സ്വീഡന്റെ അർമാൻഡ് ഡുപ്ലാന്റിസിന് പോൾവോൾട്ടിൽ 13-ാം തവണയും ലോക റെക്കോഡ്. ഇന്നലെ നടന്ന ഹംഗേറിയൻ അത്ലറ്റിക്സ് ഗ്രാൻപ്രിയിൽ 6.29 മീറ്റർ ഉയരം മറികടന്നാണ് താരം വീണ്ടും ലോക റെക്കോർഡ് തിരുത്തിയത്. ജൂണിൽ സ്റ്റോക്കോമിൽ നടന്ന ഡയമണ്ട് ലീഗ് മീറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ച റെക്കോർഡാണ് (6.28 മീറ്റർ) ഇന്നലെ ഡുപ്ലാന്റിസ് മെച്ചപ്പെടുത്തിയത്. 2020 ഫെബ്രുവരി 8 ന് ആരംഭിച്ച റെക്കോർഡുകളുടെ തുടർച്ചയായാണ് അത്ലറ്റ് റെക്കോര്ഡ് തിരുത്തി എഴുതുന്നത്. 2020 ൽ ഗ്ലാസ്കോയിൽ 6.18 മീറ്റർ ക്ലിയർ ചെയ്താണ് താരം ലോക റെക്കോഡ് സ്ഥാപിച്ചത്. പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സില് 6.25 മീറ്റർ ദൂരം ചാടി താരം സ്വര്ണം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിലും ഡുപ്ലാന്റിസ് സ്വര്ണമണിഞ്ഞിരുന്നു.
25 വയസുകാരനായ ഡുപ്ലാന്റിസ് യൂത്ത്, ജൂനിയർ, സീനിയർ ലോക, യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ (ഇൻഡോർ, ഔട്ട്ഡോർ) നേടിയ സ്വർണ്ണ മെഡലുകളിലും ഇതിനകം റെക്കോര്ഡ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2015 ൽ കൊളംബിയയിലെ കാലിയിൽ നടന്ന ലോക യൂത്ത് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 5.30 മീറ്റർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതാണ് താരത്തിന്റെ ആദ്യ കിരീടനേട്ടം.
13 pole vault WRs? Out of this world.— The Olympic Games (@Olympics) August 13, 2025
Mondo Duplantis cleared 6.29m in Budapest last night! ⚡️ #Athletics @mondohoss600 @WorldAthletics pic.twitter.com/CgARAGjTyx
ലോക, യൂറോപ്യൻ കിരീടങ്ങളുടെ എണ്ണം
- 2015: ലോക യൂത്ത് ചാമ്പ്യൻ
- 2016: ലോക ജൂനിയർ വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവ്
- 2017: യൂറോപ്യൻ ജൂനിയർ ചാമ്പ്യൻ
- 2018: ലോക ജൂനിയർ ചാമ്പ്യനും യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യനും
- 2019: ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവ്
- 2021: ടോക്കിയോ 2020 ഒളിമ്പിക് ചാമ്പ്യൻ, യൂറോപ്യൻ ഇൻഡോർ ചാമ്പ്യൻ
- 2022: ലോക ചാമ്പ്യൻ, യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻ
- 2023: ലോക ചാമ്പ്യൻ
- 2024: പാരീസ് 2024 ഒളിമ്പിക് ചാമ്പ്യൻ, യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻ
ലോക റെക്കോർഡുകള്
- 2020 ഫെബ്രുവരി 8 - 6.17 മീറ്റർ
- 2020 ഫെബ്രുവരി 15 - 6.18 മീറ്റർ
- 2022 മാർച്ച് 7 - 6.19 മീറ്റർ
- 2022 മാർച്ച് 20 - 6.20 മീറ്റർ
- 2022 ജൂലൈ 24 - 6.21 മീറ്റർ
- 2023 ഫെബ്രുവരി 25 - 6.22 മീറ്റർ
- 2023 സെപ്റ്റംബർ 17 - 6.23 മീറ്റർ
- 2024 ഏപ്രിൽ 20 - 6.24 മീറ്റർ
- 2024 ഓഗസ്റ്റ് 5 - 6.25 മീറ്റർ
- 2024 ഓഗസ്റ്റ് 25 - 6.26 മീറ്റർ
- 2025 ഫെബ്രുവരി 28 - 6.27 മീറ്റർ
- 2025 ജൂൺ 15 - 6.28 മീറ്റർ
- 2025 ഓഗസ്റ്റ് 12 - 6.29 മീറ്റർ