ETV Bharat / sports

മാനം കാക്കാന്‍ പാകിസ്ഥാന് മുന്നില്‍ ഇനി രണ്ട് വഴി മാത്രം; ഐസിസിയില്‍ നിന്നും വമ്പന്‍ തിരിച്ചടി

യുഎഇയുമായുള്ള മത്സരം ബഹിഷ്‌കരിച്ച് ഏഷ്യാ കപ്പിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുമെന്നുള്‍പ്പെടെ പാകിസ്ഥാൻ ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നെങ്കിലും മാച്ച് റഫറിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാന്‍ ഐസിസി തയ്യാറായില്ല.

NO HANDSHAKE ROW ASIA CUP 2025 INDIA VS PAKISTAN LATEST NEWS IN MALAYALAM
പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 16, 2025 at 5:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ദുബായ്: ഹസ്‌തദാന വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും മാച്ച് റഫറി ആന്‍ഡി പൈക്രോഫ്റ്റിനെ നീക്കണമെന്ന പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആവശ്യം തള്ളി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി). ഞായറാഴ്‌ച നടന്ന ഏഷ്യാ കപ്പ് മത്സരത്തിൽ ടോസ് സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവിന് കൈ കൊടുക്കരുതെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൽമാൻ അലി ആഘയോട് പൈക്രോഫ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ആരോപിച്ചായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (പിസിബി) ഐസിസിയിൽ പരാതി നൽകിയത്.

യുഎഇയുമായുള്ള മത്സരം ബഹിഷ്‌കരിച്ച് ഏഷ്യാ കപ്പിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുമെന്നുള്‍പ്പെടെ പാകിസ്ഥാൻ ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നെങ്കിലും മാച്ച് റഫറിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാന്‍ ഐസിസി തയ്യാറായില്ല. പൈക്രോഫ്റ്റിനെ നീക്കം ചെയ്യില്ലെന്നും അവരുടെ അപേക്ഷ തള്ളിക്കളയുകയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി ഇന്നലെ രാത്രി വൈകിയാണ് പിസിബിക്ക് മറുപടി അയച്ചതെന്നാണ് ഐസിസി വൃത്തങ്ങൾ വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സിയായ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വാസ്‌തവത്തിൽ, പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിൻ്റെ (പിസിബി) ക്രിക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡയറക്‌ടർ ഉസ്‌മാൻ വാൽഹയുടെ പിഴവാണ് ഈ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് പിടിഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ടൂർണമെന്‍റില്‍ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഉസ്‌മാൻ വാൽഹ സ്വന്തം നായകനെ അറിയിക്കാത്തതാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിന് കാരണമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

മത്സരത്തില്‍ 'ഹസ്‌തദാനം പാടില്ല' എന്ന നിബന്ധന സ്വന്തം ടീമിൻ്റെ നായകനെ അദ്ദേഹം അറിയിച്ചില്ല. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനും ക്യാപ്റ്റനും ഉണ്ടായ നാണക്കേടിന്‍റെ പേരിൽ വാൽഹയെ പുറത്താക്കാൻ പിസിബി മേധാവിയും ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്‍റെ (എസിസി) നിലവിലെ ചെയർമാനുമായ മൊഹ്‌സിൻ നഖ്‌വി ഉത്തരവിട്ടതായും പി‌ടി‌ഐ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മുന്നില്‍ ഇനി എന്ത്?

'ഹസ്‌തദാനം പാടില്ല' എന്ന നയത്തെക്കുറിച്ച് ക്യാപ്റ്റന്‍ സല്‍മാന്‍ അലി ആഘയെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടത് വാൽഹയുടെ കടമയാണെന്നും എന്നാൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്‌തില്ല. പിന്നീടുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങള്‍ പാകിസ്ഥാൻ നായകനെ അമ്പരപ്പിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് അവകാശപ്പെട്ടു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഐസിസിയുടെ നിലപാട് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായതോടെ, സ്വന്തം മാനം രക്ഷിക്കാന്‍ പാകിസ്ഥാന് മുന്നില്‍ രണ്ട് മാര്‍ഗങ്ങളാണുള്ളത്.

ബഹിഷ്‌കരണം

ഭീഷണി മുഴക്കിയത് പോലെ യുഎഇക്കെതിരായ മത്സരം ബഹിഷ്‌കരിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യത്തേത്. നിലവില്‍ ഗ്രൂപ്പില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യ സൂപ്പര്‍ ഫോറിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാന്‍ പിന്മാറിയാല്‍ യുഎഇയ്‌ക്ക് സൂപ്പര്‍ ഫോറിലേക്ക് കടക്കാം. ഇനി യുഎഇയ്‌ക്കെതിരെ കളിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍ അവരെ തോല്‍പ്പിച്ചാല്‍ പാക് ടീമിനും സൂപ്പര്‍ ഫോറിലേക്ക് എത്താം.

'കളി'കാര്യമാക്കണം

ഞായറാഴ്‌ചത്തെ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയോട് കനത്ത തോല്‍വിയാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ നേരിട്ടത്. ഇതോടെ പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് പഴയ പ്രതാപമില്ലെന്നത് വ്യക്തമാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി, മൂന്ന് ഫോർമാറ്റുകളിലും ഒരു മികച്ച ടീമായി ഉയര്‍ന്നുവരാന്‍ പാകിസ്ഥാന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നതാണ് വാസ്‌തവം. ഇതുപോലുള്ള സമയങ്ങളിൽ, പിസിബിയുടെ ശ്രദ്ധ പൂർണ്ണമായും ടീമിന്‍റെ വികസനത്തിലായിരിക്കണം. എന്നാൽ ക്രിക്കറ്റ് ഇതര കാരണങ്ങളാൽ ബോർഡ് വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടുന്നത് തുടരുകയാണ്.

(With PTI inputs)

ALSO READ: 'കൈ കൊടുക്കാതിരുന്നാല്‍ ഹീറോ ആകുമോ?'; സൂര്യയ്‌ക്കും സംഘത്തിനുമെതിരെ മുന്‍ പാക് താരം

For All Latest Updates

TAGGED:

NO HANDSHAKE ROWASIA CUP 2025INDIA VS PAKISTANLATEST NEWS IN MALAYALAMICC REJECTS PCBS DEMAND

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

കശുവണ്ടി കുതിര്‍ക്കുന്നതോ വറുക്കുന്നതോ ആരോഗ്യകരം? കേടുകൂടാതെ ഇവ ദീര്‍ഘകാലം സൂക്ഷിക്കാം, അറിയാം വിശദമായി

84 kWh ബാറ്ററി, 663 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്: ഇന്‍റീരിയറിലും എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും മാറ്റം, പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി പുതിയ കിയ ഇവി6

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.