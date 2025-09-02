ETV Bharat / sports

ഓസീസിന് തിരിച്ചടി..! ലോകകപ്പിന് മുന്‍പ് ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് - MITCHELL STARC T20I RETIREMENT 2025

ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന ഫോര്‍മാറ്റുകളില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് താരം ടി20 ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുന്നത്.

MITCHELL STARC T20I RETIREMENT 2025
MITCHELL STARC T20I RETIREMENT 2025 (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2025 at 10:09 AM IST

സ്‌ട്രേലിയന്‍ പേസര്‍ മിച്ചല്‍ സ്റ്റാര്‍ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 ക്രിക്കറ്റിനോട് വിട പറഞ്ഞു. അടുത്തവര്‍ഷം ടി20 ലോകകപ്പ് നടക്കാനിരിക്കേയാണ് താരത്തിന്‍റെ അപ്രതീക്ഷിത വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപനം. ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന ഫോര്‍മാറ്റുകളില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് താരം ടി20 ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുന്നത്. 'ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റാണ് എപ്പോഴും എനിക്ക് പ്രധാന മുൻഗണന.

ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കായി ഞാൻ കളിച്ച ഓരോ ടി20 മത്സരത്തിന്‍റേയും ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് 2021 ലോകകപ്പ്. 2027-ൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് ടൂർ, ആഷസ്, ഏകദിന ലോകകപ്പ് എന്നിവ നോക്കുമ്പോൾ, ഉന്മേഷത്തോടെയും ഫിറ്റ്നസോടെയും ഏറ്റവും മികച്ച നിലയിലും തുടരാൻ ഇതാണ് നല്ല മാർഗമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുവെന്ന് സ്റ്റാര്‍ക്ക് പ്രസ്‌താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.

2021ല്‍ യുഎഇയില്‍ ടി20 ലോകകപ്പ് നേടിയ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ടീമിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നു 35 കാരനായ സ്റ്റാർക്ക്. 2012 സെപ്റ്റംബറില്‍ പാകിസ്‌താനെതിരേയാണ് താരം ടി20 യില്‍ അരങ്ങേറുന്നത്. 2024 ജൂണിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ലോകകപ്പിലാണ് സ്റ്റാര്‍ക് അവസാന ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കളിച്ചത്. ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കായി താരം 65 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 79 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം 20 റൺസ് വഴങ്ങി നാല് വിക്കറ്റുകൾ നേടിയതാണ്. നിലവിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ നേടിയവരുടെ പട്ടികയിൽ ആദം സാമ്പയ്ക്ക് ശേഷം താരം രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് നില്‍ക്കുന്നത്.

MITCHELL STARC
MITCHELL STARC (IANS)

അതേസമയം 2026 പകുതി മുതൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് തിരക്കേറിയ ടെസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളാണ്. ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ഹോം പരമ്പര, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പര്യടനം, ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ നാല് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര, 2027 ജനുവരിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ 150-ാം വാർഷിക മത്സരവും 2027 ൽ വിദേശത്ത് ആഷസും കളിക്കും. ഒക്ടോബർ ആദ്യം ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്റ്റാർക്ക് ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ന്യൂസിലൻഡ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ടി20 ടീം

മിച്ചൽ മാർഷ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ഷോൺ ആബട്ട്, സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ്, ടിം ഡേവിഡ്, ബെൻ ഡ്വാർഷുയിസ്, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ്, മാറ്റ് കുഹ്നെമാൻ, ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ, മിച്ചൽ ഓവൻ, മാത്യു ഷോർട്ട്, മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ്, ആദം സാംപ.

MITCHELL STARC TEST AND ODI FOCUSSTARC RETIRES FROM T20 FORMATMITCHELL STARC 79 T20I WICKETSമിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്MITCHELL STARC T20I RETIREMENT 2025

