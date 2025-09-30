ETV Bharat / sports

വി​ദേ​ശ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ‍യാ​ത്രാ​നു​മ​തിയില്ല: എഎ​ഫ്‌​സി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് 2; മോഹൻ ബ​ഗാ​ൻ ഇ​റാ​നി​ലേക്കില്ല

ബ​ഗാ​നി​ലെ ആ​റ് വി​ദേ​ശ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​റാ​നി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​ര​വ​രു​ടെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണി​ത്.

Mohun Bagan Supergiant
Mohun Bagan Supergiant (MBSG/x)
ഇ​റാ​നി​ല്‍ നടക്കുന്ന എഎ​ഫ്‌​സി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് 2ൽ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ഹ​ൻ ബ​ഗാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ജ​യ​ന്‍റ് പി​ന്മാ​റി. ബ​ഗാ​നി​ലെ ആ​റ് വി​ദേ​ശ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​റാ​നി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​ര​വ​രു​ടെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണി​ത്. ഇ​റാ​നി​ലെ സെ​പ​ഹാ​ൻ എ​സ്.​സി​ക്കെ​തി​രെ ഇന്നു ന​ട​ക്കേ​ണ്ട ക​ളി​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പി​ന്മാ​റ്റം. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് ടീം ​ഇ​റാ​നി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​ത​ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് യാ​ത്രാ ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​റ് വി​ദേ​ശ​താ​ര​ങ്ങ​ളും പിന്മാറിയതിനെത്തുടർന്ന് റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്നു. മത്സരത്തിനായി ഇറാനിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ലെന്ന് കൂട്ടായ തീരുമാനമെടുത്തതായി ഒരു ക്ലബ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.

Mohun Bagan Supergiant
Mohun Bagan Supergiant (IANS)

കളിക്കാരുടെ വികാരങ്ങളെയും തീരുമാനത്തെയും ടീം മാനേജ്മെന്‍റ് പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഇറാൻ ഇസ്രായേലുമായി യുദ്ധത്തിലായതിനാൽ, കളിക്കാരുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് മോഹൻ ബഗാൻ അധികൃതർ എഎഫ്‌സിയിൽ നിന്ന് രേഖാമൂലമുള്ള ഉറപ്പ് തേടിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ എഎഫ്‌സി കൃത്യമായ മറുപടി ഒന്നും നൽകിയില്ലാത്തതിനാല്‍ ക്ലബ്ബിന് സ്വന്തം സുരക്ഷയ്ക്കും കുടുംബങ്ങളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തിനും മുൻഗണന നൽകേണ്ടിവന്നുവെന്നുമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. വിഷയത്തിൽ ന്യായമായ ഒരു പരിഹാരം തേടാനും അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും സ്പോർട്‌സ് ആർബിട്രേഷൻ കോടതിയെ (സിഎഎസ്) സമീപിച്ചതായി ക്ലബ് പറഞ്ഞു.

ബഗാന്‍ തങ്ങളുടെ കളിക്കാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിന്‍റേയും സുരക്ഷയ്ക്കും ക്ഷേമത്തിനുമാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ഇറാനിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അവര്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ക്ലബ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽ പറഞ്ഞു. സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, സെപ്റ്റംബർ 30 ന് സെപഹാൻ എസ്‌സിക്കെതിരായ എസിഎൽ 2 മത്സരം ഇറാനിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് മോഹൻ ബഗാൻ ഏഷ്യൻ ഫുട്‌ബോൾ കോൺഫെഡറേഷനോട് (എഎഫ്‌സി) നേരത്തെ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു.

മോഹൻ ബഗാൻ ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ ഇറാന്‍റെ സെപഹാൻ എസ്‌സി, തുർക്ക്‌മെനിസ്ഥാന്‍റെ അഹൽ എഫ്‌സി, ജോർദാന്‍റെ അൽ-ഹുസൈൻ എസ്‌സി എന്നിവരോടൊപ്പമാണ്. സെപ്റ്റംബർ 16 ന് കൊൽക്കത്തയിലെ സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ അഹൽ എഫ്‌കെയോട് ബഗാന്‍ തോറ്റിരുന്നു.

ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2ലെ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നതിനാല്‍ ഭാവിയില്‍ മോഹൻ ബഗാന് കനത്ത ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താനും എ.സി.എൽ 2-ൽ ഇന്ത്യൻ ക്ലബ്ബുകളുടെ ഭാവി പങ്കാളിത്തം അപകടത്തിലാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ, പ്രധാന വിദേശ കളിക്കാരില്ലാതെയാണ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ്‌സി ടെഹ്‌റാനിൽ കളിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായത്.

മത്സരങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്

തീയതിഎതിരാളികള്‍വേദി
1സെപ്റ്റംബർ 16അഹൽ എഫ്‌സി (എച്ച്)കൊൽക്കത്ത
2സെപ്റ്റംബർ 30സെപഹാൻ എസ്‌സി (എ)ഇറാൻ
3ഒക്ടോബർ 21അൽ-ഹുസൈൻ (എ)ജോർദാൻ
4നവംബർ 4അൽ-ഹുസൈൻ (H)കൊൽക്കത്ത
5നവംബർ 25അഹൽ എഫ്‌സി (എ)തീരുമാനമായില്ല
6.ഡിസംബർ 23സെപഹാൻ എസ്‌സി (എച്ച്)കൊൽക്കത്ത
AHAL FKAFC CHAMPIONS LEAGUEMOHUN BAGAN SUPERGIANTAFC CHAMPIONS LEAGUE 2 IN IRANASIAN FOOTBALL CONFEDERATION

