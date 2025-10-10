ETV Bharat / sports

സമാധാനത്തിനുള്ള നോബേലും ഒളിമ്പിക് മെഡലും ലഭിച്ച ലോകത്തെ ഒരേയൊരു പ്രതിഭ; ഫിലിപ് നോയെല്‍ ബേക്കർ

1920ല്‍ ഒളിമ്പിക് മെഡലും 1959ല്‍ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബേല്‍ പുരസ്‌കാരവും ബേക്കർ സ്വന്തമാക്കി.

Philip Noel Baker
Philip Noel Baker (getty)
ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പുരസ്‌കാരമായി കരുതപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് നോബൽ സമ്മാനം. രസതന്ത്രം, സാഹിത്യം, സമാധാനം, ഭൗതികശാസ്ത്രം, വൈദ്യശാസ്ത്രം, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം എന്നീ മേഖലകളിൽ മഹത്തായ സംഭാവനകൾ നൽകിയവർക്കാണ് പുരസ്‌കാരം നല്‍കുന്നത്. ഒളിമ്പിക് മെഡല്‍ കായികമേഖലയിലെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട മെഡലായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. വളരെ മൂല്യമേറിയ പുരസ്‌കാരങ്ങളായാണ് ഇവ രണ്ടും കരുതപ്പെടുന്നത്. ഈ രണ്ട് പുരസ്‌കാരങ്ങളും ലോകത്ത് ഒരേയൊരു വ്യക്തി മാത്രമേ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളു. ഫിലിപ് നോയെല്‍ ബേക്കര്‍ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പേര്. 1920ല്‍ ഒളിമ്പിക് മെഡലും 1959ല്‍ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബേല്‍ പുരസ്‌കാരവും അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

1889 നവംബർ 1 ന് ലണ്ടനിലാണ് ഫിലിപ് നോയെല്‍ ബേക്കറിന്‍റെ ജനനം. 1913 ൽ കേംബ്രിഡ്‌ജ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ നിന്ന് ഓണേഴ്സോടെ എംഎ നേടി. കേംബ്രിഡ്‌ജില്‍ ചരിത്രവും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും പഠിക്കുന്ന സമയത്തു തന്നെ അദ്ദേഹം താനൊരു മികച്ച പണ്ഡിതനാണെന്ന് തെളിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, അധികം വൈകാതെ തന്നെ ബേക്കര്‍ മികച്ചൊരു കായികതാരമായി മാറി. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നിരവധി മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്ത് സമ്മാനങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കി. 1912, 1920 ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസുകളിൽ ബേക്കർ ഒടുവിൽ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനു വേണ്ടി ഓടി. 1912ലെ ഗെയിംസില്‍ ബ്രിട്ടന്‍റെ പതാകയേന്തിയതും അദ്ദേഹമായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ സ്റ്റോക്ക്ഹോമിൽ നടന്ന തന്‍റെ ആദ്യ ഗെയിംസ് മത്സരത്തില്‍ 800 മീറ്ററിന്‍റെ ഒന്നാം റൗണ്ട് അതിജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. 1,500 മീറ്ററിൽ, അദ്ദേഹം ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി, പക്ഷേ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ തന്‍റെ സഹതാരം ആർനോൾഡ് ജാക്‌സണെ വേഗത്തിലാക്കാൻ സ്വന്തം അവസരങ്ങൾ ത്യജിച്ചു. ജാക്‌സൺ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി, പിന്നാലെ ബേക്കർ ആറാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനീഷ് ചെയ്‌തു. 1920-ൽ ആന്‍റ് വെർപ്പ് ഗെയിംസില്‍ 1500 മീറ്റര്‍ ഓട്ടമത്സരത്തില്‍ അദ്ദേഹം ഫൈനലിലെത്തി. പക്ഷേ സഹതാരം ആൽബർട്ട് ഹില്ലിനോട് കഷ്ടിച്ച് താരം തോൽക്കുകയും വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്‌തു. കടുത്തമത്സരമായിരുന്നു ബേക്കര്‍ ട്രാക്കില്‍ നേരിട്ടത്. ഒരൊറ്റ സെക്കന്‍ഡിന്‍റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ബേക്കര്‍ രണ്ടാമതെത്തിയത്.

Philip Noel Baker
Olympiade 1912 (getty)

കായികമേഖലയില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചശേഷം അദ്ദേഹം സംഘര്‍ഷങ്ങളില്‍ സമാധാനത്തിലുള്ള പരിഹാരത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംഘടനകള്‍ സ്ഥാപിച്ചു. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം യുദ്ധ സേവനം നിരസിച്ചു, പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇറ്റലിയിലെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ആംബുലൻസ് യൂണിറ്റിൽ അഡ്‌ജസ്റ്റന്‍റായിരുന്നു, യുദ്ധാനന്തരം, പാരീസ് സമാധാന സമ്മേളനത്തിൽ റോബർട്ട് സെസിലിന്‍റെ സഹായിയായിരുന്നു ബേക്കർ, ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിന്‍റെ ഉടമ്പടിയുടെ കരട് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ സഹായിച്ചു.

Philip Noel Baker
English athlete, politician and diplomat Philip John Noel-Bake (getty)

പിന്നീട് 1922 വരെ അദ്ദേഹം ലീഗിന്‍റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ എറിക് ഡ്രമ്മണ്ടിന്‍റെ ചീഫ് അസിസ്റ്റന്‍റായി നിയമിതനായി. ഈ സമയത്ത്, യുദ്ധ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് പേരുകേട്ട നോർവീജിയൻ മനുഷ്യസ്‌നേഹിയുമായ ഫ്രിഡ്‌ജോഫ് നാൻസനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. വൈകാതെ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലേക്കും അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ചു. 36 വര്‍ഷത്തോളം അദ്ദേഹം യുകെയില്‍ പാര്‍ലമെന്‍റ് അംഗമായി.

Philip Noel Baker
Philip Noel Baker (getty)

1929-ൽ കോവെൻട്രിയിൽ നിന്ന് പാർലമെന്‍റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം രണ്ട് വർഷം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 1926-ൽ അദ്ദേഹം ദി ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് അറ്റ് വർക്ക് , ഡിസാർമമെന്‍റ് എന്നീ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി , ഇത് നിരായുധീകരണത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധനെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശസ്‌തി നേടിക്കൊടുത്തു. പിന്നീട് (1932) 1932-ൽ ജനീവയിൽ വിളിച്ചുചേർത്ത ലോക നിരായുധീകരണ സമ്മേളനത്തിന്‍റെ ചെയർമാനായ ആർതർ ഹെൻഡേഴ്‌സിന്‍റെ പാർലമെന്‍റിറി പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചു. 1936-ൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പാർലമെന്‍റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധസമയത്ത്, ബേക്കർ ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസിൽ യുദ്ധ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വക്താവായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 1945-ൽ, ലേബർ പാർട്ടി വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു, പിന്നാലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രിപ്പറേറ്ററി കമ്മീഷനിലേക്കുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതിനിധി സംഘത്തെ നയിച്ച അദ്ദേഹം, പിന്നീട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയുടെ പ്രാഥമിക അജണ്ട തയ്യാറാക്കിയ ഉപസമിതിയിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 1946-1947 വരെ ബേക്കര്‍ വ്യോമയാന സെക്രട്ടറിയായും 1947-1950 വരെ കോമൺ‌വെൽത്ത് ബന്ധങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

Philip Noel Baker
Philip Noel Baker (getty)

1959-ൽ, ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസുമായും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുമായും അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സമാധാനത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആജീവനാന്ത പ്രതിബദ്ധത, യുദ്ധ അഭയാർത്ഥികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നിരായുധീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിപുലമായ അറിവ് എന്നിവയ്ക്ക് ഫിലിപ്പ് ജോൺ നോയൽ-ബേക്കറിന് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു. 1982 ഒക്ടോബർ 9-ന് അദ്ദേഹം ലണ്ടനിൽ വച്ച് അന്തരിച്ചു.

