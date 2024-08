ETV Bharat / sports

നന്ദി ഇന്ത്യ, എന്നെ വിശ്വസിച്ചതിന് ഒപ്പം നിന്നതിന്; വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി ഇതിഹാസ താരം പി.ആര്‍ ശ്രീജേഷ് - PR Sreejesh wrote an emotional note

India's goalkeeper Parattu Reveendran Sreejesh, left, celebrates with teammates after winning the men's quarterfinal field hockey match against Britain ( AP )