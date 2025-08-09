Essay Contest 2025

ഇത്തവണയും മെസിയും റൊണാള്‍ഡോയുമില്ലാതെ ബാലൺ ഡി ഓർ സാധ്യതാപട്ടിക; ഡെംബലെയും യമാലും നേര്‍ക്കുനേര്‍ - 2025 BALLON DOR SHORTLIST

പുരുഷ, വനിതാ മത്സരാർത്ഥികളിൽ ഉസ്‌മാനെ ഡെംബെലെയും ക്ലോ കെല്ലിയുമാണ് മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നത്.

OUSMANE DEMBELE , Chloe Kelly
OUSMANE DEMBELE , Chloe Kelly (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2025 at 5:26 PM IST

എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഫുട്ബോളറായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകര്‍ കണക്കാക്കുന്ന മെസിയും റൊണാള്‍ഡോയുമില്ലാത്ത ബാലൺ ഡി ഓർ സാധ്യതാപട്ടികയാണ് ഇത്തവണയും പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഇരുവരുമില്ലാതെ രണ്ട് ദശകത്തിനു ശേഷം 2024 ല്‍ ആയിരുന്നു ചുരുക്കപട്ടിക ഇറങ്ങിയത്. 30 അംഗ ചുരുക്കപ്പട്ടിക 'ഫ്രാന്‍സ് ഫുട്‌ബോള്‍' മാഗസിനാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. എട്ടുതവണ മെസ്സിയും അഞ്ചുവട്ടം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയും പുരസ്‌കാര നെറുകയിലെത്തിയിരുന്നു.

പുരുഷ, വനിതാ ബാലൺ ഡി ഓർ അവാർഡ് നേടാനുള്ള മത്സരാർത്ഥികളിൽ പിഎസ്‌ജി ഫോർവേഡ് ഉസ്‌മാനെ ഡെംബെലെയും ഇംഗ്ലണ്ട് ഫോർവേഡ് ക്ലോ കെല്ലിയുമാണ് മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 22 ന് പാരീസിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കും. പുരുഷതാരങ്ങളില്‍ ഡെംബലെയോടൊപ്പം കൗമാരതാരം ലാമിന്‍ യമാലാണ് ശക്തനായ മത്സരാര്‍ഥിയായി കണക്കാക്കുന്നത്. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിനെ ജ്വലിപ്പിച്ച ബാഴ്‌സലോണയെ സ്പാനിഷ് ലീഗ് കിരീടം നേടാൻ സഹായിച്ച താരം കൂടിയാണ് യമാല്‍.

ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രത്തിൽ പിഎസ്‌ജി കളിക്കാർ

പുരുഷവിഭാഗം അവാർഡിന് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഒമ്പത് പിഎസ്‌ജി കളിക്കാരാണ്. ഡെംബെലെ, ഗോൾകീപ്പർ ജിയാൻലൂയിഗി ഡൊണാറുമ്മ, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിൽ മിലാനെ 5-0 ന് തോൽപ്പിച്ച മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടിയ ഫോർവേഡ് ഡെസിറെ ഡൗ, വിംഗർ ഖ്വിച്ച ക്വാററ്റ്‌സ്‌ഖേലിയ എന്നിവരും ലിസ്റ്റില്‍ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ലിവർപൂളിന് 29 ലീഗ് ഗോളുകൾ നേടിക്കൊടുത്ത ഈജിപ്‌ത് സ്‌ട്രൈക്കർ മുഹമ്മദ് സലാ, റയൽ മാഡ്രിഡിന്‍റെ മികച്ച സ്‌ട്രൈക്കർ കൈലിയൻ എംബാപ്പെ എന്നിവരാണ് മറ്റ് നോമിനികൾ.

മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കും സ്‌പെയിനിനും വേണ്ടി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച മിഡ്‌ഫീൽഡർ റോഡ്രിയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ബാലൺ ഡി ഓർ നേടിയത്. എന്നാല്‍ കാൽമുട്ടിനേറ്റ പരിക്ക് കാരണം കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഭൂരിഭാഗവും താരത്തിന് നഷ്ടമായിരുന്നു. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ വർഷം റയൽ മാഡ്രിഡ് ഫോർവേഡ് വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയതിൽ ക്ലബ് പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിച്ചിച്ചിരുന്നു.

യൂറോയിലെ കെല്ലിയുടെ മികച്ച പ്രകടനം

കഴിഞ്ഞ മാസം ഇംഗ്ലണ്ട് വനിതാ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയപ്പോൾ, ലോകകപ്പ് ജേതാവായ സ്‌പെയിനിനെതിരായ ഫൈനലിൽ 27 കാരിയായ കെല്ലി പെനാൽറ്റി നേടി. നേരത്തെ പിരിമുറുക്കമുള്ള നോക്കൗട്ട് ഘട്ടങ്ങളിലും താരം മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിരുന്നു. കെല്ലിയെ കൂടാതെ ചെൽസിക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമംഗങ്ങളായ ഡിഫൻഡർ ലൂസി ബ്രോൺസ്, ഗോൾകീപ്പർ ഹന്ന ഹാംപ്ടൺ, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് അവാർഡുകൾ നേടിയ ബാഴ്‌സലോണ മിഡ്ഫീൽഡർ ഐറ്റാന ബോൺമാറ്റി എന്നിവരും വനിതാ ബാലൺ ഡി ഓറിലേക്കുള്ള ശക്തരായ മത്സരാര്‍ഥികളാണ്.

വോട്ടിംഗ് സംവിധാനം

ഫ്രാൻസ് ഫുട്ബോൾ മാസികയാണ് ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്‌കാരം നല്‍കുന്നത്. 1956 മുതൽ പുരുഷന്മാർക്കും 2018 മുതൽ സ്ത്രീകൾക്കും നൽകിവരുന്നു. ഫിഫ റാങ്കിംഗിലെ മികച്ച 100 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരാണ് പുരുഷ അവാർഡിനും ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ മികച്ച 50 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് വനിതാ അവാർഡിനും വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഒരാൾ വീതം, ഓരോ സ്ഥാനത്തിനും പോയിന്‍റുകൾ നൽകുന്ന റാങ്ക് ക്രമത്തിലാണ് കളിക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്‍റുകൾ നേടുന്ന കളിക്കാരനാണ് വിജയി.

മറ്റ് നോമിനേഷനുകൾ

മികച്ച പുരുഷ പരിശീലകനുള്ള നോമിനേഷനുകളിൽ പിഎസ്‌ജി പരിശീലകൻ ലൂയിസ് എൻറിക്വെയും മികച്ച വനിതാ പരിശീലകനുള്ള നോമിനേഷനുകളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ സറീന വീഗ്മാനും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഡൊണാറുമ്മ, മികച്ച പുരുഷ ഗോൾകീപ്പറിനുള്ള ലെവ് യാഷിൻ അവാർഡ് നേടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

