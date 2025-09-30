ലോക ക്രിക്കറ്റ് ഭൂപടത്തില് സ്ഥാനമുറപ്പിച്ച് നേപ്പാള്; വിന്ഡീസിനെ വീണ്ടും വീഴ്ത്തി; ജയത്തോടെ പരമ്പര നേട്ടം
ഒരു പൂർണ്ണ അംഗരാജ്യത്തിനെതിരെ നേപ്പാളിന്റെ ആദ്യ ടി20 പരമ്പര വിജയമാണിത്.
Published : September 30, 2025 at 11:41 AM IST
ഷാര്ജ: ടി20 ക്രിക്കറ്റില് ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കി നേപ്പാള്. രണ്ട് തവണ ലോക ടി20 ചാമ്പ്യന്മാരായ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ 90 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി നേപ്പാള് മൂന്ന് മത്സര പരമ്പര 2-0ന് സ്വന്തമാക്കി. ആദ്യ മത്സരത്തില് നേപ്പാള് 19 റണ്സിന് ജയിച്ചിരുന്നു. ഒരു പൂർണ്ണ അംഗരാജ്യത്തിനെതിരെ നേപ്പാളിന്റെ ആദ്യ ടി20 പരമ്പര വിജയമാണിത്. ഷാർജയിൽ നടന്ന രണ്ടാം ടി20യിൽ ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത നേപ്പാൾ, 20 ഓവറില് ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 173 റണ്സടിച്ചപ്പോള് 17.1 ഓവറില് വെറും 83 റണ്സിന് ഓള് ഔട്ടായി വിന്ഡീസ് വീണ്ടും നാണംകെട്ടു.
ആസിഫ് ഷെയ്ഖിന്റെ 47 പന്തിൽ 68 റൺസിന്റേയും സന്ദീപ് ജോറയുടെ 39 പന്തിൽ 63 റൺസിന്റേയും കരുത്തിലാണ് നേപ്പാള് മികച്ച സ്കോറുയര്ത്തിയത്. നാലാം വിക്കറ്റില് ഇരുവരും ചേര്ന്ന് 100 റണ്സ് കൂട്ടുകെട്ടുയർത്തി. നേപ്പാളിന്റെ മുഹമ്മദ് ആദിൽ നാല് വിക്കറ്റും കുശാൽ ഭുർട്ടെൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി, മറുപടിയില് വിൻഡീസ് 17.1 ഓവറിൽ 83 റൺസിന് പുറത്താവുകയായിരുന്നു. മൂന്ന് പേര് മാത്രമാണ് രണ്ടക്കം കടന്നത്. 21 റണ്സെടുത്ത ജേസണ് ഹോള്ഡറാണ് ടോപ് സ്കോറര്. അമിര് ജാംഗോ 16ഉം അക്കീം അഗസ്റ്റീ 17ഉം റണ്സെടുത്തപ്പോള് മറ്റ് ബാറ്റര്മാരെല്ലാം ഒറ്റ അക്കത്തില് പുറത്തായി.
വിന്ഡീസിനു വേണ്ടി കെയ്ല് മയേഴ്സും ക്യാപ്റ്റന് അക്കീല് ഹൊസൈനും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. പുരുഷ ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു അസോസിയേറ്റ് ടീമിനെതിരെ ഒരു ഫുൾ മെംബർ ടീം നേടുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്കോറാണിത്. 2014 ടി20 ലോകകപ്പിൽ നെതർലൻഡ്സിനെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ട് 88 റൺസിന് പുറത്തായിരുന്നതാണ് നേരത്തെയുള്ള റെക്കോർഡ്.
നേപ്പാൾ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു
ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ അംഗ ടീമിനെതിരെ ജയിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അസോസിയേറ്റ് ടീമായി നേപ്പാള്. മുമ്പ്, 2016 ൽ സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരെ 81 റൺസിന് വിജയിച്ച അഫ്ഗാനിസ്ഥാനായിരുന്നു ഈ റെക്കോർഡ്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നേപ്പാൾ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ 19 റൺസിനും രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ 90 റൺസിനും പരാജയപ്പെടുത്തി. മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും മത്സരം സെപ്റ്റംബർ 30 ന് നടക്കും.'നേപ്പാളിന് ക്രിക്കറ്റ് ഒരു ഉത്സവമാണെന്ന് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് ആസിഫ് ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു. എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആരാധകരോട് നന്ദിയുണ്ട്. പരമ്പര 3-0 ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് താരം പറഞ്ഞു.
