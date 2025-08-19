ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന താരങ്ങള്ക്ക് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് നൽകാറുണ്ട്. ബാറ്റിങ്, ബൗളിങ്, ഫീൽഡിങ് തുടങ്ങിയവയില് മത്സര വിജയത്തിൽ ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകിയവര്ക്കാണ് അവാർഡ് നൽകുന്നത്. എന്നാല് കളിയില് ഒരു റൺ പോലും നേടാതെ, ഒരു വിക്കറ്റോ ക്യാച്ചോ എടുക്കാതെ തന്നെ 'മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച്' അവാർഡ് നേടിയ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനുണ്ട്. അവിശ്വസനീയമായി തോന്നാമെങ്കിലും ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണിത്. ഓസ്ട്രേലിയയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിലാണ് ഈ അപൂർവ സംഭവം നടന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓസ്ട്രേലിയ vs ന്യൂസിലാൻഡ് ടി20 മത്സരം
2010ൽ ഓസ്ട്രേലിയയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിൽ ഒരു ടി20 മത്സരം നടന്നു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഓസീസ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 150 റൺസ് സ്വന്തമാക്കി. മറുപടിയില് 151 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന കിവീസ് അവസാനം വരെ പൊരുതിയെങ്കിലും അവർ 149 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. ഇതോടെ, വെറും ഒരു റണ്ണിന് ഓസ്ട്രേലിയ മത്സരം വിജയിച്ചു. ഓസീസിന്റെ വിജയത്തിൽ ബൗളർ നഥാൻ ബ്രാക്കനായിരുന്നു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത്. ബ്രാക്കൻ ബാറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഫീൽഡിംഗിൽ ക്യാച്ചുകൾ എടുക്കുകയോ ബൗളിംഗിലൂടെ വിക്കറ്റുകൾ എടുക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. എന്നാല് താരത്തിനായിരുന്നു 'മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച്' ലഭിച്ചത്. കാരണം, നഥാന്റെ ബൗളിങ്ങിലൂടെ ന്യൂസിലൻഡ് ടീമിന് കൂടുതല് റണ്സെടുക്കാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ ബാറ്റര്മാരുടെ മിന്നുന്ന പ്രകടനത്തെ തടയുക എന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല, പക്ഷേ നാല് ഓവറിൽ ഒരു മെയ്ഡന് ഉൾപ്പെടെ 16 റൺസ് മാത്രമാണ് നഥാന് വഴങ്ങിയത്. കിവീസിന് വിജയിക്കാൻ 6 പന്തിൽ 14 റൺസ് വേണ്ടിയിരുന്നപ്പോൾ ബ്രാക്കനും പന്തെറിഞ്ഞു. തുടർന്ന് അവസാന ഓവറിൽ 12 റൺസ് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം വഴങ്ങിയത്. തൽഫലമായി, ഓസ്ട്രേലിയ ഒരു റണ്ണിന് മത്സരം ജയിക്കുകയുണ്ടായി.
ആദ്യ മൂന്ന് ഓവറിൽ നാല് റൺസും അവസാന ഓവറിൽ 12 റൺസും മാത്രമാണ് നഥാന് വഴങ്ങിയത്. മത്സരത്തിൽ തന്റെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ കിവീസ് ടീമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ താരത്തിന് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് ലഭിച്ചു. ബൗളിംഗിലൂടെ കിവീസിനെ നഥാൻ ബ്രാക്കന് അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു അപൂർവ സംഭവമാണിത്.
അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് പ്രകടനം
ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇടംകൈയ്യൻ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ നഥാൻ ബ്രാക്കൻ പ്രധാനമായും ഏകദിന മത്സരങ്ങളാണ് കളിച്ചത്. ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിൽ 5 ടെസ്റ്റുകളും 116 ഏകദിനങ്ങളും 19 ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളും അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ 12 വിക്കറ്റുകളാണ് നേടിയത്. ഏകദിനങ്ങളിൽ, 24.37 ശരാശരിയിൽ 174 വിക്കറ്റുകളും രണ്ട് തവണ ഒരു ഇന്നിംഗ്സിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കി. ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ 19 വിക്കറ്റുകളും അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
- Also Read: ഓപണിങ്ങില് സസ്പെന്സ്..! അഭിഷേകിനൊപ്പം സഞ്ജുവോ ഗില്ലോ..? അഗാര്ക്കറുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ - SANJU SAMSON ASIA CUP 2025
- Also Read:മലയാളി താരങ്ങളില്ലാതെ വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് സ്ക്വാഡ്; ഹർമൻപ്രീത് നയിക്കും; ഷെഫാലി പുറത്ത് - INDIA WOMEN ODI WORLD CUP SQUAD
- Also Read:ഏഷ്യാ കപ്പില് ഇന്ത്യയെ സൂര്യകുമാര് നയിക്കും; സഞ്ജു സാംസണ് വിക്കറ്റ് കീപ്പര്, ജയ്സ്വാളും ശ്രേയസ്സും പുറത്ത് - ASIA CUP 2025 INDIA SQUAD