കാഫയില് കരുത്തുകാട്ടിയ ഇന്ത്യന് ടീമിലെ പോരാളി, നിലമ്പൂരിൻ്റെ അഭിമാനം; ജന്മനാടിൻ്റെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങി മുഹമ്മദ് ഉവൈസ്
ദോഹയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഫുട്ബോൾ മത്സരമായ കാഫ നാഷൻസ് കപ്പിൽ മുഹമ്മദ് ഉവൈസും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
മലപ്പുറം: ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരം മുഹമ്മദ് ഉവൈസിന് ജന്മനാട് സ്വീകരണം നൽകി. നിലമ്പൂർ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്തിൽ ചന്തക്കുന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻ്റ് പരിസരത്ത് വച്ചാണ് ആവേശകരമായ സ്വീകരണം നൽകിയത്. നിലമ്പൂരിൽ നിന്നും ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിൽ ഇടം തേടിയ മുഹമ്മദ് ഉവൈസ് ഫുട്ബോൾ പരീശീലകനായ മയ്യംന്താനി സ്വദേശി മോയിക്കൽ കമാലുദ്ദീൻ്റെ മകനാണ്.
ദോഹയിൽ നടന്ന കാഫ നാഷൻസ് കപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ച് വെങ്കല മെഡലിൽ മുത്തമിട്ട ശേഷമാണ് ഉവൈസ് ജന്മനാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി എത്തിയത്. വൈകുന്നേരം 5.20 തോടെ നിലമ്പൂർ താഴേ ചന്തക്കുന്നിൽ വച്ചാണ് ജന്മനാട് ഉവൈസിന് സ്വീകരണം നൽകിയത്.
അവിടെ നിന്നും തുറന്ന വാഹനത്തിൽ ചന്തക്കുന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻ്റ് പരിസരത്ത് എത്തിച്ചു. 11 അംഗ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടം തേടിയ മുഹമ്മദ് ഉവൈസ് നാടിന് അഭിമാനമായി മാറി കഴിഞ്ഞു. സ്വീകരണ ചടങ്ങ് നിലമ്പൂർ നഗരസഭ ചെയർമാൻ മാടുമ്മൽ സലീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
നഗരസഭ വികസന സ്റ്റാൻ്റിങ് കമ്മറ്റി ചെയർമാൻ പിഎം ബഷീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നഗരസഭാ കൗൺസിലർമാരായ സ്കറിയ ക്നാതോപ്പിൽ, പാലോളി മെഹബൂബ്, വി എ കരീം, സാലി ബിജു, റനീഷ് കുപ്പായി കമാലുദ്ദീൻ മേയിക്കൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
നഗരസഭയുടെ സ്നോഹപകാരം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ഉവൈസിന് കൈമാറി. വിവിധ ക്ലബുകളും സ്നോഹപകാരം നൽകി. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം ഇക്കുറി കാഫ നാഷൻസ് ക്ലബിൽ മിന്നുന്ന പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. യമനെ തോൽപിച്ചതിന് പുറമെ ലോക റാങ്കിൽ 20-ാം സ്ഥാനക്കാരായ ഇറാനെ സമനിലയിൽ തളച്ചുമാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം വെങ്കല മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത്.
എന്താണ് കാഫ നാഷൻസ്
സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനു കീഴിലുള്ള ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് കാഫ നാഷൻസ് കപ്പ്. 2023 ലാണ് ടൂർണമെൻ്റിൻ്റെ ആദ്യ എഡിഷൻ നടന്നത്. ഇക്കുറി ടൂർണമെൻ്റിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട് എത്തുന്ന ടീമുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ. ഒമാനാണ് മറ്റൊരു ടീം.
കാഫ നാഷൻസ് കപ്പിൻ്റെ രണ്ടാമത് എഡിഷനിൽ മൊത്തം എട്ട് ടീമുകളാണ് മാറ്റുരച്ചത്. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ തജിക്കിസ്താൻ, ഇറാൻ, അഫ്ഗാനിസ്താൻ എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത്. എട്ട് ടീമുകളെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചായിരുന്നു മത്സരങ്ങൾ നടന്നത്. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ആദ്യ സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ടീമുകൾ ഫൈനലിൽ കളിക്കും.
