ബുലവായോ: സിംബാബ്വെയെ ഇന്നിംഗ്സിനും 359 റൺസിനും പരാജയപ്പെടുത്തി ന്യൂസിലൻഡ് തങ്ങളുടെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ടെസ്റ്റ് വിജയം നേടി. ഇതോടെ പരമ്പര 2-0 ന് കിവീസ് സ്വന്തമാക്കി. ലോക ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ ജയമാണിത്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ സിംബാബ്വെയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തോൽവി കൂടിയാണിത്. സ്കോര്: സിംബാബ്വെ 125 & 117, ന്യൂസിലന്ഡ് 601.
മൂന്നാം ദിവസം കളി നിർത്തുമ്പോൾ, ന്യൂസിലൻഡ് ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് 130 ഓവറിൽ 601/3 എന്ന നിലയിൽ ഡിക്ലയർ ചെയ്തു. അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തില് പേസർ സക്കറി ഫോക്സ് അഞ്ച് വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തി സിംബാബ്വെയെ തകര്ത്തു. ടെസ്റ്റില് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂസിലൻഡ് ബൗളറുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമാണ് താരം പുറത്തെടുത്തത്. രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ സിംബാബ്വെയെ 117 റൺസിന് പുറത്താക്കുന്നതിൽ സീനിയർ പേസർമാരായ മാറ്റ് ഹെൻറി, ജേക്കബ് ഡഫി, മാറ്റ് ഫിഷർ എന്നിവര് നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.
രണ്ടാം ഇന്നിംഗില് സിംബാബ്വെയ്ക്ക് വേണ്ടി നിക്ക് വെല്ഷ് (47), ക്യാപ്റ്റന് ക്രെയ്ഗ് ഇര്വിന് (17) എന്നിവര് മാത്രമാണ് രണ്ടക്കം തികച്ചത്. സിംബാബ്വെയ്ക്കായി ഒരു ലോവർ ഓർഡർ ബാറ്ററിന് പോലും രണ്ടക്ക സ്കോർ തികയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഓപ്പണര്മാരായ ബ്രയാന് ബെന്നറ്റ് (0), ബ്രന്ഡന് ടെയ്ലര് (7), സീന് വില്യംസ് (9),സിക്കന്ദര് റാസ (4), തഫദ്വ സിഗ (5), വിന്സെന്റ് മസെകേസ (4), ട്രവര് ഗ്വാഡു (0), ബ്ലെസിംഗ് മുസറബാനി (8), തനാക ചിവാങ്ക (9) എന്നിവര് വന്നത് പോലെ മടങ്ങി. കിവീസിന് വേണ്ടി രചിന് രവീന്ദ്ര (165), ഹെന്റി നിക്കോള്സ് (150), ഡെവോണ് കോണ്വെ (153) എന്നിവര് സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു. ആദ്യ ടെസ്റ്റില് ന്യൂസിലന്ഡ് ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന് വിജയിച്ചിരുന്നു. ഡെവണ് കോണ്വേ പ്ലെയര് ഓഫ് ദി മാച്ച് ആയും മാറ്റ് ഹെന്റി പ്ലെയര് ഓഫ് ദി സീരീസ് ആയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
സംക്ഷിപ്ത സ്കോറുകൾ: സിംബാബ്വെ രണ്ടു ഇന്നിങ്സുകളിലായി 125 ഉം 117 ഉം റൺസ് നേടി (നിക്ക് വെൽച്ച് 47, ക്രെയ്ഗ് എർവിൻ 17; സക്കറി ഫോൾക്സ് 5-37, മാറ്റ് ഹെൻറി 2-16). ന്യൂസിലൻഡ് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സില് 601/3 (റാച്ചിൻ രവീന്ദ്ര 165 നോട്ടൗട്ട്, ഡെവൺ കോൺവേ 153, ഹെൻറി നിക്കോൾസ് 150 നോട്ടൗട്ട്; ബ്ലെസ്സിംഗ് മുസരബാനി 1-101).
