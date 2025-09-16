ETV Bharat / sports

'കംപ്ലീറ്റ് ക്യാപ്റ്റന്‍'; സൂര്യയെ വാനോളം പുകഴ്‌ത്തി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം

ഈ ഏഷ്യാ കപ്പിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവ് ഒരു യഥാർഥ നായകനായി ഉയർന്നുവരുന്നതായി ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ താരം മുഹമ്മദ് കൈഫ്.

ASIA CUP 2025 INDIA VS PAKISTAN LATEST NEWS IN MALAYALAM സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്
Suryakumar Yadav (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 16, 2025 at 7:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മുംബൈ: ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെൻ്റില്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിന് കീഴില്‍ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടീം നടത്തുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ യുഎഇയെ ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന് തകര്‍ത്ത ഇന്ത്യ പിന്നീട് ചിരവൈരികളായ പാകിസ്ഥാനെ ഏഴ്‌ വിക്കറ്റിനും കീഴടക്കിയിരുന്നു.

പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിനും തുടര്‍ന്നുള്ള സൈനിക സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കും ശേഷം ഇന്ത്യ- പാക് ടീമുകള്‍ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ മത്സരമായിരുന്നു ഞായറാഴ്‌ചത്തേത്. ബഹിഷ്‌കരണ ആഹ്വാനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാനെ നേരിടാനിറങ്ങിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കളിക്കളത്തില്‍ മികച്ച പ്രകടനവുമായി കളം നിറഞ്ഞ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ ബാറ്റുകൊണ്ടും ബോളുകൊണ്ടും പാകിസ്ഥാനെ നിഷ്‌പ്രഭമാക്കി. തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം വിജയത്തോടെ ടൂര്‍ണമെൻ്റിൻ്റെ സൂപ്പര്‍ ഫോറിലേക്ക് കടക്കാനും ഇന്ത്യയക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇതിന് പിന്നാലെ ക്യാപ്റ്റന്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിനെ പുകഴ്‌ത്തി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുന്‍ താരം മുഹമ്മദ് കൈഫ്.

സൂര്യയുടെ നേതൃപാടവത്തെ അകമഴിഞ്ഞ് പ്രശംസിച്ച കൈഫ് താരം ഒരു 'കംപ്ലീറ്റ് ക്യാപ്റ്റന്‍' ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. "ഈ ഏഷ്യാ കപ്പിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവ് ഒരു യഥാർഥ നായകനായി ഉയർന്നുവരുന്നു. മുന്നില്‍ നിന്നും നയിക്കുന്ന നായകന്‍. ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദമുള്ള മത്സരത്തില്‍ വിജയറണ്‍സ് പിറന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാറ്റില്‍ നിന്നാണ്.

ബോളർമാരെ ബുദ്ധിപൂർവം നിയന്ത്രിക്കുന്നു, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ആരവങ്ങള്‍ അയാളുടെ ഏകാഗ്രതയെ ബാധിച്ചില്ല. സ്‌കൈ ഒരു സമ്പൂര്‍ണ നായകനാണ് ('കംപ്ലീറ്റ് ക്യാപ്റ്റന്‍')" മുഹമ്മദ് കൈഫ് എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

രോഹിത്തിന്‍റെ പിന്‍ഗാമി

രോഹിത് ശർമ്മയുടെ പിന്‍ഗാമിയായാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടി20 ടീമിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റനായി സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് എത്തുന്നത്. നേരത്തെ രോഹിത്തിൻ്റെ അഭാവത്തില്‍ വിവിധ ടീമുകള്‍ക്കെതിരെ ആരാധകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സൂര്യ ഇന്ത്യയെ നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ 2024 ജൂണിൽ ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ രോഹിത് വിരമിച്ചതോടെയാണ് സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് മുഴുവന്‍ സമയ ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിതനായത്.

ALSO READ: മാനം കാക്കാന്‍ പാകിസ്ഥാന് മുന്നില്‍ ഇനി രണ്ട് വഴി മാത്രം; ഐസിസിയില്‍ നിന്നും വമ്പന്‍ തിരിച്ചടി

ഞായറാഴ്‌ച ദുബായില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിലും ബാറ്ററെന്ന നിലയിലും സൂര്യ തിളങ്ങിയിരുന്നു. ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഇറങ്ങിയ പാകിസ്ഥാനെ ഇന്ത്യന്‍ ബോളര്‍മാര്‍ വരിഞ്ഞ് മുറുക്കി. നിശ്ചിത 20 ഓവറില്‍ ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന് 127 റണ്‍സിലേക്കാണ് അവര്‍ക്ക് എത്താനായത്. മറുപടിക്ക് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്‌ടത്തില്‍ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. 37 പന്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകാതെ 47 റൺസ് നേടിയ സൂര്യ ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്‌കോററായി.

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025INDIA VS PAKISTANLATEST NEWS IN MALAYALAMസൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്MOHAMMAD KAIF ON SURYAKUMAR YADAV

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

കശുവണ്ടി കുതിര്‍ക്കുന്നതോ വറുക്കുന്നതോ ആരോഗ്യകരം? കേടുകൂടാതെ ഇവ ദീര്‍ഘകാലം സൂക്ഷിക്കാം, അറിയാം വിശദമായി

84 kWh ബാറ്ററി, 663 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്: ഇന്‍റീരിയറിലും എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും മാറ്റം, പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി പുതിയ കിയ ഇവി6

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.