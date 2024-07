ETV Bharat / sports

'ഈ മെഡല്‍ രാജ്യത്തിന്‍റെ നിസ്‌തുലമായ പിന്തുണയ്ക്കും സ്നേഹത്തിനും': ഒളിമ്പിക്‌സ് തിളക്കത്തില്‍ മനു ഭാക്കര്‍ - this medal is a dream come true

By ETV Bharat Kerala Team Published : 14 hours ago

Manu Faker in paris with medal and indian flag ( Manu faker X )

പാരിസ് : ഈ മെഡല്‍ നേട്ടത്തിലൂടെ തന്‍റെ സ്വപ്‌നം സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് പാരിസ് ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ഷൂട്ടിങ്ങില്‍ വെങ്കല മെഡല്‍ നേടിയ മനു ഭാക്കര്‍ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. തന്‍റെ മാത്രമല്ല തന്‍റെ ഈ സ്വപ്‌ന നേട്ടത്തിനായി ഒപ്പം നിന്ന എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്‌നമാണ് ഇതിലൂടെ സാക്ഷാത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും മനു ഭാക്കര്‍. എന്‍ആര്‍എഐ, സായി, യുവജന-കായിക മന്ത്രാലയം, പരിശീലകന്‍ ജസ്‌പാല്‍ റാണ, ഹരിയാന സര്‍ക്കാര്‍, ഒജിക്യൂ ഇവരോടെല്ലാം താന്‍ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും മനു കുറിച്ചു. ഈ വിജയം തന്‍റെ രാജ്യത്തിന്‍റെ നിസ്‌തുലമായ പിന്തുണയ്ക്കും സ്നേഹത്തിനും സമര്‍പ്പിക്കുന്നുവെന്നും മനു വ്യക്തമാക്കി. ഷൂട്ടിങ്ങില്‍ മെഡല്‍ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ വനിതയെന്ന നേട്ടവും ഇതിലൂടെ മനു സ്വന്തമാക്കി. ഇത്തവണത്തെ ഒളിമ്പിക്‌സിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യമെഡല്‍ നേട്ടമാണ് മനുവിന്‍റേത്. വനിതകളുടെ 10 മീറ്റര്‍ എയര്‍ പിസ്റ്റളിലാണ് മനു ഭാക്കര്‍ വെങ്കലം വെടിവച്ചിട്ടത്. മത്സരത്തിന്‍റെ തുടക്കം മുതല്‍ മെഡല്‍ പൊസിഷനില്‍ നിന്ന് പുറത്താവാതെയാണ് താരം വെങ്കലത്തിലേക്ക് മുന്നേറിയത്.