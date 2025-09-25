ETV Bharat / sports

ഇൻ്റർ സോൺ മത്സരത്തില്‍ പി കാർത്തിക്കിന് ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ച്വറി തിളക്കം; ഷാരോണിന് ഡബിൾ സെഞ്ചറി

ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ കാർത്തിക് 304 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു.

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 6:25 PM IST

തലശ്ശേരി: കെസിഎ അണ്ടർ 23 ഇൻ്റർ സോൺ മത്സരത്തില്‍ ദക്ഷിണ മേഖലയുടെ പി കാർത്തിക് ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ച്വറി സ്വന്തമാക്കി. ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ കാർത്തിക് 304 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. തലശ്ശേരിയിലെ കോണോർവയൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ മധ്യമേഖലയ്‌ക്കെതിരെയായിരുന്നു കാർത്തിക്കിൻ്റെ തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനം. 517 പന്തുകളിലാണ് താരം 304 റൺസ് നേടിയത്. 247 റൺസെടുത്ത എസ് എസ് ഷാരോണും ദക്ഷിണ മേഖലയ്ക്കായി തിളങ്ങി. ഇരുവരുടെയും മികവിൽ ആറ് വിക്കറ്റിന് 675 റൺസെന്ന നിലയിൽ ദക്ഷിണ മേഖല ഡിക്ലയർ ചെയ്‌തു.

കാർത്തിക്കും ഷാരോണും ചേർന്നുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൽ 420 റൺസാണ് പിറന്നത്. 41 ഫോറുകളും രണ്ട് സിക്സും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു കാർത്തിക്കിൻ്റെ ഇന്നിങ്സ്. പത്തനംതിട്ട പന്തളം കൂട്ടംവീട്ടിൽ കെ ജി പ്രദീപിൻ്റെയും ശ്രീകലയുടെയും മകനാണ് കാർത്തിക്. ജില്ലാ താരമായിരുന്ന അച്ഛൻ പ്രദീപിൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്നാണ് കാർത്തിക്കും ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തേക്ക് ചുവട് വച്ചത്. അച്ഛൻ തന്നെയാണ് കാർത്തിക്കിൻ്റെ ആദ്യ കോച്ച്.

ആറാം വയസ്സിൽ അടൂർ ഡ്യൂക്സ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിലൂടെയാണ് പരിശീലനത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. പത്തനംതിട്ടയുടെ കോച്ച് ആയിരുന്ന സിബി കുമാറിന് കീഴിലും പരിശീലനം നേടി. വിവിധ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളിലൂടെ ഉയര്‍ന്ന് വന്ന താരം കഴിഞ്ഞ തവണ കേരളത്തിൻ്റെ അണ്ടർ 19 ടീം വരെയെത്തി. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കുച്ച് ബിഹാർ ട്രോഫിയിലും വിനു മങ്കാദ് ട്രോഫിയിലും കേരളത്തിന് വേണ്ടി കാർത്തിക് കളിച്ചിരുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡിനെതിരായ കളിയില്‍ അർദ്ധ സെഞ്ച്വറി നേടി. ഇൻ്റർസോൺ മത്സരങ്ങളില്‍ മികച്ച രീതിയിൽ തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കാർത്തിക്. സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനങ്ങളുമായി വലിയ ഉയരങ്ങൾ സ്വപ്‌നം കാണുകയാണ് ഈ യുവപ്രതിഭ.

