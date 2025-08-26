ETV Bharat / sports

നെയ്‌മറും വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറും പുറത്ത്..! ബ്രസീലിന്‍റെ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ സ്‌ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആഞ്ചലോട്ടി - BRAZIL SQUAD WORLD CUP QUALIFIERS

അടുത്ത മാസം ചിലി, ബൊളീവിയ എന്നീ ടീമുകളെ ബ്രസീല്‍ നേരിടും.

BRAZIL SQUAD WORLD CUP QUALIFIERS
Neymar and Vinicius Left Out of Brazil Squad for World Cup Qualifiers (getty)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2025 at 10:17 AM IST

ടുത്ത മാസം ചിലി, ബൊളീവിയ ടീമുകള്‍ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അവസാന ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിനുള്ള ബ്രസീല്‍ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പരിശീലകന്‍ കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി. സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളായ നെയ്‌മര്‍, വിനീഷ്യസ് ജൂനിയര്‍ എന്നിവരില്ലാത്ത ടീമിനെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അടുത്തിടെ കാലിലെ പേശികൾക്ക് സംഭവിച്ച ചെറിയ പരിക്ക് കാരണമാണ് നെയ്‌മര്‍ പുറത്തായത്. 2023 ഒക്ടോബറിലാണ് താരം അവസാനമായി തന്‍റെ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത്.

Neymar jr
Neymar jr (getty)

നെയ്‌മര്‍ ദേശീയ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആഞ്ചലോട്ടി ഇതുവരെ സൂചനകൾ നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തണമെങ്കിൽ താരം തന്‍റെ ഫിറ്റ്നസ് മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആഞ്ചലോട്ടി വ്യക്തമാക്കി. ലോകകപ്പിൽ ടീം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതിനും അവരുടെ പരമാവധി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ നെയ്‌മറും നല്ല ശാരീരികാവസ്ഥ കൈവരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ആഞ്ചലോട്ടി പറഞ്ഞു. യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളുടെ ഈ ഘട്ടം അവസാനിക്കുമ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ നിർണായകമാണ്. സെപ്‌തംബർ നാലിന് ബ്രസീൽ ചിലിയെ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ നേരിടും. അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു മത്സരത്തിനായി ബൊളീവിയയിലേക്ക് ടീം യാത്രതിരിക്കും.

അതേസമയം റയൽ മാഡ്രിഡിൽ നിന്നുള്ള വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ 23 അംഗ ടീമിൽ ഇല്ലാത്ത മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയ കളിക്കാരനാണ്. ക്ലബ് ലോകകപ്പ്, ലാലിഗ സീസൺ പുനരാരംഭം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കുകൾ കാരണം താരത്തിന് വിശ്രമം നല്‍കിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കൂടാതെ, റയൽ മാഡ്രിഡിന്‍റെ എഡർ മിലിറ്റാവോയ്ക്ക് വിശ്രമം നൽകിയപ്പോൾ, പ്രകടനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റോഡ്രിഗോ, എൻഡ്രിക്ക് എന്നിവരേയും ഒഴിവാക്കി.

BRAZIL SQUAD WORLD CUP QUALIFIERS
വിനീഷ്യസ് ജൂനിയര്‍ (AFP)

അടുത്ത വർഷത്തെ ലോകകപ്പിനുള്ള യോഗ്യത ബ്രസീൽ ഇതിനകം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അവസാന മത്സരങ്ങളിൽ പോസിറ്റീവ് ഫലങ്ങൾ നേടാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സന്തുലിത ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ആഞ്ചലോട്ടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ മറ്റ് കളിക്കാർക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമായാണ് കാണുന്നത്.

ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ സ്‌ക്വാഡ്

അലിസൺ, ബെൻ്റോ, ഹ്യൂഗോ സൂസ, അലക്‌സാന്ദ്രോ റിബെയ്‌റോ, അലക്‌സ് സാൻഡ്രോ, കയോ ഹെൻറിക്, ഡഗ്ലസ് സാൻ്റോസ്, ഫാബ്രിസിയോ ബ്രൂണോ, ഗബ്രിയേൽ മഗൽഹേസ്, മാർക്വിനോസ്, വാൻഡേഴ്‌സൺ, വെസ്ലി; ആന്ദ്രേ സാൻ്റോസ്, ബ്രൂണോ ഗ്വിമാരേസ്, കാസെമിറോ, ജോലിൻ്റൺ, ലൂക്കാസ് പാക്വെറ്റ; എസ്റ്റെവോ, ഗബ്രിയേൽ മാർട്ടിനെല്ലി, ജോവോ പെഡ്രോ, കൈയോ ജോർജ്, ലൂയിസ് ഹെൻറിക്, മാത്യൂസ് കുൻഹ, റാഫിൻഹ, റിച്ചാർലിസൺ.

BRAZIL SQUAD WORLD CUP QUALIFIERS
കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി (getty)
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

