മലയാളികള്ക്ക് ഓണം ആശംസിച്ച് ലോക ഫുട്ബോള്..! ഫിഫ, ലാ ലിഗ, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, ടോട്ടനം, അര്ജന്റീന; നീളുന്നു പട്ടിക - ONAM WISHES FROM FOOTBALL CLUBS
സമൂഹമാധ്യമ പേജുകളില് ഓണം ആശംസകള് നേര്ന്നാണ് മലയാളി ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Published : September 5, 2025 at 3:42 PM IST
ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്ബോള് ക്ലബുകളുടേയും ടീമിന്റേയും ഓണാശംസകളില് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് മലയാളികള്. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, ടോട്ടനം ഹോട്സ്പര്, അര്ജന്റീന എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ ഫിഫയും ലാ ലിഗയും തങ്ങളുടെ സമൂഹമാധ്യമ പേജുകളില് ഓണം ആശംസകള് നേര്ന്നാണ് മലയാളി ആരാധകരെ അക്ഷരാര്ഥത്തില് ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിൽ ഒട്ടേറെ ആരാധകരുള്ള ഫുട്ബോൾ ക്ലബുകളാണ് ഇവയൊക്കെയും. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര് ലീഗിലെ മലയാളി ആരാധകര്ക്ക് കിട്ടാവുന്ന വലിയ ബഹുമതിയാണ് ഓണം ആശംസ. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോള് പ്രേമികളെല്ലാം ഓണം ആശംസയില് അമ്പരന്നു. ലോകത്തിന്റെ ചെറിയ കോണില് എവിടെയോ ഉള്ള മലയാളികള്ക്ക് കോടിക്കണക്കിന് ആരാധകരുള്ള ക്ലബുകളും ടീമുകളും ആശംസ അര്പ്പിക്കണമെങ്കില് മലയാളി ആരാധകര് അവര്ക്ക് അത്രമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടതാകണം.
'ഈ ഓണം നമുക്കൊരുമിച്ച്' എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ലാ ലിഗ ഒരു റീല് ഫേസ്ബുക്കിലും ഇന്സ്റ്റഗ്രാമിലും പങ്കുവച്ചത്. ബ്രസീല് താരങ്ങള് ഓണപ്പൂക്കളത്തിനു മുന്നില് നിന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഫിഫ വേള്ഡ് കപ്പ്' പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 'ഓണം വന്നേ.. ഏവര്ക്കും തിരുവോണാശംസകള്'- എന്ന് മലയാളത്തിലാണ് അവര് എഴുതിയത്. കേരളീയ വസ്ത്രത്തില് നില്ക്കുന്ന താരങ്ങളുടെ ചിത്രം മാഞ്ചസ്റ്റര് സിറ്റി നല്കിയപ്പോള് പൂക്കളമിടുന്ന താരങ്ങളുടെ ചിത്രമാണ് ടോട്ടനം ഹോട്സ്പര് പങ്കുവച്ചത്. ചിത്രത്തിന് താഴെ ഏവർക്കും ഓണാശംസകൾ എന്നും കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അര്ജന്റീനയുടെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം പേജിലും ഓണാശംസകള് നേരുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ ഇന്ത്യന് സൂപ്പര് ലീഗിന്റെ പേജിലും ഓണം ആശംസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഓണം ആശംസിച്ച പേജുകള്ക്ക് കീഴില് ഒട്ടേറെ മലയാളി ആരാധകര് തിരിച്ചും ആശംസ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിക്കവരും മലയാളത്തിലെ ആശംസകളില് അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. മലയാളി ആയതില് അഭിമാനിക്കുന്നതായും പലരും പേജില് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനു മുമ്പും ക്ലബുകള് മലയാളികൾക്ക് സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ ഓണാശംസകൾ നേർന്നിരുന്നു. യൂറോപ്പിൽ മുൻനിര ലീഗുകൾ എല്ലാം തുടങ്ങിയ ആവേശത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് ഓണാശംസ കൂടി വന്നത് ആ ആവേശത്തിന് കൊഴുപ്പ് കൂട്ടുകയാണ് ഉണ്ടായത്.
