ദേശീയ സീനിയർ വനിതാ ട്വൻ്റി 20, വിനു മങ്കാദ് ട്രോഫി; ബിഹാറിനെതിരെ കേരളത്തിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

വനിതാ ട്വൻ്റി 20യില്‍ എസ് ആശയ്‌ക്ക് നാല് വിക്കറ്റ് നേട്ടം.

S Asha
File Photo: S Asha (KCA)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 14, 2025 at 9:38 AM IST

ചണ്ഡീഗഢ്: ദേശീയ സീനിയർ വനിതാ ട്വൻ്റി 20 ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ബിഹാറിനെതിരെ കേരളത്തിന് മിന്നും വിജയം. 49 റൺസിനാണ് കേരളം ബിഹാറിനെ വീഴ്‌ത്തിയത്. ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കേരളം 20 ഓവറിൽ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 124 റൺസെടുത്തു. മറുപടിയില്‍ ബാറ്റേന്തിയ ബിഹാർ 17.5 ഓവറിൽ 75 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായി. ബീഹാറിന്റെ തുടർച്ചയായ നാലാം തോൽവിയാണിത്.

മത്സരത്തില്‍ കേരളത്തിന് 20 റൺസെടുത്ത ഓപ്പണർ പ്രണവി ചന്ദ്രയുടെ വിക്കറ്റ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നഷ്ടമായി. എന്നാൽ ടി ഷാനിയും ദൃശ്യയും ചേർന്ന 56 റൺസിൻ്റെ രണ്ടാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് കേരളത്തെ ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലെത്തിച്ചത്. ഷാനി 45ഉം ദൃശ്യ 15ഉം റൺസെടുത്തു. ആശ എസ് 16 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 22 റൺസെടുത്തു. ബിഹാറിന് വേണ്ടി ആര്യ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ബിഹാറിനെ നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ എസ് ആശയുടെ ബൗളിങ് മികവാണ് തകർത്തത്. 33 റൺസെടുത്ത യഷിത സിങ് മാത്രമാണ് ബിഹാർ ബാറ്റിങ് നിരയിൽ പിടിച്ചു നിന്നത്. വിശാലാക്ഷി 14 റൺസെടുത്തു. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം രണ്ടക്കം പോലും കാണാതെ പുറത്തായി. നാല് ബിഹാർ ബാറ്റർമാർ റണ്ണൌട്ടിലൂടെയാണ് പുറത്തായത്. ഷാനിയും ദർശനയും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.

വിനു മങ്കാദ് ട്രോഫിയിൽ കേരളത്തിന് തകർപ്പൻ വിജയം

പുതുച്ചേരി: 19 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്കായുള്ള വിനു മങ്കാദ് ട്രോഫിയിൽ ബിഹാറിനെ തകർത്ത് കേരളം. ഒൻപത് വിക്കറ്റിനായിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ വിജയം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ബിഹാർ 43.3 ഓവറിൽ 113 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായി. മഴയെ തുടർന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ വിജയലക്ഷ്യം 93 റൺസായി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു. തുടർന്ന് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കേരളം 17.3 ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റിന് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ബിഹാറിനായി മൂന്ന് പേർ മാത്രമാണ് രണ്ടക്കം കടന്നത്. 32 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന അമർ കുമാറാണ് ബിഹാറിൻ്റെ ടോപ് സ്കോറർ.

വാലറ്റത്ത് 23 റൺസുമായി ആകൻഷു റായിയും അല്പ നേരം പിടിച്ചു നിന്നു. 43.3 ഓവറിൽ 113 റൺസിന് ബിഹാർ ഓൾ ഔട്ടായി. കേരളത്തിന് വേണ്ടി എം മിഥുൻ മൂന്നും അമയ് മനോജ്, മൊഹമ്മദ് ഇനാൻ, ആഷ്ലിൻ എന്നിവര്‍ ഓരോ വിക്കറ്റും സംഗീത് സാഗർ രണ്ട് വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. മഴയെ തുടർന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ വിജയലക്ഷ്യം വിജെഡി നിയമപ്രകാരം 93 റൺസായി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു.തുടർന്ന് മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കേരളത്തിന് ജോബിൻ ജോബിയും സംഗീത് സാഗറും ചേർന്ന് മികച്ച തുടക്കമാണ് നല്കിയത്. ഇരുവരും ചേർന്ന് ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ 54 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജോബിൻ 30 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. സംഗീത് 33 റൺസോടെയും രോഹിത് കെ ആർ 26 റൺസോടെയും പുറത്താകാതെ നിന്നു.

