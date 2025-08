ETV Bharat / sports

സ്വകാര്യ ലീഗുകളിൽ 'പാകിസ്ഥാന്‍റെ' പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിസിബി വിലക്കി; കാരണമായത് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിഷ്‌കരണമോ..! - PCB BANS USE OF PAKISTAN NAME

PCB bans use of 'Pakistan' name in private cricket leagues ( Etv Bharat )