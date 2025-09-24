ലാ ലിഗയില് റയല് മഡ്രിഡിന്റെ അപരാജിത കുതിപ്പ്; ഡബളടിച്ച് എംബാപ്പെ, ലെവന്റയെ 1-4ന് തകര്ത്തു
എംബാപ്പെ ഇരട്ട ഗോള് നേടിയപ്പോള് വിനീഷ്യസും ഫ്രാങ്കോ മസ്തന്റുവാനോയും റയലിന് വേണ്ടി വലകുലുക്കി.
Published : September 24, 2025 at 3:33 PM IST
സ്പാനിഷ് ലാ ലിഗ ഫുട്ബാളിൽ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടർന്ന് മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ റയല് മഡ്രിഡ്. ലെവന്റെയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തില് ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകളുടെ തകര്പ്പന് ജയമാണ് റയല് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഫ്രഞ്ച് സൂപ്പര് താരം കിലിയന് എംബാപ്പെ ഇരട്ട ഗോള് നേടിയപ്പോള് വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറും അർജന്റീനക്കാരൻ പുതുമുഖ താരം ഫ്രാങ്കോ മസ്തന്റുവാനോയും റയലിന് വേണ്ടി വലകുലുക്കി.
മത്സരത്തിന്റെ 28ാം മിനിറ്റിൽ വിനീഷ്യസാണ് ആദ്യം ലക്ഷ്യം കണ്ടത്. ഫെഡറികോ വാൽവെർഡെ നൽകിയ ക്രോസിൽ നിസ്സാരമായൊരു പുറംങ്കാലൻ ഷോട്ടിൽ താരം ഗോളടിക്കുകയായിരുന്നു. പത്തു മിനിറ്റിന് ശേഷം വീനിഷ്യസ് നൽകിയ നെടുനീളൻ ക്രോസിലൂടെ ഫ്രാങ്കോ റയൽ ജഴ്സിയിലെ ആദ്യ ഗോൾ കുറിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയില് ലെവന്റെ ഒരു ഗോള് തിരിച്ചടിച്ചു.
54-ാം മിനിറ്റില് എറ്റ ഇയോങ്ങാണ് റയല് മാഡ്രിഡിന്റെ വലകുലുക്കിയത്. 64-ാം മിനിറ്റില് പെനാല്റ്റിയിലൂടെ എംബാപ്പെ ഗോളടിച്ചു. രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളില് ഡബിള് തികച്ച എംബാപ്പെ റയലിന് മികച്ച വിജയം സമ്മാനിച്ചു. എംബാപ്പെ ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ ഏഴ് ലീഗ് ഗോളുകളാണ് ഇതുവരെ നേടിയത്. ലെവാന്റോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവാൻ റൊമേറോയും അഡ്രിയാൻ ഡി ലാ ഫ്യൂന്റയും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അടുത്തെത്തിയെങ്കിലും ഗോളാക്കി മാറ്റാന് അവര്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാലൺ ഡി ഓർ റാങ്കിംഗിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ റോഡ്രിക്ക് പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയതിനുശേഷം വിനീഷ്യസ് സ്ഥിരതയ്ക്കായി പാടുപെടുകയാണ്. എന്നാല് സിയുറ്റാറ്റ് ഡി വലൻസിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ താരം തന്റെ താളം കണ്ടെത്തി. കളിയുടെ തിളക്കമാർന്ന തുടക്കത്തിനുശേഷം 28 മിനിറ്റില് താരം സ്കോറിംഗ് ആരംഭിച്ചു. 'വിനി വളരെ മികച്ച ഒരു കളിയാണ് കാഴ്ചവെച്ചതെന്ന് അലോൺസോ പറഞ്ഞു. 2024 ലെ വേനൽക്കാലത്ത് പാരീസ് സെന്റ് ജെർമെയ്നിൽ നിന്ന് മാഡ്രിഡിലെത്തിയ എംബാപ്പെ ആദ്യ കുറച്ച് മാസങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷേ സീസണിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ മികച്ച ഫോം താരം നേടി.
💫 @KMbappe 💫#LaLigaHighlights pic.twitter.com/0leu43dhqA— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) September 23, 2025
ലാ ലിഗയിലെ മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ വിയ്യ റയൽ 2-1ന് സെവിയ്യയെ തോൽപിച്ചു. അത്ലറ്റിക് ബിൽബാവോ-ജിറോ (1-1), വലൻസിയ-എസ്പാന്യോൾ (2-2) എന്ന നിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. ബാഴ്സലോണ സ്പാനിഷ് ചാമ്പ്യന്മാരായ മാഡ്രിഡിനേക്കാൾ അഞ്ച് പോയിന്റ് പിന്നിലാണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ബാഴ്സ നാളെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തില് റയൽ ഒവീഡോയെ നേരിടും.
FT: #LevanteUDRealMadrid 1-4— LALIGA English (@LaLigaEN) September 23, 2025
🌟 Smiles all around 4⃣ Real Madrid #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/A2VTLwVkka
ലാ ലിഗയിലെ ആദ്യ ആറ് മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ച മാനേജർമാർ:
- ജോസ് മാനുവൽ ഡയസ് നോവോവ (1979-ൽ സ്പോർട്ടിംഗ്)
- കാർലോസ് ആൽബർട്ടോ സിൽവ (1997-ൽ ഡിപോർട്ടീവോ)
- ലൂയിസ് വാൻ ഗാൽ (1997-ൽ ബാഴ്സലോണ)
- വാൻഡർലെയ് ലക്സംബർഗോ (2005ൽ റയൽ മാഡ്രിഡ്)
- ടിറ്റോ വിലനോവ (2012-ൽ ബാഴ്സലോണ)
- ജെറാർഡോ മാർട്ടിനോ (2013-ൽ ബാഴ്സലോണ)
- ഹാൻസി ഫ്ലിക് (2024-ൽ ബാഴ്സലോണ)
- സാബി അലോൺസോ (2025 ൽ റയൽ മാഡ്രിഡ്)