പാകിസ്ഥാനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ്. അവസാന മത്സരത്തില് 202 റണ്സിന്റെ കൂറ്റന് ജയമാണ് വിന്ഡീസ് നേടിയത്. ഇതോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര 2-1ന് സ്വന്തമാക്കി. ബ്രയാൻ ലാറ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന നിർണായക മത്സരത്തില് ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനെത്തിയ വിന്ഡീസ് ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 294 റണ്സാണ് നേടിയത്. മറുപടി ബാറ്റിംഗില് പാകിസ്ഥാന് കേവലം 29.2 ഓവറില് 92ന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. ആറ് വിക്കറ്റ് നേടിയ നേടിയ ജെയ്ഡന് സീല്സാണ് പാകിസ്ഥാനെ തകര്ത്തത്.34 വർഷത്തിനുശേഷമാണ് പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഒരു ദ്വിരാഷ്ട്ര പരമ്പര വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് നേടിയത്. കൂടാതെ ഏതു വേദികളിലുമായി പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഏകദിന പരമ്പര സ്വന്തമാക്കുന്നത് 1991നുശേഷം ആദ്യവും.
അഞ്ച് കളിക്കാർ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായി
രണ്ടുപേർ ഗോൾഡൻ ഡക്കും (ആദ്യ പന്തിൽ പുറത്ത്) മൂന്നു പേർ ഡക്കുമായ പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്നിങ്സിൽ, രണ്ടക്കം നേടിയത് മൂന്നു താരങ്ങള് മാത്രമാണ്. മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ സംപൂജ്യനായി പവലിയനിലേക്ക് മടങ്ങി. ബാബർ അസം 9 റൺസാണ് നേടിയത്. ഓപ്പണർമാരായ സെയിം അയൂബിനും അബ്ദുള്ള ഷഫീഖിനും അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നാലെ, ലോവർ ഓർഡറിൽ ഹസൻ അലിയും അബ്രാർ അഹമ്മദും റൺസൊന്നും നേടാതെ പവലിയനിലേക്ക് മടങ്ങി.
ഇതോടെ പാകിസ്ഥാന് 202 റൺസിന്റെ തോൽവി നേരിടേണ്ടി വന്നു. 9-ാം ഓവറിൽ 23 റൺസ് എടുക്കുന്നതിനിടെ പാകിസ്ഥാന്റെ 4 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി. സൽമാൻ ആഘ (30), ഹസൻ നവാസ് (23 റൺസ്) എന്നിവരാണ് ടോപ്പ് സ്കോറർമാർ. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനായി ഗെഡിയൻ സീൽസ് 7.2 ഓവറിൽ 18 റൺസ് വഴങ്ങി 6 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. പരമ്പരയില് മികച്ച ബൗളിംഗ് പുറത്തെടുത്ത സീല്സിന് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് ലഭിച്ചു.
ഷായ് ഹോപ്പിന് സെഞ്ച്വറി
പാകിസ്ഥാനെതിരായ സ്കോര് 202ല് എത്തിച്ചതില് ക്യാപ്റ്റൻ ഷായ് ഹോപ്പിന്റെ സെഞ്ച്വറി ഇന്നിംഗ്സ് നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. ഹോപ്പ് 94 പന്തിൽ 10 ഫോറുകളും 5 സിക്സറുകളും ഉൾപ്പെടെ 120 റൺസ് നേടി പുറത്താകാതെ നിന്നു. റോസ്റ്റൺ ചേസ് 36 ഉം ലൂയിസ് 37 ഉം ജസ്റ്റിൻ ഗ്രേവ്സും 43 റൺസും നേടി. ഇതോടെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് 50 ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റിന് 249 റൺസ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. ഹോപ്പിനാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്.
നേരത്തെ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലും, പിന്നീട് പാകിസ്ഥാനെതിരെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടന്ന ടി20 പരമ്പരയിലും, ടി20 പരമ്പരയിലും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് തോൽവി നേരിടേണ്ടി വന്നു. അതേസമയം പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ നാണക്കെട്ട തോൽവിയിൽ ആരാധകർ രോഷാകുലരായി. പലരും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് തങ്ങളുടെ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു.