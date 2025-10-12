ETV Bharat / sports

വമ്പൻ അട്ടിമറിയുമായി നമീബിയ! ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തകർത്ത് വിൻഡ്‌ഹോക്കിൽ ചരിത്രം

ടി20 ക്രിക്കറ്റില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നാല് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തി നമീബിയ ചരിത്ര വിജയം കുറിച്ചു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഉയര്‍ത്തിയ 135 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം അവസാന പന്തിലാണ് നമീബിയ മറികടന്നത്.

T20I RECORDS ZANE GREEN NAMIBIA WIN NAM VS WI LIVE SCORE NAMIBIA BEAT SOUTH AFRICA
File Photo: Namibia Cricket Team (AFP)
Published : October 12, 2025 at 12:13 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: 'എല്ലാവർക്കും ഒരു ദിവസമുണ്ട്...', ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ അത്തരമൊരു ദിവസത്തിന് ഉദ്ഘാടന ദിവസം തന്നെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിൻഡ്‌ഹോക്കിലെ പുത്തൻ സ്റ്റേഡിയം. ഏറെക്കാലം ക്രിക്കറ്റ് ഭൂപടത്തില്‍ ഇടം പിടിക്കാതെ മങ്ങലേറ്റ് മാറി നിന്നൊരു ടീം. ഇന്നിതാ ബാറ്റുകൊണ്ടും പന്തുകൊണ്ടും അത്ഭുത പ്രകടനം നടത്തി തിരിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു.

ഒരുകാലത്ത് ആഫ്രിക്കന്‍ വന്‍കരയിലെ ഭേദപ്പെട്ടൊരു ടീമായിരുന്ന, എന്നാൽ പിന്നീട് ക്രിക്കറ്റ് ഭൂപടത്തിൽ തന്നെ കാണാതായ നമീബിയയാണ് വിൻഡ്‌ഹോക്കിൽ ചരിത്രം കോറിയിട്ടത്. കരുത്തരായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ടി20യിൽ അട്ടിമറിച്ച് നമീബിയ ലോക ക്രിക്കറ്റിനെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നാലുവിക്കറ്റിന് നമീബിയ കീഴടക്കുകയായിരുന്നു.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ നമീബിയയുടെ ത്രില്ലിങ് ജയത്തിന് പിന്നിൽ വർഷങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ കഥയുണ്ട്. ഐസിസി അസോഷ്യേറ്റ് അംഗമായ നമീബിയ, ട്വൻ്റി20യിൽ ഒരു പൂർണ അംഗത്തിനെതിരെ നേടുന്ന നാലാം ജയമാണിത്. നേരത്തെ, അയർലൻഡ്, സിംബാബ്‌വെ, ശ്രീലങ്ക എന്നിവരെയും നമീബിയ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇത്തവണ ട്വൻ്റി20 ലോകകപ്പിലെ ആഫ്രിക്കൻ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ അപരാജിതരായാണ് നമീബിയയുടെ മുന്നേറ്റം. അതുപോലെതന്നെ ടി20യിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഒരു അസോസിയേറ്റ് രാജ്യത്തോട് തോൽക്കുന്നതും ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ്.

ത്രില്ലറില്‍ ജയം നാല് വിക്കറ്റിന്

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഉയര്‍ത്തിയ 135 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം ആറുവിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തിൽ നമീബിയ മറികടന്നു. അവസാനപന്തിലാണ് പ്രോട്ടീസ് തോല്‍വി വഴങ്ങിയത്. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തില്‍ 134 റണ്‍സാണ് നേടിയത്.

30 പന്തില്‍ 31 റണ്‍സെടുത്ത ജേസണ്‍ സ്‌മിത്താണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ടോപ് സ്‌കോറര്‍. വിരമിക്കല്‍ തീരുമാനം പിന്‍വലിച്ച് തിരിച്ചെത്തിയ ക്വിൻ്റണ്‍ ഡി കോക്ക് (1) നിരാശപ്പെടുത്തി. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എട്ട് വിക്കറ്റിന് 134 എന്ന സ്‌കോറില്‍ തകര്‍ന്നിരുന്നു. 135 എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റ് വീശിയ നമീബിയക്ക് പക്ഷേ സ്‌കോര്‍ബോര്‍ഡില്‍ 66 റണ്‍സ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തപ്പോഴേക്കും നാല് വിക്കറ്റുകള്‍ നഷ്‌ടപ്പെട്ടു.

പിന്നീട് ജെ ജെ സ്‌മിത്തും മലന്‍ ക്രൂഗറും പിടിച്ചുനിന്നു. സാനെ ഗ്രീനും റൂബന്‍ ട്രംബിള്‍മാനുമാണ് ത്രില്ലര്‍ ജയം സമ്മാനിച്ചത്. അവസാന ഓവറില്‍ 11 റണ്‍സായിരുന്നു നമീബിയക്ക് ജയിക്കാന്‍ വേണ്ടിയിരുന്നത്. നാലാം ബോള്‍ ആയപ്പോഴേക്കും സമനില പിടിച്ചു. അവസാന ബോളിലാണ് ജയം നേടിയത്.

റൂബന്‍ ട്രംബിള്‍മാൻ്റെ തീപാറും ബോളുകളാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടാക്കിയത്. റൂബന്‍ മൂന്ന് വിക്കറ്റെടുത്തു. രണ്ട് വിക്കറ്റെടുത്ത മാക്‌സ് ഹീങോയും തിളങ്ങി. 82 റണ്‍സ് എടുത്തപ്പോഴേക്കും ആറ് വിക്കറ്റുകള്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്ക് നഷ്‌ടമായിരുന്നു. 31 റണ്‍സെടുത്ത ജെയ്‌സണ്‍ സ്‌മിത്ത് ആണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ടോപ് സ്‌കോറര്‍.

