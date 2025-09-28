ട്വന്റി 20യിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ വിറപ്പിച്ച് നേപ്പാള്; ടെസ്റ്റ് പദവിയുള്ള രാജ്യത്തിനെതിരെ ആദ്യ ജയം, ചരിത്രനേട്ടം
മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള ടി20 പരമ്പരയില് നേപ്പാൾ മുന്നിലെത്തി.
Published : September 28, 2025 at 11:04 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: യുഎഇയിലെ ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് നേപ്പാള് ക്രിക്കറ്റ്. ടി20 മത്സരത്തില് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ 19 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയ നേപ്പാൾ, ഐസിസി പൂർണ്ണ അംഗത്വമുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെ അവരുടെ ആദ്യ വിജയം നേടി. 38 റൺസെടുത്ത് ടോപ് സ്കോററാകുയും വിന്ഡീസിന്റെ ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴത്തുകയും ചെയ്ത ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് പൗഡലാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച്. ഇതോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള ടി20 പരമ്പരയില് നേപ്പാൾ മുന്നിലെത്തി. രണ്ടാമത്തെ മത്സരം സെപ്റ്റംബർ 29 ന് നടക്കും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂടാതെ, എട്ട് ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു പൂർണ്ണ അംഗ ടീമിനെതിരെയുള്ള നേപ്പാളിന്റെ ആദ്യ വിജയമാണിത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അസോസിയേറ്റ് ടീമായിരുന്നപ്പോൾ 2014 ലോകകപ്പിൽ നേപ്പാള് അഫ്ഗാനെതിരെ ജയിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, ഒരു അസോസിയേറ്റ് ടീമിനെതിരെ വെസ്റ്റിൻഡീസിന്റെ നാലാം തോൽവിയാണിത്. 2022 ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡിനോട് വെസ്റ്റിൻഡീസ് തോറ്റിരുന്നു. അസോസിയേറ്റ് അംഗങ്ങളായിരുന്ന 2014 ൽ അയർലൻഡിനോടും 2016 ലെ ടി20 ലോകകപ്പിൽ അഫ്ഗാനോടും വിന്ഡീസ് തോല്വി രുചിച്ചിരുന്നു.
🇳🇵A new chapter written in Nepal’s cricketing story! 📣— CAN (@CricketNep) September 27, 2025
Rhinos 🇳🇵 defeats West Indies by 19 runs our first-ever triumph against a full member nation! pic.twitter.com/98cJlLMAwP
മത്സരത്തില് നേപ്പാൾ ഉയർത്തിയ 149 റൺസ് പിന്തുടരാൻ ഇറങ്ങിയ വിൻഡീസിന്റെ പോരാട്ടാം 20 ഓവറിൽ ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 129ൽ അവസാനിച്ചു. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാരായ അകീൽ ഹൊസൈൻ കുശാൽ ഭുർട്ടെലിനേയും (5) ജേസൺ ഹോൾഡർ ആസിഫ് ഷെയ്ക്കിനെ (3) പുറത്താക്കി. നാലാം ഓവറിൽ നേപ്പാളിനെ 12/2 എന്ന നിലയിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയെങ്കിലും ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് പോഡൽ (35 പന്തിൽ 38), കുശാൽ മല്ല (21 പന്തിൽ 30), ഗുൽസൻ ഝ (16 പന്തിൽ 22) എന്നിവരുടെ ഇന്നിങ്സിന്റെ ബലത്തിലാണ് നേപ്പാൾ ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലെത്തിയത്. വിൻഡീസിനായി ഹോൾഡർ 20 റൺസ് വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ ബിദാസി 29 റൺസ് വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.
149 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് അഞ്ച് റൺസെടുക്കുന്നതിനിടെ കൈൽ മേയേഴ്സിനെ നഷ്ടമായി. കുശാൽ ഭുർട്ടെൽ റണ്ണൗട്ടായി. തുടർച്ചയായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചില്ല. ആമിർ ജംഗൂ (22 പന്തിൽ 19), അകീം അഗസ്റ്റെ (7 പന്തിൽ 15), കീസി കാർട്ടി (15 പന്തിൽ 16), നവീൻ ബിദൈസി (25 പന്തിൽ 22) എന്നിവർക്ക് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഫാബിയൻ അലൻ (14 പന്തിൽ 19), ക്യാപ്റ്റൻ അകീൽ ഹൊസൈൻ (9 പന്തിൽ 18) എന്നിവരുടെ ലോവർ ഓർഡർ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് 129/9 റൺസ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ, ഇതോടെ നേപ്പാളിന് 19 റൺസിന്റെ അവിസ്മരണീയ വിജയം സമ്മാനിച്ചു.
- Also Read:ഭാവി താരങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയ സുബ്രതോ കപ്പ്; പഴയ പ്രതാപം തിരിച്ചു പിടിക്കുമോ കേരള ഫുട്ബോള്
- Also Read:സൂപ്പർ കപ്പ് 2025-26 മത്സര ക്രമമായി: കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ, പൂര്ണ ഷെഡ്യൂള് ഇതാ..
- Also Read:'നെയ്മറെപ്പോലെ മറ്റൊരു കളിക്കാരൻ നമുക്കില്ല'; 2026 ലെ ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് റൊണാൾഡോ