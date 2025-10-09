അർജൻ്റീനയുടെ മത്സരം: സുരക്ഷ, പാർക്കിങ്, ആരോഗ്യം; മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നിർദേശം
മെസ്സിയുൾപ്പെടെയുള്ള അർജൻ്റീന ടീമിനായുള്ള കളമൊരുക്കങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ വേഗത്തിലാക്കി. ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള സ്റ്റേഡിയം ഒരുക്കുന്നതിലാണ് അധികൃതർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ, സ്റ്റേഡിയം പരിസരത്തെ കടകൾ അടച്ചിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
Published : October 9, 2025 at 7:18 PM IST
എറണാകുളം: മെസ്സിയുൾപ്പെടുന്ന അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെ മത്സരം മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പൊലീസും. അടുത്ത മാസം കലൂർ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെ മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അവലോകനം ചെയ്യാൻ ജില്ലാ കലക്ടർ ജി പ്രിയങ്കയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നു. സ്റ്റേഡിയം ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ ഉയർത്തുന്നതിനായി നടത്തുന്ന അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ പുരോഗതി യോഗം വിലയിരുത്തി.
പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ, പാർക്കിങ്, ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ, ശുദ്ധജല വിതരണം, വൈദ്യുതി വിതരണം, മാലിന്യ സംസ്കരണം തുടങ്ങിയ ക്രമീകരണങ്ങളെപ്പറ്റിയും യോഗം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. എല്ലാ വകുപ്പുകളും പരസ്പര ഏകോപനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും പരമാവധി വേഗത്തിൽ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും കലക്ടർ നിർദേശം നൽകി. കലക്ടറേറ്റ് സ്പാർക്ക് ഹാളിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ പുട്ട വിമലാദിത്യ, സബ് കലക്ടർ ഗ്രന്ഥേ സായി കൃഷ്ണ, എറണാകുളം റൂറൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി എം ഹേമലത, ഡിസിപി അശ്വതി ജിജി, മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിലെ ഓഫിസർമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
മെസ്സിയുൾപ്പെടുന്ന അർജൻ്റീന ടീമിൻ്റെ കളിക്കായി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ജിസിഡിഎയും സ്പോർട്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് കേരളയും സഹകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത പരിപാടികൾ കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുമ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമായിരിക്കും സീറ്റിങ് ഒരുക്കുകയെന്ന് ജിസിഡിഎ ചെയർമാൻ കെ ചന്ദ്രൻ പിള്ള പറഞ്ഞു.
സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്റ്റേഡിയം കോംപ്ലക്സിന് ചുറ്റുമുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും ഓഫിസുകളും കുറച്ചു ദിവസം അടച്ചിടേണ്ടിവരും. മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ തോതിലെത്തുമ്പോഴായിരിക്കും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിടാൻ നിർദേശം നൽകുക. കരിങ്കൽ ദുരന്തം, കുസാറ്റ് അപകടം ഉൾപ്പടെയുള്ള സംഭവങ്ങളെ പാഠമായി ഉൾക്കൊണ്ട് എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജിസിഡിഎ ചെയർമാൻ കെ ചന്ദ്രൻ പിള്ള വ്യക്തമാക്കി.
ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുളള കൃത്യമായ പദ്ധതി പൊലീസും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കും. ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് വഴിയിൽ വച്ച് മെസ്സിയെ കണ്ട് മടങ്ങേണ്ടിവരും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചായിരിക്കും പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക എന്നും ജിസിഡിഎ ചെയർമാൻ വ്യക്തമാക്കി.
അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെ മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ തിങ്കളാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉന്നതതലയോഗം ചേർന്നിരുന്നു. കൊച്ചി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കും. കർശന സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കും.
ഫാൻ മീറ്റ് നടത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ ചർച്ച ചെയ്തു. പാർക്കിങ്, ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ, ശുദ്ധജല വിതരണം, വൈദ്യുതി വിതരണം, മാലിന്യ സംസ്കരണം തുടങ്ങിയ ക്രമീകരണം ഏർപ്പാടാക്കും. വിവിധ വകുപ്പുകളിൻ്റെ ഏകോപിതമായ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഐഎഎസ് ഓഫിസറെ നിയമിക്കും.
ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതി സംസ്ഥാനതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും. ജില്ലാതലത്തിൽ ജില്ലാ കലക്ടർക്കായിരിക്കും ഏകോപന ചുമതല. നവംബർ 16, 17 തീയതികളിലായിരിക്കും അർജൻ്റീന ടീം കൊച്ചിയിൽ കളിക്കുക. ആരായിരിക്കും എതിരാളികൾ എന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം മുഖ്യമന്ത്രി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ നടത്തും.
ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കളി കാണുന്നതിന് അപ്പുറം ഫുട്ബോളിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് മെസ്സിയെ കാണാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്നും കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹിമാൻ അറിയിച്ചിരുന്നു. അർജൻ്റീന ടീമിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അർജൻ്റീന ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ദ്ധർ കൊച്ചിയിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി തൃപ്തി അറിയിച്ചാണ് മടങ്ങിയത്.
