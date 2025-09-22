ETV Bharat / sports

'വെടി ഉതിര്‍ത്ത് മത്സരം നിര്‍ത്തണം'; ജൻ്റില്‍മാന്‍സ് ഗെയിമില്‍ വയസന്‍സ് ചേര്‍ത്ത് പാക് ചാനല്‍ ചര്‍ച്ച, വിമര്‍ശനം

ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ ഏറെക്കുറെ തോല്‍വി ഉറപ്പിച്ച ഘട്ടത്തില്‍ ഒരു പാനലിസ്റ്റ് നടത്തിയ പരാമര്‍ശമാണ് വിവാദമാവുന്നത്.

INDIA VS PAKISTAN ASIA CUP 2025 LATEST NEWS IN MALAYALAM ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന്‍
ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളായ ശുഭ്‌മാന്‍ ഗില്ലും അഭിഷേക് ശര്‍മയും മത്സരത്തിടെ (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2025 at 5:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കറാച്ചി: ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാന്‍ സൂപ്പര്‍ ഫോര്‍ മത്സരം നാടകീയത നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലേറ്റ തോല്‍വിക്കും ഹസ്‌തദാന വിവാദത്തില്‍ ഐസിസിയില്‍ നിന്നേറ്റ നാണക്കേടിനും ഉള്‍പ്പെടെ കളത്തില്‍ മറുപടി പറയാനായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്‍ എത്തിയത്. എന്നാല്‍ ചിരവൈരികള്‍ക്ക് എതിരെ ഇന്ത്യ ആധിപത്യം തുടര്‍ന്നതോടെ പാകിസ്ഥാന് കനത്ത തോല്‍വിയാണ് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സംഘര്‍ഷത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഏഷ്യ കപ്പ് നടക്കുന്നത്.

അതിനാല്‍ തന്നെ ഇന്ത്യ-പാക് മത്സരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കളത്തിന് അകത്തും പുറത്തും വിവാദങ്ങള്‍ ഏറെയാണ്. മത്സരത്തിനിടെ പാക് താരങ്ങള്‍ നിരവധി തവണ പ്രകോപനപരമായി പെരുമാറുന്നത് കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ വായടപ്പിക്കുന്ന മറുപടിയാണ് ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ ഇതിന് നല്‍കിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇതിനിടെ മത്സരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാകിസ്ഥാന്‍ ടെലിവിഷന്‍ ചാനലിലെ ഒരു പരാമർശം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചര്‍ച്ചയാവുകയാണ്. മത്സരത്തില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ ഏറെക്കുറെ തോല്‍വി ഉറപ്പിച്ച ഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പാനലിസ്റ്റിൻ്റെ പരാമര്‍ശമാണ് വിവാദമാവുന്നത്. പാക് കളിക്കാര്‍ അവരുടെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചാൽ, ഈ ഘട്ടത്തില്‍ നിന്നും മത്സരം വിജയിക്കാന്‍ കഴിയുമോ എന്നായിരുന്നു അവതാരകന്‍ പാനലിസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ചത്.

"ഒന്നുകിൽ അവർ തങ്ങളുടെ പരമാവധി നൽകണം. അല്ലെങ്കിൽ വെടിയുതിര്‍ത്ത് ഈ മത്സരം അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ രക്ഷയില്ല. കാരണം നമ്മൾ തോൽക്കുമെന്ന് ഇവിടം മുതല്‍ക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു" - എന്നായിരുന്നു തമാശയെന്നോണം ഒരു പാനലിസ്റ്റ് മറുപടി നല്‍കിയത്.

പാനലിലെ മറ്റുള്ളവര്‍ ഇതു കേട്ട് ചിരിക്കുന്നതിന്‍റെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാണ്. ജൻ്റില്‍മാന്‍സ് ഗെയിമില്‍ വയസന്‍സ് ചേര്‍ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത്തരം പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് ചിലര്‍ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ്റെ മുന്‍ താരങ്ങളായ ബാസിത് അലിയും കമ്രാൻ അക്‌മലും ഭാഗമായിരുന്ന ചര്‍ച്ചയായിരുന്നുവിത്.

ALSO READ: എകെ 47-ന് മറുപടിയായി കിട്ടിയത് ബ്രഹ്മോസ്; പാകിസ്ഥാനെ പരിഹസിച്ച് ഡാനിഷ് കനേരിയ

അതേസമയം മത്സരത്തില്‍ ആറ് വിക്കറ്റിനായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനെ ഇന്ത്യ തകര്‍ത്തുവിട്ടത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത പാകിസ്ഥാന്‍ ഉയര്‍ത്തിയ 172 റണ്‍സിൻ്റെ വിജയ ലക്ഷ്യം ഏഴ് പന്തുകള്‍ ബാക്കി നിര്‍ത്തി നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തില്‍ ഇന്ത്യ മറികടക്കുകയായിരുന്നു. ഓപ്പണര്‍ സാഹിബ്‌സദ ഫര്‍ഹാന്‍റെ (45 പന്തില്‍ 58 ) അര്‍ധ സെഞ്ചുറിയാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ ഇന്നിങ്‌സിന്‍റെ നട്ടെല്ല്.

മറുപടിക്ക് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിന് ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റില്‍ സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് ഉയര്‍ത്തിയ അഭിഷേക് ശർമ– ശുഭ്‌മാൻ ഗിൽ സഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രകടനം നിര്‍ണായകമായി. 39 പന്തില്‍ 74 റണ്‍സ് അടിച്ച അഭിഷേക് ശര്‍മയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറര്‍. 28 പന്തുകളില്‍ നിന്നും 47 റൺസാണ് ശുഭ്‌മാന്‍ ഗില്‍ നേടിയത്.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA VS PAKISTANASIA CUP 2025LATEST NEWS IN MALAYALAMഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന്‍PAKISTAN TV PANELIST CONTROVERSY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.