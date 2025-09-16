ടെലിവിഷന് ചര്ച്ചക്കിടെ ഇന്ത്യന് ക്യാപ്റ്റനെതിരെ വ്യക്തി അധിക്ഷേപം നടത്തി മുന് പാക് ക്യാപ്റ്റന്; വിമര്ശനം
ചര്ച്ച നയിച്ച അവതാരകന് തടയാന് ശ്രമിച്ചിട്ടും സൂര്യകുമാര് യാദവിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് യൂസഫ് തുടര്ന്നു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലാണ്.
Published : September 16, 2025 at 8:49 PM IST
കറാച്ചി: ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്ണമെൻ്റിലെ ഹസ്തദാന വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യന് ക്യാപ്റ്റന് സൂര്യകുമാര് യാദവിനെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ്റെ മുന് ക്യാപ്റ്റന് മുഹമ്മദ് യൂസഫ്. ഒരു ലൈവ് ടെലിവിഷന് ചര്ച്ചയ്ക്കിടെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനെ തുടര്ച്ചയായി പന്നിയെന്ന് വിളിച്ചാണ് പാക് മുന് നായകന് അധിക്ഷേപം ചൊരിഞ്ഞത്. ചര്ച്ച നയിച്ച അവതാരകന് ഇതിനെ തടയാന് ശ്രമിച്ചിട്ടും മുഹമ്മദ് യൂസഫ് സൂര്യകുമാര് യാദവിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് തുടര്ന്നു.
ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. മുഹമ്മദ് യൂസഫിന്റെ പ്രവര്ത്തിക്കെതിരെ വ്യാപക വിമര്ശനമാണ് ഉയരുന്നത്. അമ്പയറെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണ് ഇന്ത്യ മത്സരങ്ങള് വിജയിക്കുന്നതെന്നും പാക് മുന് നായകന് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. റഫറിയെ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യ സ്വയം ലജ്ജിക്കണം. മത്സരത്തില് ഇന്ത്യ അപ്പീല് ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ അമ്പയര്മാര് വിരലുയര്ത്തിയെന്നും മുഹമ്മദ് യൂസഫ് പറഞ്ഞു.
മത്സരത്തില് ഇന്ത്യയുടെ മൂന്ന് എല്ബിഡബ്ല്യു അപ്പീലുകള് അമ്പയര്മാര് അനുവദിച്ചപ്പോള് പാക് ബാറ്റര്മാര് റിവ്യൂ എടുത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടതിനെ പരാമര്ശിച്ചാണ് മുഹമ്മദ് യൂസഫിന്റെ ആരോപണം. മത്സരത്തില് നാണം കെട്ട തോല്വിയായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന് വഴങ്ങിയത്.
മത്സരത്തിൻ്റെ ടോസിന്റെ സമയത്ത് ഇരു ടീമിന്റേയും ക്യാപ്റ്റന്മാര് പരസ്പരം ഹസ്തദാനം നടത്തിയിരുന്നില്ല. മത്സരത്തിന് ശേഷവും ഹസ്തദാനമില്ലാതെയാണ് ഇരു ടീമും പിരിഞ്ഞത്. പാകിസ്ഥാന് താരങ്ങള്ക്ക് ഹസ്തദാനം നല്കാതിരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യന് ക്യാപ്റ്റന് പിന്നീട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
ഏപ്രിലിൽ പഹൽഗാമിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായാണ് ഹസ്തദാനത്തില് നിന്നും വിട്ടുനിന്നതെന്നായിരുന്നു സൂര്യകുമാര് യാദവ് പറഞ്ഞത്. ഇതിന് പിന്നാലെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ മുന് താരങ്ങളായ ഷോയിബ് അക്തർ, റാഷിദ് ലത്തീഫ് തുടങ്ങിയവര് സൂര്യയ്ക്കെതിരെ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. എന്നാല് അവരാരും യൂസഫിനെപ്പോലെ വ്യക്തി അധിക്ഷേപത്തിലേക്ക് കടന്നിരുന്നില്ല.
അതേസമയം വിഷയത്തില് പാകിസ്ഥാന് ഐസിസിക്ക് പരാതി നല്കുകയും ടോസിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റന് സൂര്യകുമാര് യാദവുമായി ഹസ്തദാനം നടത്തരുതെന്ന് നിര്ദേശിച്ച മാച്ച് റഫറി ആന്ഡി പൈക്രോഫ്റ്റിനെ മാറ്റണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇല്ലെങ്കില് ടൂര്ണമെന്റ് ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്നും പാകിസ്ഥാന് ഭീഷണി ഉയര്ത്തി.
എന്നാല് പാകിസ്ഥാന്റെ ആവശ്യം ഐസിസി തള്ളിയിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ടൂർണമെന്റില് പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും കുറിച്ച് സ്വന്തം നായകനെ അറിയിക്കാതിരുന്ന പാകിസ്ഥാന് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡിൻ്റെ (പിസിബി) ക്രിക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡയറക്ടർ ഉസ്മാൻ വാൽഹയുടെ പിഴവാണ് ഈ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് വാര്ത്ത ഏജന്സിയായ പിടിഐ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്.