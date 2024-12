ETV Bharat / sports

വെല്ലിങ്‌ടണില്‍ കൂറ്റന്‍ വിജയം; ന്യൂസിലന്‍ഡില്‍ 16 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം ടെസ്റ്റ് പരമ്പര, ചരിത്രം രചിച്ച് ബെന്‍ സ്റ്റോക്‌സും സംഘവും

England Register First Test Series Win In 16 Years In New Zealand as they beat Beat Kiwis In 2nd Test ( AP )