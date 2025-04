ETV Bharat / sports

മാഗ്നസ് vs ദി വേൾഡ്': ഒരു ലക്ഷം കളിക്കാർ, റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിനൊരുങ്ങി ലോക ചെസ്‌ ചാമ്പ്യന്‍ - MAGNUS VS THE WORLD

MAGNUS CARLSEN ( AP )