ലിവര്‍പൂളിന് വീണ്ടും അടിത്തെറ്റി..! ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ തുര്‍ക്കിഷ് ക്ലബ് ഗലാറ്റസരെയോട് 1-0 ന് തോറ്റു

അടുത്തിടെ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിനോട് തോറ്റ ലിവര്‍പൂളിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണിത്.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2025 at 11:57 AM IST

2 Min Read
യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ കരുത്തരായ ലിവർപൂളിനെതിരെ ഗലാറ്റസരെയ്‌ക്ക് മിന്നും ജയം. ഇസ്‌താന്‍ബുളിൽ വെച്ച് നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഒരു ഗോളിനാണ് ആതിഥേയർ വിജയിച്ചത്. ആദ്യ പകുതിയുടെ 16ാം മിനിറ്റിൽ വിക്ടർ ഒസിംഹെന്‍റെ പെനാൽറ്റിയാണ് തുർക്കി ടീമിന് വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്. ബാരിസ് യിൽമാസിനെ ഡൊമിനിക് സോബോസ്ലായ് ഫൗൾ ചെയ്‌തതാണ് നിർണായക പെനാൽറ്റിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. അവസാന നിമിഷം ലിവർപൂളിന് പെനാൽട്ടി ലഭിച്ചെങ്കിൽ വാറിൽ ചെക്ക് ചെയ്‌തതിന് ശേഷം അത് നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.

യൂറോപ്യൻ കപ്പ്/ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ സ്വന്തം മണ്ണിൽ വിജയമില്ലാത്ത ഏറ്റവും നീണ്ട പരമ്പരയ്ക്ക് ഈ വിജയത്തോടെ ഗലാറ്റസരെ വിരാമമിട്ടു. ലിവർപൂളിനെ നേരിടുന്നതിന് മുമ്പ്, എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ അവർ സ്വന്തം മണ്ണിൽ വിജയിച്ചിരുന്നില്ല. 2018 സെപ്റ്റംബറിൽ ലോകോമോട്ടീവ് മോസ്കോയെ തോൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം. മത്സരത്തിലെ 19 മത്സരങ്ങളിൽ ഗലാറ്റസരെയുടെ രണ്ടാമത്തെ വിജയം കൂടിയാണിത്. നേരത്തെ ഐൻട്രാക്റ്റ് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിനോട് 5-1 ന് കനത്ത തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു.

അതേസമയം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്‌ത ടീമുകൾക്കായി ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ നൈജീരിയൻ കളിക്കാരനായി വിക്ടർ ഒസിംഹെൻ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. ലില്ലെ, നാപ്പോളി, ഇപ്പോൾ ഗലാറ്റസരെയ്‌ക്ക് വേണ്ടിയാണ് താരം വലകുലുക്കിയത്. കൂടാതെ, ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളില്‍ 10 ഗോളുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ നൈജീരിയൻ കളിക്കാരനുമായി ഒസിംഹെൻ മാറി. അതേസമയം മത്സരത്തില്‍ സമനില ഗോൾ നേടാനുള്ള ലിവർപൂളിന്‍റെ ശ്രമങ്ങൾ പലതവണ പരാജയപ്പെട്ടു. 67 ശതമാനം സമയവും പന്ത് സൂക്ഷിച്ച ലിവർപൂളിന് ഒന്നും ഗോളാക്കി മാറ്റാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. 16 ഷോട്ട് ലിവർപൂൾ കളിച്ചപ്പോൾ ഒമ്പതെണ്ണമാണ് ഗലാറ്റസറെ അടിച്ചത്. കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് റെഡ്‌സ് കളത്തിലെത്തിയത്. സൂപ്പർതാരം മുഹമ്മദ് സലായടക്കം ആദ്യ ഇലവനിൽ ഇറങ്ങിയില്ല.

വിൽഫ്രഡ് സിംഗോ ഇബ്രാഹിമ കൊണാറ്റിനെ ഫൗൾ ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് റഫറി ക്ലെമന്‍റ് ടർപിൻ ലിവർപൂളിന് പെനാൽറ്റി അനുവദിച്ചതോടെ മത്സരം കൂടുതൽ നാടകീയമായി. എന്നാല്‍, VAR പരിശോധിച്ച് പിച്ച് സൈഡ് ഫൂട്ടേജുകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം റഫറി തന്‍റെ തീരുമാനം മാറ്റി. കളിയുടെ അവസാനത്തിൽ ലിവർപൂളിന് സ്കോർ സമനിലയിലാക്കാനുള്ള നിർണായക അവസരമായിരുന്നു ഇല്ലാതെയായത്. മത്സരത്തിലുടനീളം ഒരു സമനില ഗോളിനായി കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ലിവർപൂളിന് ഗലാറ്റസരെയുടെ പ്രതിരോധം ഭേദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

അടുത്തിടെ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിനോട് തോറ്റ ലിവര്‍പൂളിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണിത്. പാലസിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകള്‍ക്കാണ് പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ഇഞ്ചുറി ടൈമിലാണ് ലിവര്‍പൂള്‍ അടിയറവ് പറഞ്ഞത്. മത്സരത്തിന്‍റെ ഒന്‍പതാം മിനിറ്റില്‍ ഇസ്മയില്‍ സാറിലൂടെ പാലസാണ് മുന്നിലെത്തിയത്. 87-ാം മിനിറ്റില്‍ ഫെഡറികോ ചീസെയിലൂടെ റെഡ്‌സ് ഗോളടിത്ത് സമനില പിടിച്ചു. എന്നാല്‍ 97-ാം മിനിറ്റില്‍ എഡി എന്‍കെറ്റിയയാണ് പാലസിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. സീസണിലെ ലിവര്‍പൂളിന്‍റെ ആദ്യ പരാജയമായിരുന്നു. ലീഗില്‍ നിലവിൽ 16ാം സ്ഥാനത്താണ് ലിവർപൂൾ.

