റോജർ ബിന്നിക്ക് പിന്ഗാമിയായി: ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ സൂപ്പര് താരം മിഥുൻ മൻഹാസ് പുതിയ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ്
എതിരില്ലാതെയാണ് മിഥുന് മന്ഹാസ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
Published : September 28, 2025 at 3:40 PM IST
മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിന് (ബിസിസിഐ) പുതിയ പ്രസിഡന്റ്. റോജർ ബിന്നിയുടെ പിൻഗാമിയായി ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ സൂപ്പര് താരമായിരുന്ന മിഥുൻ മൻഹാസ് ചുമതലയേൽക്കും. മുംബൈയില് ചേര്ന്ന വാര്ഷിക പൊതുയോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. മന്ഹാസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നു. എതിരില്ലാതെയാണ് മിഥുന് മന്ഹാസ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
രാജീവ് ശുക്ലയെ ബിസിസിഐ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും ദേവ്ജിത് സൈകിയയെ സെക്രട്ടറിയായും നിയമിച്ചു. പ്രഭ്തേജ് സിംഗ് ഭാട്ടിയയെ ബിസിസിഐ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം നൽകി. രഘുറാം ഭട്ടിനെ ട്രഷററായി നിയമിച്ചു. ജയദേവ് ഷായെ അപെക്സ് കൗൺസിൽ അംഗമായും അരുൺ ധുമാൽ, എം. ഖൈറുൽ ജമാൽ മജുംദാർ എന്നിവരെ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായും നിയമിച്ചു.
1979 ഒക്ടോബർ 12 ന് ജമ്മു കശ്മീരിലായിരുന്നു മിഥുന് മന്ഹാസിന്റെ ജനനം. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റില് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ദേശീയ ടീമിലിടം നേടാനായിട്ടില്ല. മൻഹാസ് തന്റെ ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിൽ 157 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങളാണ് കളിച്ചത്. 27 സെഞ്ച്വറിയും 49 അർദ്ധ സെഞ്ച്വറികളുമടക്കം 9714 റൺസാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി, മിഥുൻ മൻഹാസ് ജമ്മു കശ്മീർ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐപിഎല്ലില് 2008 മുതൽ 2010 വരെ ഡൽഹി ഡെയർഡെവിൾസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. 2011 മുതൽ 2013 വരെ പൂനെ വാരിയേഴ്സിനായി കളിച്ചു. പിന്നീട് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്സിന്റെ ഭാഗമായി.
ഭരണപരവും ക്രിക്കറ്റ് പരിചയവുമുള്ള വ്യക്തിയാണ് മൻഹാസ്. ബിസിസിഐയിൽ ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1997/98 സീസണിൽ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ശേഷം, മൻഹാസ് ഒരു പ്രധാന മധ്യനിര ബാറ്ററായിരുന്നു. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഡൽഹിയെ നയിച്ച അദ്ദേഹം 2007-08 ൽ ഡൽഹിയെ രഞ്ജി ട്രോഫി കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. 57.76 ശരാശരിയിൽ 921 റൺസ് നേടി. 2015 ൽ അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലേക്ക് താമസം മാറി.
#WATCH | Mumbai: On becoming the BCCI President, Mithun Manhas says, " it is a huge responsibility and i give my assurance that i will be committed to do it to the best of my abilities, dedication and passion... it is the best board in the world. we have the best players, best… pic.twitter.com/MZrN2UWJmJ— ANI (@ANI) September 28, 2025
സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിലും പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ
മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ആർപി സിംഗിനെയും മുൻ ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർ പ്രഗ്യാൻ ഓജയെയും ദേശീയ സെലക്ടർമാരായി ബിസിസിഐ നിയമിച്ചു. സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ സുബ്രത ബാനർജിക്കും എസ് ശരത്തിനും പകരമായാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും നിയമിതരായത്. മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം അമിത ശർമ്മ വനിതാ സീനിയർ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പുതിയ ചീഫ് സെലക്ടറാകും. 5 വനിതാ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളും 116 ഏകദിനങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുള്ള ശർമ്മ, നീതു ഡേവിഡിന് പകരക്കാരനാകും. മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ സുലക്ഷണ നായിക്, ശ്രാവന്തി നായിഡു എന്നിവരെയും വനിതാ സീനിയർ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
