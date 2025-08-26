ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര് ലീഗില് ലിവർപൂളിന് നാടകീയ ജയം. സെന്റ് ജെയിംസ് പാർക്കിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ലിവർപൂൾ ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡിനെ 3-2 ന് തോല്പ്പിച്ചു. 100-ാം മിനിറ്റിൽ നിർണായക ഗോൾ നേടിയ 16കാരനും അരങ്ങേറ്റക്കാരനുമായ റിയോ എൻഗുമോഹയാണ് കളിയിലെ താരം. ടോട്ടൻഹാമിനും ആഴ്സണലിനുമൊപ്പം ആറ് പോയിന്റുകൾ നേടി ലിവര്പൂള് പട്ടികയിൽ മൂന്നാമതാണ് നില്ക്കുന്നത്. ന്യൂകാസില് ഒരു പോയിന്റുമായി ലീഗ് പട്ടികയിൽ 15-ാം സ്ഥാനത്താണ്.
കളി തുടങ്ങി 35-ാം മിനിറ്റില് ഗ്രാവെന്ബെര്ക്ക് നേടിയ ഗോളില് റെഡ്സാണ് ലീഡ് നേടിയത്. ഇടതുവിങ്ങില് നടത്തിയ മുന്നേറ്റങ്ങള്ക്കൊടുവില് കോഡി ഗാക്പോ മറിച്ചുനല്കിയ പന്ത് ബോക്സിനു പുറത്തുനിന്ന് ഒരു വലങ്കാലനടിയിലൂടെ ഗ്രാവെന്ബെര്ക്ക് ഗോളാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു. 46ാം മിനിറ്റിൽ ഹ്യൂഗോ എക്ടികെയുടെ ഗോളിലൂടെ ലിവർപൂൾ ലീഡ് ഉയർത്തി. ഒന്നാം പകുതിയുടെ അവസാനം 10 പേരായി ചുരുങ്ങിയ ന്യൂകാസിൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ മികച്ച പോരാട്ടാം തന്നെ പുറത്തെടുത്തു. വിര്ജില് വാന്ഡിക്കിനെ ചവിട്ടിവീഴ്ത്തിയതിന് ആന്റണി ഗോര്ഡന് ചുവപ്പ് കാര്ഡ് കണ്ട് പുറത്തുപോവേണ്ടിവന്നു.
ആദ്യ പകുതിയില് ന്യൂകാസിൽ സമനില ഗോൾ നേടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാന് അവര്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നാലെ 57ാം മിനിറ്റിൽ ബ്രൂണോ ഗുയിമാരെസിലൂടെ ന്യൂകാസിൽ ആദ്യ ഗോൾ സ്വന്തമാക്കി. പിന്നാലെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാനുള്ള ന്യൂകാസിലിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ 88-ാം മിനിറ്റില് ഫലം കണ്ടു. വില്യം ഒസൂലയിലൂടെ രണ്ടാം ഗോളും നേടി ന്യൂകാസിൽ ലിവർപൂളിനെ ഞെട്ടിച്ചു. മത്സരം സമനിലയില് അവസാനിക്കുന്നമെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച നിമിഷത്തില് എൻഗുമോഹ ലിവര്പൂളിന് രക്ഷകനായി അവതരിക്കുകയായിരുന്നു.
90-ാം മിനിറ്റില് പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ എൻഗുമോഹയിലേക്ക് മുഹമ്മദ് സലായാണ് പാസ് നല്കിയത്. അവസരം മുതലെടുത്ത യുവ ഫോർവേഡ്, വിദൂര കോർണർ കണ്ടെത്തി ഹോം കാണികളെ നിശബ്ദരാക്കി നാടകീയമായ ഫിനിഷിലൂടെ ചെമ്പടയ്ക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചു. ഇതോടെ ലിവര്പൂളിന്റെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഗോള് സ്കോററായി താരം മാറി. 16 വയസ്സും 361 ദിവസവുമാണ് നഗുമോഹയുടെ പ്രായം. 16 വയസ്സും 362 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോള് വെയിന് റൂണി നേടിയ ഗോളാണ് ഇതുവരെ പ്രീമിയര് ലീഗിലെ റെക്കോഡ്.
ആരാണ് റിയോ എൻഗുമോഹ
റിയോ എൻഗുമോഹ അഡിഗൺ 2008 ഓഗസ്റ്റ് 29 ന് ആണ് ജനിച്ചത്. പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബായ ലിവർപൂളിന്റെ വിംഗർ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡർ ആയാണ് താരം പ്രധാനമായും കളിക്കുന്നത്. ചെൽസി അക്കാദമിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന എൻഗുമോഹ 2024 ലാണ് ലിവർപൂളിലേക്ക് ചേക്കേറിയത്. പിന്നാലെ വേഗത്തിൽ ഉയർന്നുവന്ന് താരം ടീമിന്റെ ശ്രദ്ധ നേടി. 2025 ജനുവരിയിൽ അക്രിംഗ്ടൺ സ്റ്റാൻലിക്കെതിരായ എഫ്എ കപ്പ് മത്സരത്തിൽ 16 വയസ്സും 135 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ മത്സരാധിഷ്ഠിത ഫസ്റ്റ്-ടീം മത്സരം ആരംഭിച്ച ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ലിവർപൂൾ കളിക്കാരൻ എന്ന നേട്ടം എൻഗുമോഹ നേടിയിരുന്നു.
