹതാരങ്ങൾ ഇടപെട്ടു. മുഷീർ ഖാൻ പൃഥ്വി ഷായെ സ്‍ലെഡ്‌ജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് പ്രശ്‌നങ്ങൾ വഷളാക്കിയതെന്നു റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഒടുവിൽ, അമ്പയറുടെ ഇടപെടലിലൂടെ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണവിധേയമായി. കഴിഞ്ഞ സീസൺ വരെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ മുംബൈയുടെ താരമായിരുന്നു പൃഥ്വി ഷാ. സ്ഥിരതയില്ലാത്ത പ്രകടനത്തെ തുടർന്ന് മുംബൈ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായതിന് ശേഷമാണ് 25 കാരനായ ഷാ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നത്.

മുൻ അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പ് ജേതാവായ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന ഷാ, 2018 ൽ തന്‍റെ ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റത്തിൽ തന്നെ സെഞ്ച്വറി നേടി അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇടം നേടി. രാജ്യത്തിനായി അഞ്ച് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള താരം, ബുച്ചി ബാബു ടൂർണമെന്‍റില്‍ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കായി അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ തന്നെ സെഞ്ച്വറി നേടിയിരുന്നു. പിന്നാലെ രണ്ടാം മല്‍സരത്തില്‍ അര്‍ധ സെഞ്ചുറിയും കുറിച്ചു. ഒക്ടോബർ 15 ന് ആരംഭിക്കുന്ന രഞ്ജി ട്രോഫിക്ക് മുമ്പ്, പൃഥ്വിയുടെ ബാറ്റിംഗ് പരിശീലന മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ട്.

പൂനെയിൽ നടന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിശീലന മത്സരത്തിൽ 220 പന്തിൽ നിന്ന് 181 റൺസ് നേടിയ താരം ഇന്നലെ 144 പന്തിൽ നിന്ന് സെഞ്ച്വറിയും തികച്ചു. രഞ്ജി ട്രോഫിക്ക് മുമ്പ് ഷാർദുൽ താക്കൂർ, തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ, ശിവം ദുബെ, തനുഷ് കോട്ടിയൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബൗളിംഗ് നിരയ്‌ക്കെതിരെ തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്.

ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ 13 സെഞ്ച്വറിയും 379 എന്ന ഉയർന്ന സ്കോറും ഉൾപ്പെടെ 4,500-ലധികം റൺസുമായി, ഇന്ത്യൻ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റര്‍മാരില്‍ ഒരാളാണ് പൃഥ്വി ഷാ. രഞ്ജി ട്രോഫിയിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ അടുത്ത മല്‍സരം. ഒക്ടോബര്‍ 15 ന് ആരംഭിക്കുന്ന സീസണിലെ ആദ്യ മാച്ചില്‍ കേരളത്തെ നേരിടും. കാര്യവട്ടം ഗ്രീന്‍ഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മല്‍സരം.

