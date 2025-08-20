ഇന്ത്യയില് നടക്കുന്ന ഏഷ്യാ കപ്പ് ഹോക്കി ടൂര്ണമെന്റ് മത്സരത്തില്നിന്ന് പാക്കിസ്ഥാനും ഒമാനും പിന്മാറി. പകരം ബംഗ്ലദേശും കസഖ്സ്ഥാനും പങ്കെടുക്കും. ഇന്ത്യയിലെ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്നു പിൻമാറിയത്. ഒമാൻ പിൻമാറിയതിന് കാരണങ്ങളൊന്നും അറിയിച്ചില്ലെന്ന് ഹോക്കി ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.
ഓഗസ്റ്റ് 29 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 7 വരെ നടക്കുന്ന കോണ്ടിനെന്റൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ പകരക്കാരനായി ബംഗ്ലാദേശിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. പാകിസ്ഥാൻ മൂന്ന് തവണ ഏഷ്യാ കപ്പ് ഹോക്കി ചാമ്പ്യന്മാരായിട്ടുണ്ട്. 2025 ലെ ഏഷ്യാ കപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാര് നെതർലാൻഡ്സും ബെൽജിയവും സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന 2026 ലെ എഫ്ഐഎച്ച് ഹോക്കി ലോകകപ്പിലേക്ക് നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടും. എട്ട് ടീമുകളുള്ള ഏഷ്യാ കപ്പിൽ നിന്ന് ഒമാനും പിന്മാറി.
പൂൾ എയിൽ ജപ്പാൻ, പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന, കസാക്കിസ്ഥാൻ എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് ആതിഥേയരായ ഇന്ത്യ മത്സരിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 29 ന് ചൈനയ്ക്കെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം. ഓഗസ്റ്റ് 31 ന് ജപ്പാനെയും സെപ്റ്റംബർ 1 ന് കസാക്കിസ്ഥാനെയും നേരിടും. പൂൾ ബിയിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ, മലേഷ്യ, ബംഗ്ലാദേശ്, ചൈനീസ് തായ്പേയ് എന്നീ ടീമുകളാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഈ വർഷം ആദ്യം ജക്കാർത്തയിൽ നടന്ന എഎച്ച്എഫ് കപ്പിലെ ഫിനിഷിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബംഗ്ലാദേശിനെയും കസാക്കിസ്ഥാനെയും പകരക്കാരായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
ഏപ്രിൽ 25 ന് നടന്ന സെമിഫൈനലിൽ ഒമാനോട് 5-4 ന് പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ബംഗ്ലാദേശ് മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിരുന്നു, കസാക്കിസ്ഥാൻ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഫിനീഷ് ചെയ്തത്.ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള യോഗ്യതാ ടൂർണമെന്റായിരുന്നു എഎച്ച്എഫ് കപ്പ്. ഫൈനലിസ്റ്റുകളായ ഒമാനും ചൈനീസ് തായ്പേയിയും നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടിയിരുന്നു.
ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഹോക്കി ടീം
ഗോൾകീപ്പർമാർ: കൃഷൻ പഥക്, സൂരജ് കർക്കേര. ഡിഫൻഡേഴ്സ്: സുമിത്, ജർമൻപ്രീത് സിംഗ്, സഞ്ജയ്, ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ് (ക്യാപ്റ്റൻ), അമിത് രോഹിദാസ്, ജുഗ്രാജ് സിംഗ്. മിഡ്ഫീൽഡർമാർ: രജീന്ദർ സിംഗ്, രാജ് കുമാർ പാൽ, ഹാർദിക് സിംഗ്, മൻപ്രീത് സിംഗ്, വിവേക് സാഗർ പ്രസാദ്. ഫോർവേഡുകൾ: മന്ദീപ് സിംഗ്, ശിലാനന്ദ് ലക്ര, അഭിഷേക്, സുഖ്ജീത് സിംഗ്, ദിൽപ്രീത് സിംഗ്.
