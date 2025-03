ETV Bharat / sports

ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗില്‍ ഇന്ന് മാഡ്രിഡ് ഡെർബി: റയൽ അത്‌ലറ്റികോയെ നേരിടും; മത്സരം കാണാന്‍ വഴിയിതാ..! - MADRID DERBY

യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ, ഇരു ക്ലബ്ബുകളും 9 തവണയാണ് പരസ്‌പരം ഏറ്റുമുട്ടിയത്. 5 മത്സരങ്ങളിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് ജയിച്ചപ്പോൾ അത്‌ലറ്റിക്കോ രണ്ട് തവണയാണ് ജയിച്ചത്. 2013-14, 2015-16 സീസണുകളിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിൽ ഇരുടീമുകളും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടി, ആ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും റയൽ വിജയിച്ചു. യു‌സി‌എല്ലിലാണ് റയൽ മാഡ്രിഡും അത്‌ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡും അവസാനമായി ഏറ്റുമുട്ടിയത് 2016-17 സെമിഫൈനലിലായിരുന്നു. മത്സരത്തിൽ 4-2 എന്ന മികച്ച സ്‌കോറില്‍ റയൽ ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു.

രണ്ട് മാഡ്രിഡ് ക്ലബ്ബുകളും വിവിധ ലീഗുകളിലായി 238 തവണയാണ് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയത്. റയൽ 116 വിജയങ്ങളുമായി മുന്നിലാണ്, അതേസമയം അത്‌ലറ്റിക്കോ ഇതുവരെ 59 മത്സരങ്ങളിലാണ് ജയിച്ചത്. 63 മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു. ഇന്നത്തെ മറ്റു മത്സരങ്ങളില്‍ ബ്രൂഗ് vs. ആസ്റ്റൺ വില്ല, പി‌എസ്‌വി vs. ആഴ്‌സണൽ, ബൊറൂസിയ ഡോർട്ട്മുണ്ട് vs ലില്ലെ. നാളെ ഫെയ്‌നൂർഡ് vs. ഇന്‍റർ മിലാൻ, ബെൻഫിക്ക vs. ബാഴ്‌സലോണ, പി.എസ്.ജി vs. ലിവർപൂൾ, ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് vs. ബയർ ലെവർകുസൻ.