അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഗോള്നേട്ടം; ഐഎസ്എല്ലിലെ പൊന്നിന് വിലയുള്ള ഹാട്രിക് നേടിയ താരങ്ങള് ഇവര്
ഐഎസ്എല്ലിലെ അവിസ്മരണീയമായ നാല് ഹാട്രിക്കുകളെക്കുറിച്ച് ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം
Published : September 8, 2025 at 5:24 PM IST
ഗോളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും സ്വർണ്ണത്തേക്കാൾ വിലയുണ്ട്. അവ മൂന്നിരട്ടിയായി വരുമ്പോൾ ഒരു ലോട്ടറിയടിച്ച സുഖമായിരിക്കും. ഒരു കളിക്കാരന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിന്റേയും കൃത്യതയുടെയും സംയമനത്തിന്റേയും പരിസമാപ്തിയാണ് ഹാട്രിക് നേട്ടം. ഒറ്റയ്ക്ക് എതിരാളികളെ തകർക്കുകയും ഗോളുകള് സ്വന്തമാക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് തന്നെ നയിക്കും. നിരവധി ഹാട്രിക് നേട്ടങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന് (ഐഎസ്എൽ) വിവിധ ക്ലബുകളിലെ താരങ്ങള് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിലെ ലീഗിന്റെ യാത്രയിലെ ഐക്കണിക് നിമിഷങ്ങളായി അവ മാറി. ഐഎസ്എല്ലിലെ അവിസ്മരണീയമായ നാല് ഹാട്രിക്കുകളെക്കുറിച്ച് ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം ഇതാ.
ആൻഡ്രെ മോറിറ്റ്സ് : 2014
2014-ൽ ആൻഡ്രെ മോറിറ്റ്സ് ഐഎസ്എൽ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹാട്രിക് നേടിയപ്പോൾ , മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സി പൂനെ സിറ്റിക്കെതിരെ സ്വന്തം മൈതാനത്ത് 5-0 ന് ആധിപത്യ വിജയം നേടി. പന്ത്രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ മോറിറ്റ്സിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഓവറും ബോക്സിന്റെ അരികിൽ നിന്നുള്ള കൃത്യമായ കേളിംഗ് സ്ട്രൈക്കും സ്കോറിംഗിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയായിരുന്നു.
The First Hat-trick Hero! 🎩✨— Indian Super League (@IndSuperLeague) July 28, 2023
When @andremoritz10 spun his hat-trick magic in the #HeroISL! 🔥#LetsFootball #MumbaiCityFC #AndreMoritz pic.twitter.com/bphOxpHtY5
പിന്നാലെ 27-ാം മിനിറ്റിൽ ഒരു കോർണർ കിക്കിൽ നിന്ന് ഇടത് കാൽ കൊണ്ട് തൊടുത്ത ഷോട്ടിലൂടെ അദ്ദേഹം രണ്ടാമത്തെ ഗോളും നേടി. 71-ാം മിനിറ്റിൽ എതിരാളിയുടെ ബോക്സിനുള്ളിൽ മിന്നുന്ന ഫുട്വർക്കിലൂടെ ബ്രസീലിയൻ താരം വീണ്ടും ഗോളടിച്ചതോടെ ഹാട്രിക് പൂർത്തിയാക്കി.
സുനിൽ ഛേത്രി : 2015
ഐഎസ്എല്ലിൽ ഹാട്രിക് നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് സൂപ്പര് താരം സുനിൽ ഛേത്രി. മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സിക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് താരം ഈ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടത്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്സിക്കെതിരെ ട്രെബിൾ നേടിയ ഐലൻഡേഴ്സ് 5-1 ന് ഹോം വിജയം നേടി.
The first ever 🇮🇳 player to score a hat-trick in #ISL was none other than the man himself - @chetrisunil11! 😎#LetsFootball #SunilChhetri #MumbaiCityFC pic.twitter.com/ywHOlRFg5f— Indian Super League (@IndSuperLeague) July 31, 2023
മത്സരത്തിന്റെ 25-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു ഛേത്രി ഗോൾ നേട്ടം തുടങ്ങിയത്. 40-ാം മിനിറ്റിൽ ഒരു ക്ലാസിക് പോച്ചറുടെ ഫിനിഷിലൂടെ അദ്ദേഹം ഗോൾ നേട്ടം ഇരട്ടിയാക്കി. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ, വീണ്ടും ശക്തമായ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് നേടി താരം ഹാട്രിക് തികച്ചു.
ഫെറാൻ കൊറോമിനാസ്: 2017-18
ഏഴ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഹാട്രികായിരുന്നു അന്ന് പിറന്നത്. ഫറ്റോർഡയിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സിക്കെതിരെ എഫ്സി ഗോവയുടെ 5-2 വിജയത്തിൽ ലീഗ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഹാട്രിക് നേടി ഫെറാൻ കൊറോമിനാസ് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു.
A hattrick in 7️⃣ minutes! ⚽⚽⚽— Indian Super League (@IndSuperLeague) September 22, 2022
Ferran Corominas holds the record for fastest hattrick in #HeroISL history! 🤯#LetsFootball #Coro #FCGoa @FCGoaOfficial pic.twitter.com/hAxQskFRQ5
47-ാം മിനിറ്റിൽ ക്ലിനിക്കൽ ഫിനിഷിലൂടെ കോറോ തന്റെ ആദ്യ ഗോൾ നേടി. 51-ാം മിനിറ്റിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഗോൾ കീപ്പറിന് മുകളിലൂടെ പന്ത് ഉയർത്തി സ്കൂപ്പ് ഫിനിഷിലൂടെ സ്പാനിഷ് താരം വീണ്ടും വലകുലുക്കി. വെറും മൂന്ന് മിനിറ്റിനുശേഷം, മാനുവൽ ലാൻസറോട്ടിന്റെ അസിസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച ഫിനിഷിലൂടെ സ്പാനിഷ് താരം ഹാട്രിക് പൂര്ത്തിയാക്കി.
കിയാൻ നസ്സിരി : 2021-22
മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനു വേണ്ടി ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്സിക്കെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ കിയാൻ നസ്സിരി മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. വെറും 21 വർഷവും 73 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ, ലീഗ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഹാട്രിക് സ്കോററായി താരം മാറി.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഒരു ഗോളിന് പിന്നിലായിരുന്നപ്പോഴാണ് ബഗാന് 61-ാം മിനിറ്റിൽ ഗോൾ നേടിയത്. തുടർന്ന്, സ്റ്റോപ്പേജ് സമയത്ത്, തുടർച്ചയായി രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടി മാരിനേഴ്സിന് അവിസ്മരണീയമായ ഒരു ഡെർബി വിജയമാണ് കിയാൻ സമ്മാനിച്ചത്.