നഖ്‌വി ട്രോഫിയുമായി കളം വിട്ടു! എസിസി പ്രസിഡന്‍റിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് ബിസിസിഐ

ഏഷ്യാ കപ്പ് ട്രോഫിയുമായി നഖ്‌വി പോഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി.

Asia Cup 2025 trophy controversy
Asia Cup 2025 trophy controversy (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 10:15 AM IST

2 Min Read
ദുബായ്‌: ഏഷ്യാ കപ്പ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ് ദുബായിൽ നാടകീയമായാണ് അവസാനിച്ചത്. ആവേശകരമായ കലാശപ്പോരില്‍ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തി. പിന്നാലെ മത്സരത്തിനു ശേഷമുള്ള രംഗങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ച വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയാക്കി. പാകിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും എസിസി ചെയർമാനുമായ മൊഹ്‌സിൻ നഖ്‌വിയില്‍ നിന്ന് ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചു. പരമ്പരാഗതമായി, ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (എസിസി) പ്രസിഡന്‍റാണ് ഏഷ്യാ കപ്പ് ട്രോഫി സമ്മാനിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ കളിക്കാർ കുടുംബത്തോടൊപ്പം മൈതാനത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഉത്സവാന്തരീക്ഷം പോലെയായിരുന്നു. നായകൻ സൂര്യകുമാർ യാദവിന്‍റെ ഭാര്യ ദേവിഷയും മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറിന്‍റെ ഭാര്യയും മക്കളും ആഹ്ലാദപ്രകടനത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. പിന്നാലെ നഖ്‌വിയും സംഘവും എസിസി ഉദ്യോഗസ്ഥരാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു. നഖ്‌വിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ കളിക്കാർ ട്രോഫി സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് എസിസി പ്രതിനിധിയെ ബിസിസിഐ അറിയിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സമീപകാല ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക അവകാശവാദങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിഗൂഢ വീഡിയോകൾ പങ്കിട്ടതും ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ പിന്തുണച്ചതിനും പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണ ഇരകൾക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചതിനും സൂര്യകുമാറിനെതിരെ കുറ്റം ചുമത്താൻ ഐസിസിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടും നഖ്‌വി മുമ്പ് വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിരുന്നു.

ടൂർണമെന്‍റിലുടനീളം ഇന്ത്യൻ ടീം പാകിസ്ഥാനുമായി കർശനമായ 'ഹസ്‌തദാനം പാടില്ല' എന്ന നയം പാലിച്ചു. ഫൈനൽ രാത്രിയിൽ, നഖ്‌വി ഒഴികെ വേദിയിലുള്ള ആരിൽ നിന്നും ട്രോഫി സ്വീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നു. ദുബായ് സ്‌പോർട്‌സ് സിറ്റി ചെയർമാൻ ഖാലിദ് അൽ സറൂണി പോലും സ്വീകാര്യമായ ഒരു ബദലായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

പക്ഷേ പിസിബി മേധാവി മാറിനിൽക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. മത്സരശേഷം നടന്ന തർക്കങ്ങൾ അവസാനിച്ചതോടെ, അവതാരകനായ സൈമൺ ഡൗൾ സ്പോൺസർ അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഇന്ന് രാത്രി അവാർഡുകൾ വാങ്ങില്ലെന്ന് ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ തന്നെ അറിയിച്ചതായി പറഞ്ഞു. പരിപാടി ഇതോടെ അവസാനിക്കുന്നുവെന്ന് സൈമൺ പറഞ്ഞതോടെ ഏഷ്യാ കപ്പ് ട്രോഫിയുമായി നഖ്‌വി പോഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഇന്ത്യയുടെ വിസമ്മതം മൂലം ചടങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നുവെന്ന് ബിസിബി പ്രസിഡന്‍റ് അമിനുൾ ഇസ്ലാം ബുൾബുൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തില്‍ ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. 'പാകിസ്ഥാന്‍റെ പ്രധാന നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ എസിസി ചെയർമാനിൽ നിന്ന് 2025 ഏഷ്യാ കപ്പ് ട്രോഫി സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഇതിനർത്ഥം അദ്ദേഹം മെഡലുകൾക്കൊപ്പം ട്രോഫിയും കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല.

ഇത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമാണ്. ട്രോഫിയും മെഡലുകളും എത്രയും വേഗം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ നൽകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നവംബറിൽ ദുബായില്‍ നടക്കുന്ന ഐസിസി സമ്മേളനത്തിൽ, എസിസി പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ നടപടികളെ ഞങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയും ശക്തമായും പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് ദേവജിത് സൈകിയ പറഞ്ഞു. അതേസമയം പാകിസ്ഥാൻ നായകൻ സൽമാൻ അലി ആഗ നഖ്‌വിയെ ന്യായീകരിച്ച് രംഗത്തെത്തി.'അദ്ദേഹം എസിസി ചെയർമാനാണ്. ട്രോഫി നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് ആഗ പറഞ്ഞു.

