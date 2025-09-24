ETV Bharat / sports

ലാ ലിഗയില്‍ റയല്‍ മഡ്രിഡിന്‍റെ അപരാജിത കുതിപ്പ്; ഡബളടിച്ച് എംബാപ്പെ, ലെവന്‍റയെ 1-4ന് തകര്‍ത്തു

എംബാപ്പെ ഇരട്ട ഗോള്‍ നേടിയപ്പോള്‍ വിനീഷ്യസും ഫ്രാങ്കോ മസ്‌തന്‍റുവാനോയും റയലിന് വേണ്ടി വലകുലുക്കി.

REAL MADRID VS LEVANTE 2025
REAL MADRID VS LEVANTE 2025 (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2025 at 3:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

സ്‌പാനിഷ് ലാ ലിഗ ഫുട്ബാളിൽ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടർന്ന് മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ റയല്‍ മഡ്രിഡ്. ലെവന്‍റെയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകളുടെ തകര്‍പ്പന്‍ ജയമാണ് റയല്‍ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഫ്രഞ്ച് സൂപ്പര്‍ താരം കിലിയന്‍ എംബാപ്പെ ഇരട്ട ഗോള്‍ നേടിയപ്പോള്‍ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറും അർജന്‍റീനക്കാരൻ പുതുമുഖ താരം ഫ്രാങ്കോ മസ്‌തന്‍റുവാനോയും റയലിന് വേണ്ടി വലകുലുക്കി.

മത്സരത്തിന്‍റെ 28ാം മിനിറ്റിൽ വിനീഷ്യസാണ് ആദ്യം ലക്ഷ്യം കണ്ടത്. ഫെഡറികോ വാൽവെർഡെ നൽകിയ ക്രോസിൽ നിസ്സാരമായൊരു പുറംങ്കാലൻ ഷോട്ടിൽ താരം ഗോളടിക്കുകയായിരുന്നു. പത്തു മിനിറ്റിന് ശേഷം വീനിഷ്യസ് നൽകിയ നെടുനീളൻ ക്രോസിലൂ​ടെ ഫ്രാങ്കോ റയൽ ജഴ്സിയിലെ ആദ്യ ഗോൾ കുറിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയില്‍ ലെവന്‍റെ ഒരു ഗോള്‍ തിരിച്ചടിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

54-ാം മിനിറ്റില്‍ എറ്റ ഇയോങ്ങാണ് റയല്‍ മാഡ്രിഡിന്‍റെ വലകുലുക്കിയത്. 64-ാം മിനിറ്റില്‍ പെനാല്‍റ്റിയിലൂടെ എംബാപ്പെ ഗോളടിച്ചു. രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ ഡബിള്‍ തികച്ച എംബാപ്പെ റയലിന് മികച്ച വിജയം സമ്മാനിച്ചു. എംബാപ്പെ ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ ഏഴ് ലീഗ് ഗോളുകളാണ് ഇതുവരെ നേടിയത്. ലെവാന്‍റോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവാൻ റൊമേറോയും അഡ്രിയാൻ ഡി ലാ ഫ്യൂന്റയും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അടുത്തെത്തിയെങ്കിലും ഗോളാക്കി മാറ്റാന്‍ അവര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാലൺ ഡി ഓർ റാങ്കിംഗിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ റോഡ്രിക്ക് പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയതിനുശേഷം വിനീഷ്യസ് സ്ഥിരതയ്ക്കായി പാടുപെടുകയാണ്. എന്നാല്‍ സിയുറ്റാറ്റ് ഡി വലൻസിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ താരം തന്‍റെ താളം കണ്ടെത്തി. കളിയുടെ തിളക്കമാർന്ന തുടക്കത്തിനുശേഷം 28 മിനിറ്റില്‍ താരം സ്കോറിംഗ് ആരംഭിച്ചു. 'വിനി വളരെ മികച്ച ഒരു കളിയാണ് കാഴ്ചവെച്ചതെന്ന് അലോൺസോ പറഞ്ഞു. 2024 ലെ വേനൽക്കാലത്ത് പാരീസ് സെന്‍റ് ജെർമെയ്നിൽ നിന്ന് മാഡ്രിഡിലെത്തിയ എംബാപ്പെ ആദ്യ കുറച്ച് മാസങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷേ സീസണിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ മികച്ച ഫോം താരം നേടി.

ലാ ലിഗയിലെ മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ ​വിയ്യ റയൽ 2-1ന് സെവിയ്യയെ തോൽപിച്ചു. അത്‍ലറ്റിക് ബിൽ​ബാവോ-ജിറോ (1-1), വലൻസിയ-എസ്പാന്യോൾ (2-2) എന്ന നിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. ബാഴ്‌സലോണ സ്പാനിഷ് ചാമ്പ്യന്മാരായ മാഡ്രിഡിനേക്കാൾ അഞ്ച് പോയിന്‍റ് പിന്നിലാണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ബാഴ്‌സ നാളെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ റയൽ ഒവീഡോയെ നേരിടും.

ലാ ലിഗയിലെ ആദ്യ ആറ് മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ച മാനേജർമാർ:

  • ജോസ് മാനുവൽ ഡയസ് നോവോവ (1979-ൽ സ്പോർട്ടിംഗ്)
  • കാർലോസ് ആൽബർട്ടോ സിൽവ (1997-ൽ ഡിപോർട്ടീവോ)
  • ലൂയിസ് വാൻ ഗാൽ (1997-ൽ ബാഴ്‌സലോണ)
  • വാൻഡർലെയ് ലക്സംബർഗോ (2005ൽ റയൽ മാഡ്രിഡ്)
  • ടിറ്റോ വിലനോവ (2012-ൽ ബാഴ്‌സലോണ)
  • ജെറാർഡോ മാർട്ടിനോ (2013-ൽ ബാഴ്‌സലോണ)
  • ഹാൻസി ഫ്ലിക് (2024-ൽ ബാഴ്‌സലോണ)
  • സാബി അലോൺസോ (2025 ൽ റയൽ മാഡ്രിഡ്)
  1. Also Read:ഒമാൻ പര്യടനം; കേരളത്തിന് നിരാശ, ഒമാന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ഇലവനോട് 40 റണ്‍സിന് തോറ്റു
  2. Also Read:30 വർഷമായി ജർമ്മനിക്ക് ഒരു ബാലൺ ഡി ഓർ താരമില്ല, കാരണമറിയാം; പുതിയ തലമുറ സ്വന്തമാക്കുമോ..?

For All Latest Updates

TAGGED:

KYLIAN MBAPPE GOALS REAL MADRIDLA LIGA REAL MADRID MATCH REPORTലാ ലിഗ റയല്‍ മഡ്രിഡ്REAL MADRID LA LIGA 2025 FIXTURESREAL MADRID VS LEVANTE 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.