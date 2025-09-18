ആറ് പന്തിൽ അഞ്ച് സിക്സർ; നബിയുടെ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനത്തില് അഫ്ഗാൻ സ്കോർ 169-ൽ
22 പന്തിൽ 60 റൺസ് നേടിയ നബി, ഇടംകൈയ്യൻ സ്പിന്നർ ദുനിത്ത് വെല്ലലഗെയുടെ അവസാന ഓവറിൽ 32 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.
Published : September 18, 2025 at 10:22 PM IST
അബുദാബി: ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ അവസാന ഓവറിൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അഞ്ച് സിക്സറുകളുടെ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ 8 വിക്കറ്റിന് 169 റൺസ് എന്ന മികച്ച സ്കോറിലെത്തി. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 120 റൺസ് പോലും കടക്കില്ലെന്ന് തോന്നിച്ച അഫ്ഗാന് നബിയുടെ ഇന്നിങ്സ് കരുത്തായി.
ശ്രീലങ്കൻ പേസർ നുവാൻ തുഷാരയുടെ മാരകമായ സ്പെല്ലിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ കരകയറ്റിയത് നബിയാണ്. 22 പന്തിൽ 60 റൺസ് നേടിയ നബി, ഇടംകൈയ്യൻ സ്പിന്നർ ദുനിത്ത് വെല്ലലഗെയുടെ അവസാന ഓവറിൽ 32 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ആ ഓവറിൽ അഞ്ച് സിക്സറുകൾ പറത്തിയാണ് നബി ടീമിന്റെ സ്കോർ ഉയർത്തിയത്. പേസ് ബൗളർമാരുടെ ഓവറുകൾ തീർന്നതിനാൽ ക്യാപ്റ്റൻ ചരിത് അസലങ്ക അവസാന ഓവർ സ്പിന്നറെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
ശ്രീലങ്കൻ പേസർ നുവാൻ തുഷാരയുടെ (4/18) തകർപ്പൻ ബോളിങ് പ്രകടനമാണ് അഫ്ഗാൻ ബാറ്റിങ് നിരയെ തുടക്കത്തിൽ തകർത്തത്. എന്നാൽ, ക്യാപ്റ്റൻ റാഷിദ് ഖാനുമായി ചേർന്നുള്ള നബിയുടെ കൂട്ടുകെട്ട് അഫ്ഗാൻ ഇന്നിങ്സിന് കരുത്ത് പകർന്നു.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബാറ്റിംഗ് തകർച്ച നേരിട്ടു. ആദ്യ രണ്ട് ഓവറിൽ 26 റൺസ് നേടിയെങ്കിലും, പവർപ്ലേയിൽ തന്നെ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി. നുവാൻ തുഷാരയുടെ (4/18) കൃത്യതയാർന്ന ബൗളിംഗ് അഫ്ഗാൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു. കരീം ജനത് (1), സെദിഖുള്ള അടൽ (18) എന്നിവർ തുഷാരയുടെ സ്വിംഗ് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിൽ വീണു. ഓപ്പണർ റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസും വേഗത്തിൽ പുറത്തായി.
വെല്ലലഗെയും വാനിന്ദു ഹസരംഗയും മധ്യ ഓവറുകളിൽ അഫ്ഗാൻ ബാറ്റിംഗിനെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി. 13-ാം ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റിന് 79 എന്ന നിലയിലായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ നബി-റഷീദ് ഖാൻ (24) കൂട്ടുകെട്ടാണ് രക്ഷിച്ചത്. ഏഴാം വിക്കറ്റിൽ ഇവർ 35 റൺസ് നേടി. പിന്നാലെ വന്ന നബിയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് അഫ്ഗാൻ സ്കോർ 169-ൽ എത്തിച്ചത്.
ശ്രീലങ്കൻ ബൗളർമാരിൽ ദുഷ്മന്ത ചമീര നാല് ഓവറിൽ 50 റൺസ് വഴങ്ങി. മികച്ച ബൗളിംഗിന് പുറമെ, ശ്രീലങ്കയുടെ ഫീൽഡിംഗും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ഇബ്രാഹിം സദ്രാനെയും ഡാർവിഷ് റസൂലിയെയും പുറത്താക്കാൻ ചമീരയും കുശാൽ പെരേരയും നേടിയ ക്യാച്ചുകൾ അതിന് ഉദാഹരണമാണ്.