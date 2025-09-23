ഏഷ്യാകപ്പിൽ ഇന്ന് നിര്ണായക പോരാട്ടം: ശ്രീലങ്കയും പാകിസ്ഥാനും നേര്ക്കുനേര്; സാധ്യതാ താരങ്ങള് ഇവര്
അബുദാബിയിലെ ഷെയ്ഖ് സായിദ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 8 മണിക്ക് മത്സരം ആരംഭിക്കും.
Published : September 23, 2025 at 1:47 PM IST
ഏഷ്യാകപ്പ് സൂപ്പർ ഫോറിൽ പാകിസ്ഥാനും ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഇന്ന് നിര്ണായക പോരാട്ടം. സൂപ്പർ ഫോറിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഇരുടീമുകൾക്കും ഇന്നത്തെ മത്സരം നിലനില്പ്പിന്റെ കച്ചിത്തുരുമ്പാണ്. തോറ്റാല് ഫൈനലിലേക്കുള്ള വഴി ഏറക്കുറെ പൂർണമായും അടയും. അബുദാബിയിലെ ഷെയ്ഖ് സായിദ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 8 മണിക്ക് മത്സരം ആരംഭിക്കും. പാക് പടയെ സൽമാൻ നയിക്കുമ്പോള് ശ്രീലങ്കയെ ചരിത് അസലങ്കയാണ് നയിക്കുന്നത്.
നേർക്കുനേർ റെക്കോർഡുകൾ:
പാകിസ്ഥാനും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിൽ ഇതുവരെ ആകെ 23 ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളാണ് കളിച്ചത്. 13 എണ്ണത്തിലും പാകിസ്ഥാൻ ജയിച്ചപ്പോള് ശ്രീലങ്കൻ ടീമിന് 10 മത്സരങ്ങൾ മാത്രമേ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം, പാകിസ്ഥാനാണ് ശ്രീലങ്കയെക്കാൾ മുൻതൂക്കമുള്ളത്. എന്നാൽ ശ്രീലങ്കയുടെ നിലവിലെ ഫോം പാകിസ്ഥാനെ ആശങ്കപ്പെടുത്തും. അവസാന മത്സരങ്ങളില് ഇരുടീമുകളും മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ വീതം വിജയിച്ചപ്പോൾ, രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ വീതം തോല്ക്കുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ ഇതുവരെ രണ്ട് ടി20 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ഹാരിസ് റൗഫ് അഞ്ച് വിക്കറ്റുകളാണ് വീഴ്ത്തിയത്. ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ 26 റൺസ് വഴങ്ങി 2 വിക്കറ്റുകളും താരം സ്വന്തമാക്കി. ഫഖർ സമാനും സാഹിബ്സാദ ഫർഹാനും ബാറ്റ്സ്മാനിൽ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകും. ഷഹീൻ അഫ്രീദി ഇതുവരെ ഫോം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഫഖർ സമാനെ കൂടാതെ ടോപ് ഓർഡറിൽ മറ്റാരും പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയരാത്തത് ടീമിനെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ലങ്കയ്ക്കായി ദസുൻ ശനകയുടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടമാണ് കൂട്ടത്തകർച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത്. കൂടാതെ നുവാൻ തുഷാര നാല് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആറ് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. പത്തും നിസ്സങ്കയും നിർണായക കേന്ദ്രമാണ്. താരം 146 റൺസുമായി ടൂർണമെന്റില് ടീമിന്റെ ടോപ് സ്കോററാണ്.
പിച്ച് റിപ്പോർട്ട്:
അബുദാബിയിലെ ഷെയ്ഖ് സായിദ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പിച്ച് ബാറ്റര്മാര്ക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. യുഎഇയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറിംഗ് ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് അബുദാബി. സ്ലോ ബൗളർമാര്ക്ക് ഇവിടം സഹായകമാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ശ്രീലങ്ക ഇവിടെ കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇരുടീമുകളുടേയും സാധ്യതാ താരങ്ങള്
ശ്രീലങ്ക - പാത്തും നിസ്സങ്ക, കുസൽ മെൻഡിസ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), കമിൽ മിഷാര, കുസൽ പെരേര, ചരിത് അസലങ്ക (ക്യാപ്റ്റൻ), കമിന്ദു മെൻഡിസ്, ദസുൻ ഷനക, വനിന്ദു ഹസരംഗ, ദുഷ്മന്ത ചമീര, മഹീഷ് തീക്ഷണ, നുവാൻ തുഷാര.
പാകിസ്ഥാൻ - സാഹിബ്സാദ ഫർഹാൻ, ഫഖർ സമാൻ, സയിം അയൂബ്, ഹുസൈൻ തലാത്, മുഹമ്മദ് നവാസ്, സൽമാൻ ആഗ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഫഹീം അഷ്റഫ്, മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്, ഷഹീൻ അഫ്രീദി, ഹാരിസ് റൗഫ്, അബ്രാർ അഹമ്മദ്.