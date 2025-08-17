കൊൽക്കത്ത: ഇന്ത്യൻ മുൻ നീന്തൽ താരം ബുല ചൗധരിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച 295 മെഡലുകൾ പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. മോഷണം നടന്ന് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് ചന്ദൻനഗർ പൊലീസ് മെഡലുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃഷ്ണ ചൗധരി എന്ന വ്യക്തിയെ ഉത്തരപാറ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
അതേസമയം കാണാതായ ദേശീയ-അന്തർദേശീയ തലത്തില് ലഭിച്ച മെഡലുകൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അതുകൂടി കണ്ടെത്തണമെന്നും ബുല ചൗധരി പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് (ഓഗസ്റ്റ് 15) ഹുഗ്ലയിലെ ഹിന്ദ്മോട്ടോർ പ്രദേശത്തെ ബുല ചൗധരിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും പത്മശ്രീ അവാർഡ്, രാഷ്ട്രപതി അവാർഡ്, സ്വർണം, വെള്ളി, വെങ്കലം മെഡലുകൾ വിദേശ മെഡലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി മെഡലുകൾ മോഷണം പോയത്.
"കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും സമർപ്പണത്തിലൂടെയും ഞാൻ സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു", ബുല ചൗധരി പറഞ്ഞു. തൻ്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന മൂന്നാമത്തെ മോഷണമാണിതെന്നും ഇപ്പേൾ ഈ വീട് അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്, ഇടക്കിടെ മാത്രമേ വീട് സന്ദർശിക്കാൻ വരാറുള്ളുവെന്നും ചൗധരി പറഞ്ഞു.
ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് രാവിലെയാണ് ബുല ചൗധരിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മെഡലുകൾ മോഷണം പോയത്. തങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ച് സിഐഡിയുടെ സഹായം തേടി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചുവെന്ന് സെറാംപൂർ ഡിസിപി വ്യക്തമാക്കി. "295 മെഡലുകൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ ചൗധരി എന്ന വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്", സെറാംപൂർ ഡിസിപി അർണാബ് ബിശ്വാസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രതി റിഷ്ര സ്വദേശിയാണ്. തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം നൽകിയാൽ ബാക്കി മെഡലുകൾ കൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഷണങ്ങള് തടയാനുള്ള മാര്ഗങ്ങള് സ്വീകരിക്കാൻ തങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പൊലീസ് പെട്രോളിങ്ങും വർധിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൊൽക്കത്തയിലെ കസ്ബയിലാണ് ചൗധരി ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്. ഹിന്ദ്മോട്ടറിലെ ഡെബിയാപുകൂരിലുള്ള അവരുടെ വീട് സമീപത്ത് താമസിക്കുന്ന അവരുടെ സഹോദരൻ ഡോളൻ ചൗധരിയാണ് പരിപാലിക്കുന്നത്.
"അടുത്ത ദിവസം ബുല ഹിന്ദ്മോട്ടറിലേക്ക് കുറച്ച് ദിവസം താമസിക്കാൻ വരേണ്ടതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് മോഷണ നടന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞത്. ദീദി കസ്ബയിൽ താമസിക്കുന്നതിനാൽ ഇടയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ വരാറുള്ളു", സഹോദരൻ ഡോളൻ ചൗധരി പറഞ്ഞു.
ഇവ വെറും മെഡലുകളല്ല. ആറ് വയസ് മുതലുള്ള തൻ്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ്. സ്വദേശത്ത് നിന്നും വിദേശത്ത് നിന്നും തനിക്ക് നിരവധി മെഡലുകളും ബഹുമതികളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇക്കാര്യം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഇക്കാര്യം പറയാൻ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും മിക്ക മെഡലുകളും പൊലീസ് ഇതിനകം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര പെട്ടന്ന് ഇവ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് തൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്നും ബുല ചൗധരി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
Also Read: എൻസിആർടിയുടെ ഇന്ത്യാ വിഭജന മൊഡ്യൂൾ; പുസ്തകം കത്തിക്കണമെന്ന് കോണ്ഗ്രസ്, തിരിച്ചടിച്ച് ബിജെപി