ഇതിഹാസ സംഗമം..! മെസ്സിക്കൊപ്പം സുവാരസും റോഡിഗ്രോ ഡി പോളും ഇന്ത്യയിലേക്ക്..! നിർണ്ണായക വിവരം പുറത്ത്

ഇതിഹാസ സംഗമം..! മെസ്സിക്കൊപ്പം സുവാരസും റോഡിഗ്രോ ഡി പോളും ഇന്ത്യയിലേക്ക്..! നിർണ്ണായക വിവരം പുറത്ത്
രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളില് മെസ്സി രണ്ട് തവണ ഇന്ത്യയിലെത്തും.
Published : October 13, 2025 at 4:03 PM IST
സൂപ്പര് താരം ലയണൽ മെസ്സിയെ കാണാന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന് ഫുട്ബോള് പ്രേമികള്. അടുത്ത മാസം കേരളത്തില് പര്യടനം നടത്തുന്ന അര്ജന്റീന ഫുട്ബോള് ടീമിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ലോകകപ്പ് സ്ക്വാഡിൽ നിന്നും എയ്ഞ്ചൽ ഡി മരിയയും എൻസോ ഫെർണാണ്ടസും ഒഴികെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും ടീമിലുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരേ കൊച്ചിയിലാണ് അര്ജന്റീന സൗഹൃദ മത്സരം കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നാലെ ഡിസംബറില് മെസ്സിയുടെ 'ഗോട്ട് ടൂർ ടു ഇന്ത്യ 2025'യും നടക്കും. രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളില് മെസ്സി രണ്ട് തവണ ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
അര്ജന്റീന ലോകകപ്പ് ജേതാവ് റോഡ്രിഗോ ഡി പോളും ഉറുഗ്വേൻ ഇതിഹാസം ലൂയിസ് സുവാരസും മെസ്സിക്കൊപ്പം ഡിസംബറിലെ പര്യടനത്തില് ചേരുമെന്ന് സംഘാടകൻ സതാദ്രു ദത്ത അറിയിച്ചതോടെ ആവേശം ഇരട്ടിയായി. സുവാരസ് നിലവിൽ മെസിയുടെ ഇന്റര് മയാമിയിലെ സഹതാരമാണ്. ബാഴ്സലോണയിലും ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് കളിച്ചിരുന്നു. ഉറുഗ്വേ താരമായ സുവാരസുമായി വലിയ ആത്മബന്ധം മെസിക്കുണ്ട്. 2022-ൽ അര്ജന്റീന ലോകകപ്പ് നേടിയ മധ്യനിരയിൽ 30 കാരനായ ഡി പോൾ ഒരു പ്രധാന കളിക്കാരനായിരുന്നു. പോരാട്ടവീര്യമുള്ള താരം, ദേശീയ വേദിയിൽ മെസ്സിയുടെ എക്കാലത്തെയും പങ്കാളിയുമാണ്.
ഡിസംബർ 13ന് കൊൽക്കത്തയിലാണ് മെസ്സിയുടെ പര്യടനത്തിനു തുടക്കം. അഹമ്മദാബാദ്, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പരിപാടികൾക്കു ശേഷം 15ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും മെസ്സി സന്ദർശിക്കും. കൊല്ക്കത്തയിലെ സാള്ട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തില് നടക്കുന്ന ‘ഗോട്ട് കോണ്സേര്ട്ട്’, ‘ഗോട്ട് കപ്പ്’ എന്നിവയില് സൂപ്പര് താരം പങ്കെടുക്കും. സൗരവ് ഗാംഗുലി, ബൈച്ചുങ് ബൂട്ടിയ, ലിയാന്ഡര് പേസ് തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യന് ഇതിഹാസങ്ങളോടൊപ്പം കളിക്കളത്തിലിറങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന. പര്യടനത്തില് സംഗീത പരിപാടികള്, മീറ്റ് ആന്ഡ് ഗ്രീറ്റ്, ഭക്ഷ്യമേളകള്, ഫുട്ബോള് മാസ്റ്റര്ക്ലാസുകള്, മുംബൈയിലെ ബ്രാബോണ് സ്റ്റേഡിയത്തില് നടക്കുന്ന ‘പാഡല് എക്സിബിഷന്’ തുടങ്ങിയവ ഉള്പ്പെടും.
It’s Official 🚨— FCB MUMBAI 🇮🇳 (@fcbmumbai) October 12, 2025
Suarez and De Paul are joining Messi in the GOAT Tour in India 👀 it just keeps getting better.
There are rumours that Neymar might join too 🥵 pic.twitter.com/XMZBDmW0RM
ഇന്ത്യയിലേക്കു വീണ്ടും എത്തുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നു മെസ്സി സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. 'ഇന്ത്യയിലേക്കു വീണ്ടും വരുന്നതിൽ ഞാൻ ആഹ്ലാദവാനാണ്. ഈ ട്രിപ്പ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ആദരം കൂടിയാണ്. ഇന്ത്യ വളരെ സ്പെഷലായ ഒരു രാജ്യമാണ്. 14 വർഷം മുൻപ് അവിടം സന്ദർശിച്ചപ്പോഴത്തെ നല്ല ഓർമകൾ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട്' മെസ്സി ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. നേരത്തെ 2011ൽ കൊൽക്കത്ത സോൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെനസ്വേലയ്ക്കെതിരെ നടന്ന ഫിഫ രാജ്യാന്തര സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിരുന്നു മെസ്സി ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്.
