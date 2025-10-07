ബ്രസീലിൽ പാസ്പോർട്ട് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു; നെതർലൻഡ്സ് താരം മെംഫിസ് ഡിപേയ്ക്ക് ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരം നഷ്ടമാകും
വ്യാഴാഴ്ച മാൾട്ടയ്ക്കെതിരെയും ഞായറാഴ്ച ഫിൻലാൻഡിനെതിരെയുമാണ് നെതർലൻഡ്സ് കളത്തിലിറങ്ങുക.
ഹൈദരാബാദ്: നെതർലൻഡ്സിന്റെ സൂപ്പര് താരവും ടോപ് സ്കോററുമായ മെംഫിസ് ഡിപേയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി. ബ്രസീലിൽ വച്ച് പാസ്പോർട്ട് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ദേശീയ ടീമിനായുള്ള അടുത്ത ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരം താരത്തിന് നഷ്ടമായേക്കാം. കൊറിന്ത്യൻസ് ഫുട്ബോൾ താരം കൂടിയായ ഡിപേ ഞായറാഴ്ചയാണ് നെതർലൻഡ്സിലേക്ക് പറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച മാൾട്ടയ്ക്കെതിരെയും ഞായറാഴ്ച ഫിൻലാൻഡിനെതിരെയുമാണ് ഡച്ച് പട കളത്തിലിറങ്ങുക.
കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ബ്രസീലിന്റെ സീരി എയിൽ കൊറിന്ത്യൻസിനൊപ്പം ചേർന്ന മെംഫിസ് ഡിപേ ക്ലബിനായി നിർണായക പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. 26 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 11 ഗോളുകൾ നേടുകയും നാല് അസിസ്റ്റുകളും താരം സംഭാവന നല്കി. കഴിഞ്ഞ മാസം, 104 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 52 ഗോളുകൾ നേടി റോബിൻ വാൻ പേഴ്സിയെ മറികടന്ന ഡിപേ രാജ്യത്തിനായി എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾ സ്കോററായി.
ഗോൾ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ജിയിൽ നിലവിൽ ഡച്ച് ദേശീയ ടീം ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. പോളണ്ടിനെതിരെ 1-1 സമനില വഴങ്ങിയതിന് ശേഷം അടുത്തിടെ ലിത്വാനിയയെ 3-2ന് ടീം പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം സംഭവം നിർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് നെതർലാൻഡ്സ് പരിശീലകൻ റൊണാൾഡ് കോമാൻ പറഞ്ഞു. മുന്നേറ്റ നിരയിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുകയും ഗോളുകൾ നേടുന്നതിൽ നിർണായക കളിക്കാരനായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഡിപേ തന്റെ പാസ്പോർട്ട് പ്രശ്നം വേഗത്തിൽ പരിഹരിച്ച് പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ ഉടൻ തന്നെ ടീമിനൊപ്പം ചേരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കെഎൻവിബി (റോയൽ ഡച്ച് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ) ഡിപേ തന്റെ സഹതാരങ്ങളോടൊപ്പം ഉടൻ ചേരാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു.
🚨 Memphis Depay has had to join the Netherlands' national team at a later date because his passport has been stolen.— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 6, 2025
He was unable to board his flight from Brazil. pic.twitter.com/FgA76IJzLM
ഗ്രൂപ്പ് ജിയിൽ നെതർലൻഡ്സ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്
ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതുവരെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ വീതം വിജയിച്ച് പോളണ്ടും നെതർലൻഡ്സും 10 പോയിന്റുകളാണ് നേടിയത്. 11 ഗോൾ വ്യത്യാസത്തിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ മുന്നിലാണ് പോളണ്ട്. ഇത് മുൻ മത്സരങ്ങളേക്കാൾ (4) കൂടുതലാണ്. ഏഴ് പോയിന്റുമായി ഫിൻലാൻഡ് ഇപ്പോഴും യോഗ്യത നേടാനുള്ള മത്സരത്തിലാണ്. എന്നാൽ ലിത്വാനിയയും മാൾട്ടയും യഥാക്രമം മൂന്നും രണ്ടും പോയിന്റുകള് മാത്രമാണ് നേടിയത്. ഓരോ ടീമും എട്ട് മത്സരങ്ങൾ കളിക്കും, ഗ്രൂപ്പ് വിജയികൾക്ക് ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ നേരിട്ട് സ്ഥാനം ലഭിക്കും. റണ്ണേഴ്സ് അപ്പിന് യുവേഫ പ്ലേ-ഓഫ് മത്സരത്തിന് യോഗ്യത ലഭിക്കും.
