ടി20യിലും രക്ഷയില്ലാതെ വിന്‍ഡീസ്; പാകിസ്ഥാനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്‌ക്ക് നാളെ തുടക്കം - PAKISTAN VS WEST INDIES ODI

ടി20 പരമ്പര 2-1 ന് സ്വന്തമാക്കിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് പാക് പട വിന്‍ഡീസിനെ നേരിടാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

PAKISTAN ODI SQUAD VS WEST INDIES
PAKISTAN ODI SQUAD VS WEST INDIES (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2025 at 10:56 AM IST

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും പാകിസ്ഥാൻ തമ്മിലുള്ള മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയ്‌ക്ക് നാളെ തുടക്കമാകും. ട്രിനിഡാഡ് & ടൊബാഗോയിലെ ബ്രയാൻ ലാറ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. ടി20 പരമ്പര 2-1 ന് സ്വന്തമാക്കിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് പാക് പട വിന്‍ഡീസിനെ നേരിടാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. പരമ്പരയ്ക്കുള്ള സ്‌ക്വാഡുകളെ ഇരു ടീമുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ അൽസാരി ജോസഫിന് വിശ്രമം അനുവദിച്ചപ്പോൾ, ഓൾറൗണ്ടർ റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി.

ഇംഗ്ലണ്ട്, ബംഗ്ലാദേശ് പര്യടനങ്ങളിലെ സമീപകാല വിജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം 15 അംഗ ടീമിലെ പ്രധാന കളിക്കാർ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമെന്നും തുടർച്ചയായ നാലാമത്തെ ഹോം ഏകദിന പരമ്പര നേടാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും ക്രിക്കറ്റ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് (സിഡബ്ല്യുഐ) അറിയിച്ചു. ഐസിസി പുരുഷ ഏകദിന ടീം റാങ്കിംഗിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് നിലവിൽ പത്താം സ്ഥാനത്താണ്. അതേസമയം ഇന്ത്യ, ന്യൂസിലൻഡ്, ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം പാകിസ്ഥാൻ നാലാമതാണ് നില്‍ക്കുന്നത്.

ഓഗസ്റ്റ് 8 ന് നടക്കുന്ന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് ശേഷം, അടുത്ത രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് 10 നും 12 നും നടക്കും. പാകിസ്ഥാനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് അടുത്തിടെ 2-1 ന് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഫ്ലോറിഡയിലെ ലോഡർഹില്ലിലുള്ള സെൻട്രൽ ബ്രോവാർഡ് റീജിയണൽ പാർക്കിലായിരുന്നു എല്ലാ മത്സരങ്ങളും നടന്നത്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ തുടർച്ചയായി ഏഴാം തവണയും ടി20 പരമ്പര നേടി.

PAKISTAN TOUR OF WEST INDIES 2025
പാകിസ്ഥാൻ ടി20 പരമ്പര 2-1ന് നേടി (AP)

അതേസമയം വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ പാകിസ്ഥാൻ ഏകദിന ടീമിനെ നേരത്തെ തന്നെ ടീം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 15 അംഗ ഏകദിന ടീമിനെ മുഹമ്മദ് റിസ്വാനാണ് നയിക്കുന്നത്. സൽമാൻ അലി ആഗ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനാണ്. ബാബർ അസം, ഷഹീൻ അഫ്രീദി എന്നിവരും ടീമിൽ ഇടം നേടി. അബ്ദുള്ള ഷഫീഖ്, ഫഖർ സമാന്‍, സെയ്ം അയൂബ്, ഹസൻ നവാസ്,ഹുസൈൻ തലത്ത്, ഫഹീം അഷ്‌റഫ്, മുഹമ്മദ് നവാസ്, മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്, നസീം ഷാ, ഹസൻ അലി, സുഫിയാൻ മുഖീം, അബ്രാർ അഹമ്മദ് എന്നിവരും ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ലോഡർഹില്ലിൽ നടന്ന രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിനിടെ ഇടതു കൈത്തണ്ടയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍റെ ടോപ് ഓർഡർ ബാറ്റര്‍ ഫഖർ സമാനെ വരാനിരിക്കുന്ന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. പരിക്ക് കാരണം മൂന്നാം ടി20 മത്സരവും അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമായിരുന്നു

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഏകദിന ടീം:

ഷായ് ഹോപ്പ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ജുവൽ ആൻഡ്രൂ, ജെഡിയ ബ്ലേഡ്സ്, കീസി കാർട്ടി, റോസ്റ്റൺ ചേസ്, മാത്യു ഫോർഡ്, ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ്, ആമിർ ജംഗു, ഷാമർ ജോസഫ്, ബ്രാൻഡൻ കിംഗ്, എവിൻ ലൂയിസ്, ഗുഡാകേഷ് മോട്ടി, ഷെർഫെയ്ൻ റൂഥർഫോർഡ്, ജേഡൻ സീൽസ്, റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ്.

