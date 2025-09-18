ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ്; നീരജ് ചോപ്രക്ക് എട്ടാം സ്ഥാനം മാത്രം, സച്ചിന് യാദവ് നാലാം സ്ഥാനത്ത്, വാല്ക്കോട്ട് ചാംപ്യന്
ഫൈനലില് ട്രിനിഡാഡ് ആന്ഡ് ടൊബാഗോയുടെ കെഷോണ് വാല്കോട്ടാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ആദ്യ ശ്രമത്തില് 87.83 മീറ്റര് ദൂരം കണ്ടെത്തിയാണ് വാല്കോട്ട് മുന്നിലെത്തിയത്. 87.38 മീറ്റര് എറിഞ്ഞ ഗ്രനാഡയുടെ ആന്ഡേഴ്സന് പീറ്റേഴ്സ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്.
Published : September 18, 2025 at 5:30 PM IST|
Updated : September 18, 2025 at 5:36 PM IST
ടോക്കിയോ: ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ് ജാവലിന് ത്രോ ഫൈനലില് ഇന്ത്യന് താരം നീരജ് ചോപ്രക്ക് വന് നിരാശ. ആദ്യ ശ്രമങ്ങളില് 84.03 മീറ്റര് ദൂരം കണ്ടെത്തി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന നീരജിന് പിന്നീട് ഫോം നിലനിര്ത്താന് കഴിഞ്ഞില്ല. തുടര്ച്ചയായ ഫൗളുകളും മികച്ച ദൂരം കണ്ടെത്താന് സാധിക്കാത്തതും താരത്തിന് തിരിച്ചടിയായി. അഞ്ചാം ശ്രമവും ഫൗളായതോടെ നീരജ് എട്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, മറ്റൊരു ഇന്ത്യന് താരം സച്ചിന് യാദവ് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് നാലാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ആദ്യ ശ്രമത്തില് 86.27 മീറ്റര് ദൂരം എറിഞ്ഞാണ് നാലാം സ്ഥാനം സച്ചിന് ഉറപ്പിച്ചത്. തുടര്ന്നുള്ള ശ്രമങ്ങളില് 85.71 മീറ്ററും 84.90 മീറ്ററും 80.95 മീറ്റര് ദൂരവും പിന്നിട്ട് സച്ചിന് തന്റെ സ്ഥാനം നിലനിര്ത്തി. നീരജ് പുറത്തായതോടെ സച്ചിന് യാദവിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മെഡല് പ്രതീക്ഷകള്.
ഫൈനലില് ട്രിനിഡാഡ് ആന്ഡ് ടൊബാഗോയുടെ കെഷോണ് വാല്കോട്ടാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ആദ്യ ശ്രമത്തില് 87.83 മീറ്റര് ദൂരം കണ്ടെത്തിയാണ് വാല്കോട്ട് മുന്നിലെത്തിയത്. 87.38 മീറ്റര് എറിഞ്ഞ ഗ്രനാഡയുടെ ആന്ഡേഴ്സന് പീറ്റേഴ്സ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. പാകിസ്താന് താരം അര്ഷദ് നദീം 82.73 മീറ്റര് മാത്രം ദൂരം കണ്ടെത്തി പത്താം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു.
നേരത്തെ യോഗ്യതാ റൗണ്ടില് ഒരൊറ്റ ശ്രമത്തില് തന്നെ 84.85 മീറ്റര് പിന്നിട്ട് നീരജ് ഫൈനല് പ്രവേശനം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. യോഗ്യതാ റൗണ്ടില് മികച്ച ആറാമത്തെ പ്രകടനമായിരുന്നു ഇത്. അതേസമയം, 83.67 മീറ്റര് ദൂരം കണ്ടെത്തിയാണ് സച്ചിന് ഫൈനലില് ഇടം നേടിയത്.
നേരത്തെ, പാരിസ് ഒളിമ്പിക്സില് സ്വര്ണം നേടിയ പാകിസ്താന്റെ അര്ഷദ് നദീമും ഫൈനലില് നിന്ന് പുറത്തായത് ആരാധകര്ക്ക് വലിയ നിരാശ നല്കിയിരുന്നു. 82.75 മീറ്റര് മാത്രം ദൂരം കണ്ടെത്തിയ നദീം ആദ്യ എട്ട് സ്ഥാനങ്ങളില് ഇടം നേടാതെയാണ് പുറത്തായത്. ഇതോടെ നീരജ്-നദീം പോരാട്ടത്തിന് കാത്തിരുന്ന ആരാധകര്ക്കും നിരാശയായി.
2017 മതുല് തുടർച്ചയായി 26 മത്സരങ്ങളിൽ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത നീരജ് ചോപ്രയുടെ കുതിപ്പാണ് ഇന്ന് ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അവസാനിച്ചത്. എന്നാല്, ഇന്ത്യ അധികം പ്രതീക്ഷ പുലര്ത്താതിരുന്ന സച്ചിന് യാദവിന്റെ മിന്നും പ്രകടനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ നല്കുന്നതാണ്.