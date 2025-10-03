ETV Bharat / sports

സൂപ്പര്‍ ലീഗ് കേരളയില്‍ ഇന്ന് മലപ്പുറം vs തൃശൂർ പോരാട്ടം; മത്സരം കാണാന്‍ വഴി ഇതാ..

മഞ്ചേരി പയ്യനാട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7.30 ന് ആണ് മത്സരം.

Malappuram FC vs Thrissur Magic FC
Malappuram FC vs Thrissur Magic FC (SLK/X)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2025 at 10:43 AM IST

മഞ്ചേരി: സൂപ്പര്‍ ലീഗ് കേരളയില്‍ ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ മലപ്പുറം എഫ്‌സി തൃശൂർ മാജിക് എഫ്‌സി നേരിടും. മഞ്ചേരി പയ്യനാട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7.30 ന് ആണ് മത്സരം. മികച്ച ആരാധക പിന്തുണയും വമ്പൻ താരനിരയും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആദ്യ സീസണിൽ സെമി കാണാതെ പുറത്തായ മലപ്പുറം ഇത്തവണ ഒരുങ്ങിത്തന്നെയാണ് വരുന്നത്.

യുവ സ്‌പാനിഷ് പരിശീലകനായ മിഗ്വേൽ കോറൽ ടൊറൈറയുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന മലപ്പുറം ടീമില്‍ അജ്‌മല്‍, അബ്‌ദുല്‍ ഹക്കു, സച്ചിൻ ദേവ്, ഗനി നിഗം, ഫസലുറഹ്‌മാൻ, അക്ബർ സിദ്ധീഖ്, റിഷാദ് ഗഫൂർ, പി എ അഭിജിത്ത് തുടങ്ങിയ മികച്ച മലയാളി താരങ്ങളുണ്ട്. വിദേശക്കരുത്തിലും മലപ്പുറം ഏറെ മുന്നിലാണ്. ഫക്കുണ്ടോ ബല്ലാർഡോ (അർജന്റീന), കൊമ്രോൺ തുർസുനോവ് (താജികിസ്ഥാൻ), എയ്റ്റർ അൽദാലൂർ (സ്പെയിൻ), റോയ് കൃഷ്‌ണ (ഫിജി), ജോൺ കെന്നഡി (ബ്രസീൽ) എന്നിവരെല്ലാം രാജ്യാന്തര മികവുള്ളവരാണ്.

ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിലെ അനുഭവസമ്പത്തുള്ള റഷ്യന്‍ കോച്ച് ആന്ദ്രെ ചെര്‍ണിഷോവാണ് ഇത്തവണ തൃശൂർ മാജിക് എഫ്‌സി ഒരുക്കുന്നത്. ബ്രസീലിയൻ മെയിൽസൻ ആൽവേസ്, ട്രിനിഡാഡുകാരൻ മാർക്കസ് ജോസഫ്, ഗോൾ കീപ്പർ ലക്ഷ്മികാന്ത് കട്ടിമണി, ലെനി റോഡ്രിഗസ് തുടങ്ങിയ പരിചയസമ്പന്നരിലാണ് തൃശൂരിന്‍റെ പ്രതീക്ഷ. കഴിഞ്ഞ തവണ സെമി ഫൈനൽ കാണാതെ പുറത്തുപോകേണ്ടി വന്ന രണ്ട് ടീമുകൾ പുതിയ സ്വപ്‌നങ്ങളുമായി ഇന്ന് ബൂട്ടുകെട്ടുമ്പോൾ തീപാറും പോരാട്ടത്തിനാവും പയ്യനാട് സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷിയാവുക. മത്സരം സോണി ടെൻ 2, ഡി ഡി മലയാളം, സ്പോർട്‌സ്.കോമിലും (sports.com) തൽസമയം കാണാം.

ഇന്നലെ നടന്ന ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ കാലിക്കറ്റ് എഫ്‌സി 2-1ന് ഫോഴ്‌സ കൊച്ചിയെ വീഴ്‌ത്തി. ഇന്‍ജുറി ടൈമില്‍ അരുണ്‍ കുമാര്‍ നേടിയ ഗോളാണ് കാലിക്കറ്റിന് ജയമൊരുക്കിയത്. കൊളംബിയൻ താരം സെബാസ്റ്റ്യൻ റിങ്കൺ ലൂസുമിയാണ് കാലിക്കറ്റിനായി ആദ്യ ഗോള്‍ നേടിയത്. ഫോഴ്‌സ കൊച്ചിക്ക് ആദ്യ പകുതിയില്‍ ഗോളൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. ബ്രസീലിയൻ താരം ഡഗ്ലസ് റോസ 88ാം മിനിറ്റിൽ കൊച്ചിക്കായി ആശ്വാസ ഗോള്‍ കണ്ടെത്തി. മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ചായി അരുൺ കുമാറിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. 21,903 പേരാണ് കാലിക്കറ്റ്- കൊച്ചി മത്സരം കാണാൻ ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയത്.

