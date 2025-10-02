ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് സമനിലപ്പൂട്ടിട്ട് മൊണാക്കോ; ഒളിമ്പിയാക്കോസിനെ 2-0 ന് തകര്ത്ത് ആഴ്സനല്
എർലിങ് ഹാലണ്ട് ഇരട്ടഗോളുകളുമായി തിളങ്ങിയെങ്കിലും സിറ്റിയെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാനായില്ല.
യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ കരുത്തരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയെ സമനിലയില് തളച്ച് മൊണാക്കോ എഫ്സി. ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ഇരുടീമുകളും രണ്ട് ഗോൾ വീതമടിച്ച് കളി അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കുവേണ്ടി സൂപ്പർ താരം എർലിങ് ഹാലണ്ട് ഇരട്ടഗോളുകളുമായി തിളങ്ങിയെങ്കിലും ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാനായില്ല. മത്സരത്തിൽ പതിവുപോലെ സിറ്റിയാണ് ആദ്യം ലീഡെടുത്തത്.
കളി തുടങ്ങി 15-ാം മിനിറ്റിൽ ഹാലണ്ടിലൂടെ സിറ്റി മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും, വെറും മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ജോർദാൻ തേസെ മൊണാക്കോയെ ഒപ്പമെത്തിച്ചു. ആദ്യപകുതി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ 44-ാം മിനിറ്റിൽ നിക്കോ ഒ'റെയ്ലിയുടെ ക്രോസിൽ ഹെഡ്ഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹാലാൻഡ് തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ നേടി. ഒടുവില് സിറ്റിയുടെ ജയപ്രതീക്ഷകളെ ഇല്ലാതെയാക്കി ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ മൊണാക്കോയ്ക്ക് ഒരു പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചു.
അവസാന മിനുട്ടിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി വലയിലെത്തിച്ച് എറിക് ഡയറാണ് മൊണാക്കോക്ക് സമനില നൽകിയത്. മത്സരം ഹാലണ്ടിന്റെ 50-ാമത്തെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് പ്രകടനമായിരുന്നു. സിറ്റിയുടെ ആക്രമണ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ടീമിന് വിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുമ്പോൾ സിറ്റിക്ക് പ്രതിരോധപരമായ ബലഹീനതകൾ പ്രകടമായിരുന്നു, അവരുടെ ആക്രമണത്തിൽ മറ്റൊരു വിജയം പോലും നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ലീഗിലെ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ ഒളിമ്പിയാക്കോസിനെ ആഴ്സനല് 2-0ന് തോല്പ്പിച്ചു. ഗബ്രിയേല് മാര്ട്ടിനെല്ലിയും ബുകായോ സാകയുമാണ് ഗോളുകള് കണ്ടെത്തിയത്.12-ാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ആദ്യ ഗോൾ നേടി മാർട്ടിനെല്ലി തന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു. എമിറേറ്റ്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഗണ്ണേഴ്സായിരുന്നു ആധിപത്യം പുലർത്തിയത്. മാർട്ടിനെല്ലിയുടെ പ്രകടനം നിർണായകമായിരുന്നു. നേരത്തെ അത്ലറ്റിക് ബിൽബാവോയ്ക്കെതിരായ ആഴ്സനലിന്റെ വിജയത്തിലും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കെതിരെ സമനിലയിലും അദ്ദേഹം ഗോൾ നേടിയിരുന്നു. മൂന്ന് ഗോളുകളും ഒരു അസിസ്റ്റും ഉൾപ്പെടെ ഈ സീസണിൽ താരത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ പ്രധാനമാണ്. മാർട്ടിൻ ഒഡെഗാഡിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ പാസ് ലഭിച്ചതിനാല് ഇഞ്ചുറി ടൈമില് ബുകായോ സാക കൂടി ഗോള് കണ്ടെത്തിയതോടെ ആഴ്സനല് വിജയമുറപ്പിച്ചു.
മറ്റുമത്സരങ്ങളില് മിൽവാളിനെതിരെ 4-0 എന്ന മികച്ച വിജയത്തോടെ കോവെൻട്രി സിറ്റി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സീസണിലെ തങ്ങളുടെ മികച്ച പ്രകടനം തുടർന്നു. ബേയർ ലെവർകുസെൻ പിഎസ്വിയുമായി 1-1ന് സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. അത്ലറ്റിക്കോ ബിൽബാവോയെ 4-1ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ബൊറൂസിയ ഡോർട്ട്മുണ്ട് സീസണിലെ ആദ്യ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് വിജയം സ്വന്തമാക്കി. വില്ലാറിയലും യുവന്റസും തമ്മിലുള്ള മത്സരം 2-2ന് അവസാനിച്ചു. റാസ്മസ് ഹോജ്ലണ്ടിന്റെ രണ്ട് ഗോളുകളുടെ മികവിൽ സ്പോർട്ടിംഗ് സിപിക്കെതിരെ നാപോളി 2-1 ന് വിജയം നേടി.
